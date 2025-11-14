Ft
Előállt a volt ukrán miniszter, és felszólította Zelenszkijt: „Ha az elnöknek maradt még szemernyi felelőssége...”

2025. november 14. 11:54

Akkora bajban van Ukrajna, hogy „az egész ország elsötétülhet”.

2025. november 14. 11:54
null

Ivan Plachkov volt ukrán energiaügyi miniszter a teljes áramellátás leállásának veszélyére figyelmeztetett Ukrajnában, amely esetben „az egész ország elsötétülhet” – szúrta ki a Kárpáthír.

A noviniLIVE műsorában mutatott rá, hogy fennáll a totális áramszünet kockázata.

Ezzel szinte egy időben a Szuszpilne arról számolt be, hogy Kijevben evakuációs tervet dolgoztak ki egy teljes leállás esetére, bár a városi adminisztráció ezt hivatalosan cáfolta.

A volt miniszter élesen bírálta a jelenlegi helyzetkezelést, és

felszólította az elnököt, hogy haladéktalanul nevezzen ki szakértőket az energiaágazat élére a helyzet kezelésére.

„Önök elfogadnák, ha 20 órán át nem lenne áram, és csak négy órán át lenne? És tudják, hogy nálunk fennáll a totális áramszünet veszélye? Beszél erről valaki?! Totális áramszünet, amikor egész Ukrajna kialudhat… Ha az elnöknek maradt még szemernyi felelőssége, meg kell találnia és ki kell neveznie az embereket. Depolitizáltan. Foglalkozzanak az energetikával, biztosítsanak fényt és meleget Ukrajna polgárainak – szögezte le Plachkov.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA

