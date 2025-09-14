Választás után mindent lehet? Peru már tudja a választ

Aki ismeri Latin-Amerika politikai történelmét, annak nagyon ismerős lehet ez a helyzet. Hiszen pontosan ezt játszotta el Alberto Fujimori Peruban 1990-ben, amikor megjelent a politikai színen.

A helyzet akkor drámai volt. A gazdaságot hiperinfláció sújtotta, a Sendero Luminoso lázadói falvakat terrorizáltak, a városokban pedig mindenki Vargas Llosáról, a Nobel-díjas íróból lett politikusról beszélt.

Llosa neoliberális sokkterápiát hirdetett, privatizációt, piaci reformokat. És ekkor lépett színre Fujimori, aki azt mondta, hogy ő a kisemberek barátja. Megígért mindent. Támogatást a parasztoknak, olcsó kenyeret, árstabilitást. A választók fellélegeztek, a szegények rajongtak érte, és a változásra szavaztak.

Ám arra nem számítottak, hogy Fujimori Tarr Zoltán kampánystratégáinak jövőbeli könyvéből dolgozott. Jött a „Fujishock”. Eltörölték a támogatásokat, melynek következtében az áram, a benzin és egyéb cikkek ára a duplájára nőtt, a bérek értéke pedig a töredékére esett. A lakosság hatvan százaléka került a szegénységi küszöb alá.