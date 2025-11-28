Ft
McGrath uniós tagság Ukrajna Politico Volodimir Zelenszkij

Ultimátumot kapott Zelenszkij az EU-tól: ha nem csukja le a korrupt elitet, Ukrajna elfelejtheti a tagságot

2025. november 28. 16:02

Michael McGrath uniós biztos nem kertelt: Kijev csak akkor álmodhat a csatlakozásról, ha bilincsbe veri a saját oligarcháit és politikusait.

2025. november 28. 16:02
null

Kijevnek büntetőeljárást kell indítania a politikában és az üzleti életben korrupt személyek ellen, ha csatlakozni akar az EU-hoz – figyelmeztetett Michael McGrath a Politico szerint, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre a korrupciós vádak miatt.

A lapnak adott interjúban Michael McGrath európai igazságügyi biztos kijelentette, hogy

az európai kormányok nem támogatják egy olyan tagjelölt ország csatlakozását a 27 tagú blokkhoz, mint Ukrajna, ha az nem tudja bizonyítani, hogy hatékony rendszerrel rendelkezik a társadalom felső rétegeiben elkövetett bűncselekmények felszámolására.

Bár az ukrán reformfolyamat „hosszú út”, McGrath úgy véli, hogy Kijev „minden tőle telhetőt megtesz” a korrupció visszaszorítása érdekében, és hozzátette, hogy rendszeresen kapcsolatot tart a hatóságokkal a fejleményekről.

„Minden tagjelölt országban léteznie kell egy hatékony rendszernek a magas szintű korrupciós ügyek kezelésére” – mondta McGrath. „Szükség van hatékony nyomozási, vádemelési és ítélkezési mechanizmusokra, és az e területeken elért eredmények bemutatása valamennyi tagállamunk, valamint természetesen az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok számára is kötelező.”

A Politico azt írja, 

McGrath nyilatkozatát követően korrupcióellenes nyomozók razziát tartottak Zelenszkij egyik legbefolyásosabb tanácsadója, Andrij Jermak székhelyén, a folyamatban lévő eljárás részeként.

A nyomozás Ukrajna számára rendkívül érzékeny időszakban zajlik, mivel Donald Trump amerikai elnök arra ösztönzi Zelenszkijt, hogy fogadjon el egy olyan békeszerződést, amely területek átadását írná elő Oroszország számára. Ukrajna jelenleg az EU-tagságra pályázik, bár Magyarország ellenállása lassítja a folyamatot – mutat rá a lap.

McGrath szerint „ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden tagjelölt országra”, hozzátéve, hogy „a jogállamiság és az igazságszolgáltatás reformja a csatlakozási folyamat középpontjában áll”.

„Nagyon nyílt és őszinte kapcsolatot ápolunk az ukrán hatóságokkal ezekkel a követelményekkel kapcsolatban” – mondta.

Ezeket a jogállamisági normákat minden EU-hoz csatlakozni kívánó országnak teljesítenie kell

– tette hozzá. „Ha ezt nem teszik meg, akkor nem kapnak támogatást az Európai Unió tagállamaitól a csatlakozási folyamat előrehaladásához.”

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna eleget tesz-e a követelményeknek, így válaszolt:

„Úgy gondolom, hogy mindent megtesznek a szükséges színvonal eléréséért. Ez egy hosszú folyamat, amelynek alakulását szorosan figyelemmel kísérjük,

és folyamatos kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal azokban a kérdésekben, amelyekre felhívják a figyelmünket, vagy amelyekről nyilvánosan beszámolnak.”

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
 

 

bondavary
2025. november 28. 17:50
Zelenszkij védi Jermakot, aki a legfontosabb háttér ember, mert ha az elkezd beszélni, annak nem lesz jó vége Zelenszkijre nézve sem. Közben Putyin nem fogadja el, hogy az ingatag helyzetben lévő Zelenszkij írja alá a békemegállapodást, jogos az elvárás, hogy a békét egy következő, legitim ukrán vezetés írja alá. De ha Zelenszkijt félreállítják, akkor ő bosszúból mit tudna mesélni európai támogatóiról? Trump sok mindent meg tudna oldani az ukrán korrupciós ügyből kiindulva.
vamonos
2025. november 28. 17:49
Na most aztán nagy a baj, Zselének saját magát is bilincsbe kellene veretni. Már Jermak is lemondott, nem maradt Ukrajnában egyetlen hiteles politikus sem, aki aláírhatna egy békeszerződést.
lyon-v-2
2025. november 28. 17:47
Ez a mostani EU-s vezetés kb. felér egy totális ön-tökön lövéssel. El kell zavarni őket a búsba...
nemmondom-3
2025. november 28. 17:45
Egy ilyen ultimátumot jobban elfogadnék Trump elnöktől. Biztos vagyok benne, hogy többet tud erről a körről.
