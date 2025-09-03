Kellemetlen: a HVG-nél beismerték, hogy létezik a Tisza-csomag

Létezik a Tisza-adó súlyos lakossági megszorításról szóló terve, és Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el: letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt – szúrta ki az Origo a HVG cikkét, amelyben a nyáron történteket összegezték, köztük a Tisza-adó javaslatát is. Vagyis azt a tervet, amely szerint Magyar Péterék súlyos lakossági adóemelést valósíthatnak meg, ha kormányra kerülnek.

„Kikerült emlékeztető”

Emlékezetes, hogy az Index által megszerzett belsős feljegyzést – amely augusztus végén került nyilvánosságra – a párt gazdasági kabinetje készítette a Tisza vezetői számára.

Magyar Péter a kiszivárgott iratot „fecninek” és „hamisítványnak”, illetve álhírnek minősítette, ám a HVG egészen másképp látja mindezt.

A portál szerdán megjelent írásában ugyanis „egy kikerült emlékeztetőnek” nevezi a brutális adóemelés tervét tartalmazó összefoglalót.