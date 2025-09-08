A HVG derékba törte a Tisza kommunikációját: a lap elismerte az adóterv létezését

Ahogy lapunk korábban megírta, szeptember 3-án a HVG egy összegző cikkben elismerte, hogy létezik a Tisza Párt adócsomagjáról szóló belső anyag, amelyet a lap „kikerült emlékeztetőnek” nevezett, szemben Magyar Péter határozott állításával, aki hazugságnak minősítette az Index által kiszivárogtatott dokumentumot. Akkor a lap még azt is megírta, hogy Magyar Péter „nyilatkozatstopot” rendelt az ügy kapcsán, és többek között Tarr Zoltán is eltiltotta a nyilvános szerepléstől. Ez utóbbi azóta megerősítést is nyert, ugyanis Tarr Zoltán és a botrányban szintén érintett Dálnoki Áron sem jelent meg a párt kötcsei fórumán.