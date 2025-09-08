Ft
09. 08.
hétfő
Tarr Zoltán HVG Tisza kommunikáció Magyar Péter

A HVG derékba törte a Tisza kommunikációját: a lap elismerte az adóterv létezését

2025. szeptember 08. 08:24

Ráadásul nem is először.

2025. szeptember 08. 08:24
null

Ahogy lapunk korábban megírta, szeptember 3-án a HVG egy összegző cikkben elismerte, hogy létezik a Tisza Párt adócsomagjáról szóló belső anyag, amelyet a lap „kikerült emlékeztetőnek” nevezett, szemben Magyar Péter határozott állításával, aki hazugságnak minősítette az Index által kiszivárogtatott dokumentumot. Akkor a lap még azt is megírta, hogy Magyar Péter „nyilatkozatstopot” rendelt az ügy kapcsán, és többek között Tarr Zoltán is eltiltotta a nyilvános szerepléstől. Ez utóbbi azóta megerősítést is nyert, ugyanis Tarr Zoltán és a botrányban szintén érintett Dálnoki Áron sem jelent meg a párt kötcsei fórumán.

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

A HVG azóta újra írt az ügyben, és a jelek szerint továbbra sem hajlandóak átvenni Magyar Péter narratíváját. Ugyanis az Index által nyilvánosságra hozott leleplező dokumentumot a lap következetesen, továbbra is

„emlékeztetőből kikerült” anyagként írja le, ezzel lényegében elismerve azt az állítást, miszerint a dokumentum valóban a Tisza Párt berkeiből származik.

A lap emellett ismertette, hogy nemzeti konzultáció indul a Tisza adóterveiről, és hogy a kormány narratívája a kiszivárgott emlékeztetőn túl főként Tarr etyeki mondataira épül.

Nyitókép:  MTI/Purger Tamás

survivor
2025. szeptember 08. 09:38
Achtung ! Poloskának 4 ingatlana van... 🏡🏰🛖🏯
survivor
2025. szeptember 08. 09:35
Jezusom ! 30++ éve 100.000- k vettek meg a lakásuk ! ( Bpen főleg.) Szarér - hugyér... Most adót fizetünk ? Esetleg kilakoltatnak, es a prolesnek adnák?
survivor
2025. szeptember 08. 09:33
PiNi szerint az ÁFA es az SZJA majd a VAGYONADÓVAL együtt. " csökken"
survivor
2025. szeptember 08. 09:28
PicNik " Fizessenek a gaz dagok !" Áber : ki a gazdag, sage Ich ! Bojár is fizet ? Bige is ? Buga Jakab Is ? Gattyan is ?
