A HVG derékba törte a Tisza kommunikációját: a lap elismerte az adóterv létezését

Se híre, se hamva nem volt Tarr Zoltánnak Kötcsén – alaposan eldugták a Tisza Párt alelnökét
A jelek szerint Magyar Péter megtiltotta a részvételt a párt botrányba keveredett alelnökének.
Ráadásul nem is először.
Ahogy lapunk korábban megírta, szeptember 3-án a HVG egy összegző cikkben elismerte, hogy létezik a Tisza Párt adócsomagjáról szóló belső anyag, amelyet a lap „kikerült emlékeztetőnek” nevezett, szemben Magyar Péter határozott állításával, aki hazugságnak minősítette az Index által kiszivárogtatott dokumentumot. Akkor a lap még azt is megírta, hogy Magyar Péter „nyilatkozatstopot” rendelt az ügy kapcsán, és többek között Tarr Zoltán is eltiltotta a nyilvános szerepléstől. Ez utóbbi azóta megerősítést is nyert, ugyanis Tarr Zoltán és a botrányban szintén érintett Dálnoki Áron sem jelent meg a párt kötcsei fórumán.
A HVG azóta újra írt az ügyben, és a jelek szerint továbbra sem hajlandóak átvenni Magyar Péter narratíváját. Ugyanis az Index által nyilvánosságra hozott leleplező dokumentumot a lap következetesen, továbbra is
„emlékeztetőből kikerült” anyagként írja le, ezzel lényegében elismerve azt az állítást, miszerint a dokumentum valóban a Tisza Párt berkeiből származik.
A lap emellett ismertette, hogy nemzeti konzultáció indul a Tisza adóterveiről, és hogy a kormány narratívája a kiszivárgott emlékeztetőn túl főként Tarr etyeki mondataira épül.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
Nem biztos, hogy így akarták.