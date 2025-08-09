Botrány a Tiszánál: hamis termékekkel seftel a támogatójuk

A Magyar Péter-szimpatizáns egy éve kormánypárti politikusokat gyilkolt volna
Aranyosi Péter zsidózása, cigányozása szentbeszéd ahhoz képest, amiket Torda Dávid kiokádott a szájából.
A közösségi médiában többen kikeltek a radikális tiszás ellen, aki még a börtönt is kockáztatja, de csak folytatja.
Érdekes videót dobott fel a minap a TikTok: a Dekantdynasty vezetője, Strébl Attila töltötte fel a csatornájára, hogy Torda Dávid, a Tisza leglelkesebb rajongója hamis termékekkel seftel az interneten, nevezetesen a TikTokon. A parfümőr szerint a hamis parfümöknek komoly veszélye van, ugyanis ezek nincsenek bevizsgálva. Szavai szerint, mire egy parfüm legálisan a boltok polcaira kerülhet, szigorú vizsgálatokon kell átesnie.
Tesó, ezt engedd el, ez ultragáz, arról nem beszélve, hogy illegális”
– üzente a parfümőr Torda Dávidnak.
Alapesetben még nem lenne komoly hírértéke, hogy egy tiktokker hamis termékeket árul és mások nemtetszésüket fejezik ki ezzel kapcsolatban. Az már komolyabb viszont, hogy Torda Dávid rendkívül népszerű a platformon, hiszen 408 (!) ezren követik a TikTokon, videóira pedig eddig összességében több mint 14 millió like érkezett. Hogy miért, az persze már egy másik kérdés. Torda gyakran beszél követőinek a politikáról, sosem rejtette véka alá, hogy mennyire gyűlöli a Fideszt és a jelenlegi kormányzatot és teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett.
Az influenszer annyira kötődik az ellenzéki párthoz, hogy a Hősök terén megrendezett egyik tiszás eseményen sajtópass-t is kapott a nyakába.
A Pesti Srácok birtokába jutott korábban egy felvétel, ahol Torda tavaly nyáron, Magyar Péter eredményváróján teljesen minősíthetetlen módon zsidózott és fenyegette gyilkossággal a Fidesz vezetőit. A TikTok-oldalán élő közvetítésben úgy kommentálta a Fidesz eredményváróját, hogy „Rohadék, énekli a Himnuszt, k***rva anyját. Rohadt, izraeli, zsidó g***ci”. Torda ezután azt is kijelentette, hogy valahogyan majd bejutnak a parlamentbe, ahol
„megöli ezt a g***cit”.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalán azzal a kommenttel osztotta meg Torda videóját, hogy „íme a halálkultúrát és gyűlöletgépet csúcsra járató Tisza Párt valódi arca.” Mint írta: a „szekunder szégyen” Aranyosi Péter fröcsögése és cigányozása után itt az újabb bizonyíték arra, hogy milyenek is Magyar Péter emberei.
A Tisza-kitűzős, sajtóbelépős, eredményvárón is jelen lévő, Magyar Péterrel közös fotón szereplő influenszer és a Tisza Párt tandemben reagáltak az esetre, mondván:
semmiféle kapcsolat nincs köztük.
A Tisza és a Telex vállvetve próbálja tisztára mosni azt a Magyar Péter-szimpatizánst, aki a parlamentbe akart menni, hogy politikusokat gyilkoljon.
A Tisza Párt és Torda Dávid is nyilatkozott az esetről a Telexnek: „senkinek sincs köze senkihez sem”. A Tisza szerint „az illetőnek nem is volt és most sincs köze a párthoz. Azt is hozzátették, hogy az eredményváróra anno rengeteg önkéntes kapott belépőt, anélkül, hogy az érintettek közösségi média aktivitását ellenőrizték volna”. Torda Dávid szerint pedig neki az égvilágon semmi köze a Tisza Párthoz, és hozzátette, „nem is foglalkozik politikával már egy jó ideje.”
Végig nézve Torda legújabb videóit az utóbbi időben már nem is annyira a politikáról, sokkal inkább kamu cuccok árusításáról készít tartalmat, aminek nézettségei a 40 ezertől a 400 ezerig terjednek.
Nézzük meg, milyen egy tízezer forintos Louis Vuitton táska”
– kezdi az egyikben, majd úgy folytatja, már az is érdekes, hogy már az is érdekes, hogy ennyi pénzért lehet kapni táskát, „nem hogy ilyet”.
Még azzal is elbüszkélkedett, hogy „ez a táska high quality minőségű” és elsorolta, hány ponton található meg az LV felirat.
Ha valakinek eddig nem derült ki, hol a turpisság, elég szembetűnő lesz, hogy a terméket az „EastMallBuy” nevű, Magyarországon az elmúlt hónapokban nagy erővel terjeszkedő kínai webáruházban lehet megvásárolni, ezt reklámozza Torda.
De van itt minden, mint a búcsúban: Torda a fent említett parfüm és Louis Vuitton mellett lényegében mindent is promóz az oldalán:
Torda Dávid valószínűleg nem is tudja, mit kockáztat azzal, hogy hamis termékeket reklámoz: a jogszabályok szerint aki rossz minőségű terméket jó minőségű termékként forgalomba hoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Aki rossz minőségű termék forgalomba hozatalára irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Kerestük Torda Dávidot, amint reagál, frissítjük cikkünket.
Nyitókép: Torda Dávid Instagram-oldala