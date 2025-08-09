Ft
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Botrány a Tiszánál: hamis termékekkel seftel a támogatójuk

Botrány a Tiszánál: hamis termékekkel seftel a támogatójuk

2025. augusztus 09. 09:00

A közösségi médiában többen kikeltek a radikális tiszás ellen, aki még a börtönt is kockáztatja, de csak folytatja.

2025. augusztus 09. 09:00
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Érdekes videót dobott fel a minap a TikTok: a Dekantdynasty vezetője, Strébl Attila töltötte fel a csatornájára, hogy Torda Dávid, a Tisza leglelkesebb rajongója hamis termékekkel seftel az interneten, nevezetesen a TikTokon. A parfümőr szerint a hamis parfümöknek komoly veszélye van, ugyanis ezek nincsenek bevizsgálva. Szavai szerint, mire egy parfüm legálisan a boltok polcaira kerülhet, szigorú vizsgálatokon kell átesnie. 

Tesó, ezt engedd el, ez ultragáz, arról nem beszélve, hogy illegális”

– üzente a parfümőr Torda Dávidnak.

De ki ez a Torda Dávid?

Alapesetben még nem lenne komoly hírértéke, hogy egy tiktokker hamis termékeket árul és mások nemtetszésüket fejezik ki ezzel kapcsolatban. Az már komolyabb viszont, hogy Torda Dávid rendkívül népszerű a platformon, hiszen 408 (!) ezren követik a TikTokon, videóira pedig eddig összességében több mint 14 millió like érkezett. Hogy miért, az persze már egy másik kérdés. Torda gyakran beszél követőinek a politikáról, sosem rejtette véka alá, hogy mennyire gyűlöli a Fideszt és a jelenlegi kormányzatot és teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett. 

Az influenszer annyira kötődik az ellenzéki párthoz, hogy a Hősök terén megrendezett egyik tiszás eseményen sajtópass-t is kapott a nyakába. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Pesti Srácok birtokába jutott korábban egy felvétel, ahol Torda tavaly nyáron, Magyar Péter eredményváróján teljesen minősíthetetlen módon zsidózott és fenyegette gyilkossággal a Fidesz vezetőit. A TikTok-oldalán élő közvetítésben úgy kommentálta a Fidesz eredményváróját, hogy „Rohadék, énekli a Himnuszt, k***rva anyját. Rohadt, izraeli, zsidó g***ci”. Torda ezután azt is kijelentette, hogy valahogyan majd bejutnak a parlamentbe, ahol

 „megöli ezt a g***cit”.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalán azzal a kommenttel osztotta meg Torda videóját, hogy „íme a halálkultúrát és gyűlöletgépet csúcsra járató Tisza Párt valódi arca.” Mint írta: a „szekunder szégyen” Aranyosi Péter fröcsögése és cigányozása után itt az újabb bizonyíték arra, hogy milyenek is Magyar Péter emberei.

A Tisza-kitűzős, sajtóbelépős, eredményvárón is jelen lévő, Magyar Péterrel közös fotón szereplő influenszer és a Tisza Párt tandemben reagáltak az esetre, mondván:

semmiféle kapcsolat nincs köztük.

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza Párt és Torda Dávid is nyilatkozott az esetről a Telexnek: „senkinek sincs köze senkihez sem”. A Tisza szerint „az illetőnek nem is volt és most sincs köze a párthoz. Azt is hozzátették, hogy az eredményváróra anno rengeteg önkéntes kapott belépőt, anélkül, hogy az érintettek közösségi média aktivitását ellenőrizték volna”. Torda Dávid szerint pedig neki az égvilágon semmi köze a Tisza Párthoz, és hozzátette, „nem is foglalkozik politikával már egy jó ideje.”

De most mit csinál?

Végig nézve Torda legújabb videóit az utóbbi időben már nem is annyira a politikáról, sokkal inkább kamu cuccok árusításáról készít tartalmat, aminek nézettségei a 40 ezertől a 400 ezerig terjednek. 

Nézzük meg, milyen egy tízezer forintos Louis Vuitton táska”

– kezdi az egyikben, majd úgy folytatja, már az is érdekes, hogy már az is érdekes, hogy ennyi pénzért lehet kapni táskát, „nem hogy ilyet”.

 

Még azzal is elbüszkélkedett, hogy „ez a táska high quality minőségű” és elsorolta, hány ponton található meg az LV felirat. 

Ha valakinek eddig nem derült ki, hol a turpisság, elég szembetűnő lesz, hogy a terméket az „EastMallBuy” nevű, Magyarországon az elmúlt hónapokban nagy erővel terjeszkedő kínai webáruházban lehet megvásárolni, ezt reklámozza Torda. 

De van itt minden, mint a búcsúban: Torda a fent említett parfüm és Louis Vuitton mellett lényegében mindent is promóz az oldalán: 

  • tízezer forintért Nike Air Force Supreme, ami legálisan, eredeti verzióban 80 ezer forint körül mozog bolttól függően,
  • Beats Solo 4 fejhallgató hatezer forintért, ami legálisan, eredeti verzióban 95 ezer forint,
  • és végül a példa kedvéért Louis Vuitton pénztárcák 1500 forintért.

Komoly kockázat

Torda Dávid valószínűleg nem is tudja, mit kockáztat azzal, hogy hamis termékeket reklámoz: a jogszabályok szerint aki rossz minőségű terméket jó minőségű termékként forgalomba hoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  • (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
    a) jelentős mennyiségű vagy értékű rossz minőségű termékre,
    b) bűnszövetségben, vagy
    c) üzletszerűen
    követik el.

(3) Aki rossz minőségű termék forgalomba hozatalára irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kerestük Torda Dávidot, amint reagál, frissítjük cikkünket.

Nyitókép: Torda Dávid Instagram-oldala

 

Amerigo
2025. augusztus 09. 11:20
A kis gyíkvállú tiszaros csíra annyira hátrányos helyzetű agyilag, hogy olyan mint a cigány lova, vak. Persze ő azt hiszi, hogy vakmerő, a dittatúra' elleni harc kis harci csivavája. A hülyéje, hamarosan jelentkeznek nála a nav-osok.
Julismama2
2025. augusztus 09. 10:50
Zsák a foltjait................
megtorlas26
2025. augusztus 09. 10:48
Valaki szerint illegalis, akirol nem tudjuk hogy kicsoda De a rendoroket nem erdekli, azaz megse illegalis Lapozzunk
Mindenhova
2025. augusztus 09. 10:44
A fiatalember kereskedelmi tevékenységéhez csak annyit fűznék hozzá, h. nem is olyan rég a kínai gyártók jelezték, piacra fogják dobni az európaiak által gyártatott termékeket, túlárazott címkék nélkül. A kisfiú ott hibázik, h. felcímkézteti. Ami a politikai tevékenységét illeti, nem több mint egy agyatlan lázadó kiskamasz.
