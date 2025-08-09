Ft
08. 09.
szombat
időjárás hőhullám hőmérséklet sivatag

Sivatagi hőhullám érkezik Magyarországra, extrém hőingadozás várható

2025. augusztus 09. 08:40

Készüljön!

2025. augusztus 09. 08:40
null

A met.hu adatai alapján a hétvégén rendkívüli hőhullám érkezik, a hőmérséklet elérheti a 37-38 Celsius-fokot is, miközben 

az éjszakai alacsony hőmérsékletek és a nappali forróság okozta nagy hőingadozások tovább terhelik a szervezetet. 

Hangsúlyozzák: fontos a megfelelő óvintézkedések betartása, mint a folyadékpótlás, a só- és ásványianyag-pótlás, valamint a nap elkerülése.

A hétvégén a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, ennél kissé alacsonyabb értékeket a felhősebb északkeleti tájakon és a Balaton tágabb térségében mérhetünk. 

Vasárnap még jobban rákapcsol az időjárás, 

napos időre számíthatunk kevés felhővel, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

„Tovább erősödik és sivatagi jelleget ölt ez az egyre veszélyesebbé váló hőhullám. Ennek egyes sajátos hatásai különösen veszélyesek az időjárás-érzékeny emberek számára. Az igen száraz levegő miatt nagy a napi hőingás, 

hajnalban 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben kánikula, sőt forróság várható. Az ilyen mértékű hőmérséklet változásokat nehezen követi a szervezet” 

– mondja dr. Pintér Ferenc meteogyógyász a meteoklinika.hu cikkében. 

Nyitókép: Marc Bruxelle / Getty images

 

mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 09. 11:16
Na, a homoki niggerek tényleg otthon érezhetik magukat. Na, de majd amikor Bécst tevekaraván köti össze Budapesttel! Az lesz csak az igazi jó világ!
0
0
Sróf
2025. augusztus 09. 09:42
Brutális. Ha ez így folytatódik, Csépányi ki fog fogyni a minőségjelzőkből, a határozókból és az állítmányokból.
1
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 09. 09:18
Legalább tudjuk, miért fáj a fejünk.
1
0
Tiszafa
2025. augusztus 09. 09:08
"...hajnalban 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet..." Majd akkor kell aggódni, ha a hajnali hőfok nem megy 26 alá. addig nem kell itt (sem) riogatni.
2
0
