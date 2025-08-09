Botrány a Tiszánál: hamis termékekkel seftel a támogatójuk

Érdekes videót dobott fel a minap a TikTok: a Dekantdynasty vezetője, Strébl Attila töltötte fel a csatornájára, hogy Torda Dávid, a Tisza leglelkesebb rajongója hamis termékekkel seftel az interneten, nevezetesen a TikTokon. A parfümőr szerint a hamis parfümöknek komoly veszélye van, ugyanis ezek nincsenek bevizsgálva. Szavai szerint, mire egy parfüm legálisan a boltok polcaira kerülhet, szigorú vizsgálatokon kell átesnie.

Tesó, ezt engedd el, ez ultragáz, arról nem beszélve, hogy illegális”

– üzente a parfümőr Torda Dávidnak.

De ki ez a Torda Dávid?

Alapesetben még nem lenne komoly hírértéke, hogy egy tiktokker hamis termékeket árul és mások nemtetszésüket fejezik ki ezzel kapcsolatban. Az már komolyabb viszont, hogy Torda Dávid rendkívül népszerű a platformon, hiszen 408 (!) ezren követik a TikTokon, videóira pedig eddig összességében több mint 14 millió like érkezett. Hogy miért, az persze már egy másik kérdés. Torda gyakran beszél követőinek a politikáról, sosem rejtette véka alá, hogy mennyire gyűlöli a Fideszt és a jelenlegi kormányzatot és teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett.

Az influenszer annyira kötődik az ellenzéki párthoz, hogy a Hősök terén megrendezett egyik tiszás eseményen sajtópass-t is kapott a nyakába.