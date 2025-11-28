Ultimátumot kapott Zelenszkij az EU-tól: ha nem csukja le a korrupt elitet, Ukrajna elfelejtheti a tagságot

„Minden tagjelölt országban léteznie kell egy hatékony rendszernek a magas szintű korrupciós ügyek kezelésére” – mondta McGrath. „Szükség van hatékony nyomozási, vádemelési és ítélkezési mechanizmusokra, és az e területeken elért eredmények bemutatása valamennyi tagállamunk, valamint természetesen az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok számára is kötelező.”

A Politico azt írja,

McGrath nyilatkozatát követően korrupcióellenes nyomozók razziát tartottak Zelenszkij egyik legbefolyásosabb tanácsadója, Andrij Jermak székhelyén, a folyamatban lévő eljárás részeként.

A nyomozás Ukrajna számára rendkívül érzékeny időszakban zajlik, mivel Donald Trump amerikai elnök arra ösztönzi Zelenszkijt, hogy fogadjon el egy olyan békeszerződést, amely területek átadását írná elő Oroszország számára. Ukrajna jelenleg az EU-tagságra pályázik, bár Magyarország ellenállása lassítja a folyamatot – mutat rá a lap.

McGrath szerint „ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden tagjelölt országra”, hozzátéve, hogy „a jogállamiság és az igazságszolgáltatás reformja a csatlakozási folyamat középpontjában áll”.