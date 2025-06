„Bejutunk a parlamentbe, és megölöm ezt a g*cit, átszúrom a torkát” – Tagadja a nyilvánvalót a Tisza Párt, hiába a Tisza-kitűző, sajtóbelépő és eredményváró

A Tisza-kitűzős, sajtóbelépős, eredményvárón is jelen lévő, Magyar Péterrel közös fotón szereplő influenszer és a Tisza Párt tandemben reagáltak az esetre, mondván:

semmiféle kapcsolat nincs köztük.

Áradás helyett tagad a Tisza

A Tisza Párt és Torda Dávid is nyilatkozott az esetről a Telexnek, akik szépen meg is írták, hogy senkinek sincs köze senkihez sem. A Tisza szerint „az illetőnek nem is volt és most sincs köze a párthoz. Azt is hozzátették, hogy az eredményváróra anno rengeteg önkéntes kapott belépőt, anélkül, hogy az érintettek közösségi média aktivitását ellenőrizték volna”.

Torda Dávid szerint pedig

neki az égvilágon semmi köze a Tisza Párthoz, és hozzátette, nem is foglalkozik politikával már egy jó ideje.”

Nyitókép: Torda Dávid Instagram-oldala

***