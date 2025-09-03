Kellemetlen: a HVG-nél beismerték, hogy létezik a Tisza-csomag

Színről színre a Tisza-adó: itt van Magyar Péterék adótervének teljes története
Volt itt minden: tagadás, fenyegetés, menekülés, mellébeszélés.
Nem biztos, hogy így akarták.
Létezik a Tisza-adó súlyos lakossági megszorításról szóló terve, és Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el: letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt – szúrta ki az Origo a HVG cikkét, amelyben a nyáron történteket összegezték, köztük a Tisza-adó javaslatát is. Vagyis azt a tervet, amely szerint Magyar Péterék súlyos lakossági adóemelést valósíthatnak meg, ha kormányra kerülnek.
Emlékezetes, hogy az Index által megszerzett belsős feljegyzést – amely augusztus végén került nyilvánosságra – a párt gazdasági kabinetje készítette a Tisza vezetői számára.
Magyar Péter a kiszivárgott iratot „fecninek” és „hamisítványnak”, illetve álhírnek minősítette, ám a HVG egészen másképp látja mindezt.
A portál szerdán megjelent írásában ugyanis „egy kikerült emlékeztetőnek” nevezi a brutális adóemelés tervét tartalmazó összefoglalót.
A lap ráadásul alátámasztotta Deák Dániel vezető elemző minapi értesülését is. A politológust a Tisza berkeiből ugyanis arról tájékoztatták, hogy Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el,
így eltiltotta a szerepléstől mások mellett a párt alelnökét, Tarr Zoltánt is.
Magyar azért döntött a „szobafogság” mellett, mert nyilvánosságra kerültek Tarr egy etyeki fórumon elhangzott mondatai, ahol az alelnök lényegében beismerte az adóemelő terveket.
Mint ismert, Tarr az adózás kapcsán arról beszélt, hogy most, a választás előtti időszakban bizonyos témákat nem lehet megbeszélni, majd közölte:
Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.
A HVG ezzel kapcsolatba azt írta: „Magyar Péter világosan látta, hogy azonnal reagálni kell rá, és előrukkolt egy adócsökkentési tervvel. Egyúttal rögtön visszavonta a nyilvánosságból Tarr Zoltánt, még lehetőséget sem adott számára, hogy ő maga magyarázza meg a szavait”.
Mint kiderült, a lap is kereste a Tisza Párt alelnökét, de nekik sem nyilatkozott. Ennek ellenére próbálták mosdatni az EP-képviselőt, azt állítva, hogy Tarr csak arról beszélt, hogy a felfokozott közéleti viszonyok miatt bizonyos kérdésekről még csak beszélni sem lehet.
Az Origo cikkében ugyanakkor leszögezték, hogy adócsökkentésről bármikor lehet beszélni.
Különösen választások előtt érdemes egy pártnak bemutatnia az adócsökkentő elképzeléseit, amennyiben vannak ilyenek”
– olvasható az összeállításban.
