A tiszás Dálnoki Áron nemrég „bátor reformokat és strukturális változtatásokat” ígért, de a programot eltitkolják

Dálnoki Áron, a Tisza Párt és Magyar Péter gazdaságpolitikusa, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője nemrég „bátor reformokat és strukturális változtatásokat” ígért a gazdaságpolitikában egy Tisza rendezvényen.

„Én azt gondolom, hogy a gazdaságpolitika a mostani kormány egy olyan területe, amelyet egész egyszerűen a szó legnemesebb és egyben legkonyhaibb értelmében rosszul csinál a kormány. Ha körbe nézünk, nem csak Európában, hanem akár a V3-ak között, Csehország, Szlovákia, Lengyelország egész egyszerűen jobb gazdaságpolitikát csinálnak,

bátor reformokat, strukturális változtatásokat tesznek, ez kell ahhoz, hogy Magyarország is előre menjen”

– fogalmazott Dálnoki a ceglédi Alföld Kapuja Tisza Szigetek rendezvényén még július elején, a Ceglédi Város Televíziónak nyilatkozva.

Egy évvel ezelőtt, 2024 augusztus végén az óbudai Perényi Zsigmond Tisza Sziget egy rendezvényén, melyen Kéri László baloldali politológussal közösen adott elő, Dálnoki megjegyezte: „írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”.

Azonban 2025 márciusában a budai Novotel Hotelben tartott, Tarr Zoltánnal közös beszélgetésen Dálnoki a tiszás kormányprogram nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban úgy fogalmazott:

„És még egy gondolat a programok, részletes programok nyilvánosságra hozatala ellen vagy mellett. A Fidesz nagyon örülne annak, hogyha mi most írnánk, mondjuk egy 150 oldalas, gazdasági, politikai programot. Tehát végre azon lehetett csámcsogni, ahogy Zoltán mondta is, hogy a 25. oldalon van egy elírás, a 30. oldalon ellentmondás, satöbbi. (…)”

Tarr Zoltán egyértelműsítette, hogy nem fognak programokat publikálni, maximum „nagyon későn” valamiféle „rövid kivonatot”. Tarr azt is hozzátette, hogy szerinte ma már úgysem pártprogramok mentén szavaznak az emberek:

„Az első kérdésre az tudom válaszolni, hogy nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez azért, amit az előbb Áron mondott. Tehát vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni, egyébként,

de nem fogjuk publikálni ezeket. Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk.

Azért, amit Áron elmondott, csak mit mondott az Áron az előbb, ugye azt mondta, hogy abban a pillanatban nekiállnak és szétszedik, ami önmagában nem lenne probléma, tehát ha ez egy normális diskurzus lenne, akkor ez nem lenne probléma. Még egyszer oda hadd utaljak vissza, hogy

régóta nem programok alapján választanak az emberek.

Tehát nem azt nézik meg, hogy az egyik azt mondja, hogy a gazdaságot ilyen irányba akarja, vagy űrkutatást szeretné fókuszba helyezni, vagy nem tudom, hanem teljesen más szempontok szerint választanak az emberek, és miközben tudjuk, hogy vannak olyan vájtfülűekek, vagy vájtszeműek, akik szívesen olvasnak ilyesmi programokat, aközben a választók többségét, ez sajnos azt kell mondjam, hogy nem érdekli és nem ragadja meg. Fogunk szervezni, és lesznek olyan szakmai fórumok, amik olyan értelemben nem lesznek nyilvánosak, hogy nem a Városligetben tartjuk, hogy itt a gyönyörű gesztenyefák alatt a Novotel mellett, hanem hasonlóan, mint február 15.-én, regisztrációval, egy-egy téma körül fogunk beszélgetni, mert szeretnénk, hogy mások is lássák az érdeklődők, hogy nem csak úgy magában beszélünk, hanem ténylegesen sokan dolgoznak és dolgozunk, ugyanakkor nagyon óvatosnak kell lennünk, mert egyébként mondhatok most is néhány olyan példát, hogy voltak elképzeléseink, amiket a kormány elkezdett megvalósítani. Tehát elkezdett bizonyos intézkedéseket hozni, annak érdekében, hogy amiket mi mondunk, vagy mondani tervezünk, azok elveszítsék, hogy mondjam, az újdonságokat, vagy az érdekességüket, és ez megint csak nem célunk, tehát nem szeretnénk, de valahogy úgy, mint a régi csatákban, ugye, hogy

minél később lett láthatóvá az ellenfél, el tudta rúgni az erdőbe a seregét a hadvezért, és minél később lett láthatóvá a taktika, annál nagyobb esélye volt arra, hogy győzelmet arat.

Sajnos erre kell, hogy törekedjünk, egyébként pedig az elgondolás az az, hogy lesz egy nagyon részletes ágazati lebontásban egy stratégia, megvalósítási tervben, lesz ennek egy kivonata, néhány oldal, amit megint csak nem fogunk még publikusan terjeszteni, és lesznek ilyen, kvázi egy oldalas rövid összefoglalók, amelyek néhány alapvetést fognak tartalmazni, egy-egy ágazat területéről, még egyszer azért, mert nem szeretnénk kitenni ezeket az ügyeket annak a teljesen nemtelen és érdemtelen vitának, ami egyébként előáll.”

Drága amerikai egyetem a Bokros-csomag idején, MFB-s állás Gyurcsány alatt

Dálnoki Áron, miután elvégezte a Corvinust, a kilencvenes évek legmélyén, a Bokros-csomag idején kezdte meg fizetős amerikai tanulmányait a John. M. Olin Business Schoolban, ahol ma a négy éves képzés 29 millió forintnak megfelelő dollárba kerül. Ezután az Alföld Kapuja Tisza Sziget egyik videója alatt található rövid életrajza szerint „pénzügyi területen dolgozott Amszterdamban, Londonban, Frankfurtban, Magyarországon a Magyar Fejlesztési bankban.”

Dálnoki a Gyurcsány korszakban dolgozott az MFB-ben, amikor az MFB vezetője a „baloldali bankár” jelzővel illetett Erős János volt, akinek neve összefonódott a Panama-iratokkal, amelyekben szereplő offshore cégekkel kapcsolatos ügyek vizsgálata során a parlament gazdasági bizottsága is megemlítette őt.

Dálnoki azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői cégei és érdekeltségei voltak-vannak. 2024-ben III. kerületi lakosként a város másik végében, a XVII. kerületben indult tiszás polgármester-jelöltként, ahol 16,99 százalékot kapott.