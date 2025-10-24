„Fontos mérföldkő a mai: osztrák élcsapatot múlt felül egy magyar klub. A Győr ugyan megverte a Rapid Wient a minap, de a párharcot elveszítette. A Fradi azonban – ebben a lebonyolításban visszavágó híján – kiütötte a gazdag és sikeres Salzburgot.

Évek óta mondom, hogy a régióban lassanként beérjük és megelőzzük a vetélytársakat. Történelmi fordulat volt, amikor a Fradi megverte a Dinamo Zágrábot, a Crvena Zvezdát, búcsúztatta a pozsonyi Slovant, nem maradt alul a Dinamo Kijevvel szemben. Amikor a válogatott elkapta a horvátokat, a bolgárokat, az Eb-n az osztrákokat. (Nem a mi sikerünk, de közben a nemrég még általunk joggal irigyelt cseh válogatott történelmi mélypontra jutott, kikapott a Feröer-szigetektől, ami még nekünk sem »sikerült« soha.) Most pedig itt a Salzburg látványos legyőzése. Legutóbb a DVTK nyert párharcot magyar klubként osztrák csapat ellen, európai sorozatban: 46 éve, 1979-ben a Rapid ellen az UEFA-kupában. Meggyőződésem, hogy a folyamat nem visszafordítható. Ezekben a párharcokban egyre inkább mi leszünk az esélyesek.

A mai siker különösen fontos volt a nagyképű salzburgi edzői nyilatkozat és az osztrák hatóságok minősíthetetlen eljárása, a Fradi-vonat visszafordítása után.”

Nyitókép: Kubatov Gábor Facebook-oldala