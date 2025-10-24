Ft
Fontos mérföldkő a mai: osztrák élcsapatot múlt felül egy magyar klub

2025. október 24. 11:33

A mai siker különösen fontos volt a nagyképű salzburgi edzői nyilatkozat és az osztrák hatóságok minősíthetetlen eljárása, a Fradi-vonat visszafordítása után.

2025. október 24. 11:33
null
Szöllősi György
Szöllősi György
Facebook

„Fontos mérföldkő a mai: osztrák élcsapatot múlt felül egy magyar klub. A Győr ugyan megverte a Rapid Wient a minap, de a párharcot elveszítette. A Fradi azonban – ebben a lebonyolításban visszavágó híján – kiütötte a gazdag és sikeres Salzburgot.

Évek óta mondom, hogy a régióban lassanként beérjük és megelőzzük a vetélytársakat. Történelmi fordulat volt, amikor a Fradi megverte a Dinamo Zágrábot, a Crvena Zvezdát, búcsúztatta a pozsonyi Slovant, nem maradt alul a Dinamo Kijevvel szemben. Amikor a válogatott elkapta a horvátokat, a bolgárokat, az Eb-n az osztrákokat. (Nem a mi sikerünk, de közben a nemrég még általunk joggal irigyelt cseh válogatott történelmi mélypontra jutott, kikapott a Feröer-szigetektől, ami még nekünk sem »sikerült« soha.) Most pedig itt a Salzburg látványos legyőzése. Legutóbb a DVTK nyert párharcot magyar klubként osztrák csapat ellen, európai sorozatban: 46 éve, 1979-ben a Rapid ellen az UEFA-kupában. Meggyőződésem, hogy a folyamat nem visszafordítható. Ezekben a párharcokban egyre inkább mi leszünk az esélyesek.

A mai siker különösen fontos volt a nagyképű  salzburgi edzői nyilatkozat és az osztrák hatóságok minősíthetetlen eljárása, a Fradi-vonat visszafordítása után.”

Nyitókép: Kubatov Gábor Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

llnnhegyi
2025. október 24. 13:45
Osztrák rendőrség fordította vissza! A szerelvény dugig volt tűzijáték termékekkel. Mi voltunk garázda jelöltek. Ettől függetlenül helyes volt a számtalan pikirt megjegyzésünk!
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 24. 13:42
Elcsapat a Rapid Wien, ,a LASK MAjd ha a CZ-t a Slovant, aSparta-t megvernenk..!!!😱😱😱
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 24. 13:39
A Békemenet közben kapcsoltam a meccsre. Majdnem hanyatt estem! 3:1-re vezettünk a 72. percben.
Válasz erre
1
0
ZZoltan
2025. október 24. 13:38
Megint megy a hazudozás! A fradistákat a MAGYAR RENDŐRSÉG FORDÍTOTTA VISSZA! Pintér kommunista, rendőrterrorista-támogató Sándor rendőrsége ismét magyarellenes cselekedetet hajtott végre. Az még hagyján, hogy nem merte betartatni az LMBTQ-s 100-ezres csürhével a magyar törvényeket. De az elmúlt hetekben a terrorszrvezetté nyilvánított Antifáknak biztosította 2x a tüntetés lehetőségét. Ezzel terrortámogató lett a "magyar" rendőrség és Pintér Sándor. Tehát a kommunista (liberálboseviksimogató) belügyminisztert le kell tatóztatni - terrorszervezet támogatáért. Ja, és magyar hazafi ellentűntetőket vezettek el a helyszínről. Jólelkű fideszesek, nézzétek már meg kik ülnek a nyakatokon, és kik hallgatják el a híreket. Hazug a Tisza baloldal, hazug az ó-baloldal és hazug a fidesz-héber -jobboldal is. Ébresztő a mátrixból!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!