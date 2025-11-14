Előállt a volt ukrán miniszter, és felszólította Zelenszkijt: „Ha az elnöknek maradt még szemernyi felelőssége...”

Ivan Plachkov volt ukrán energiaügyi miniszter a teljes áramellátás leállásának veszélyére figyelmeztetett Ukrajnában, amely esetben „az egész ország elsötétülhet” – szúrta ki a Kárpáthír.

A noviniLIVE műsorában mutatott rá, hogy fennáll a totális áramszünet kockázata.

Ezzel szinte egy időben a Szuszpilne arról számolt be, hogy Kijevben evakuációs tervet dolgoztak ki egy teljes leállás esetére, bár a városi adminisztráció ezt hivatalosan cáfolta.

A volt miniszter élesen bírálta a jelenlegi helyzetkezelést, és