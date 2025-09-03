Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt Tisza-adó nyilatkozatstop terv Magyar Péter adóemelés

Kellemetlen: a HVG-nél beismerték, hogy létezik a Tisza-csomag

2025. szeptember 03. 21:55

Nem biztos, hogy így akarták.

2025. szeptember 03. 21:55
null

Létezik a Tisza-adó súlyos lakossági megszorításról szóló terve, és Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el: letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt – szúrta ki az Origo a HVG cikkét, amelyben a nyáron történteket összegezték, köztük a Tisza-adó javaslatát is. Vagyis azt a tervet, amely szerint Magyar Péterék súlyos lakossági adóemelést valósíthatnak meg, ha kormányra kerülnek. 

„Kikerült emlékeztető”

Emlékezetes, hogy az Index által megszerzett belsős feljegyzést – amely augusztus végén került nyilvánosságra – a párt gazdasági kabinetje készítette a Tisza vezetői számára. 

Magyar Péter a kiszivárgott iratot „fecninek” és „hamisítványnak”, illetve álhírnek minősítette, ám a HVG egészen másképp látja mindezt.

A portál szerdán megjelent írásában ugyanis „egy kikerült emlékeztetőnek” nevezi a brutális adóemelés tervét tartalmazó összefoglalót. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyilatkozatstop és mosdatás

A lap ráadásul alátámasztotta Deák Dániel vezető elemző minapi értesülését is. A politológust a Tisza berkeiből ugyanis arról tájékoztatták, hogy Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el, 

így eltiltotta a szerepléstől mások mellett a párt alelnökét, Tarr Zoltánt is.

Magyar azért döntött a „szobafogság” mellett, mert nyilvánosságra kerültek Tarr egy etyeki fórumon elhangzott mondatai, ahol az alelnök lényegében beismerte az adóemelő terveket.

Mint ismert, Tarr az adózás kapcsán arról beszélt, hogy most, a választás előtti időszakban bizonyos témákat nem lehet megbeszélni, majd közölte: 

Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

A HVG ezzel kapcsolatba azt írta: „Magyar Péter világosan látta, hogy azonnal reagálni kell rá, és előrukkolt egy adócsökkentési tervvel. Egyúttal rögtön visszavonta a nyilvánosságból Tarr Zoltánt, még lehetőséget sem adott számára, hogy ő maga magyarázza meg a szavait”.

Mint kiderült, a lap is kereste a Tisza Párt alelnökét, de nekik sem nyilatkozott. Ennek ellenére próbálták mosdatni az EP-képviselőt, azt állítva, hogy Tarr csak arról beszélt, hogy a felfokozott közéleti viszonyok miatt bizonyos kérdésekről még csak beszélni sem lehet.

Az Origo cikkében ugyanakkor leszögezték, hogy adócsökkentésről bármikor lehet beszélni.

Különösen választások előtt érdemes egy pártnak bemutatnia az adócsökkentő elképzeléseit, amennyiben vannak ilyenek”

– olvasható az összeállításban.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
scorpicores
2025. szeptember 03. 23:42
Mindezek után ki szavaz ezekre????! Aki a pénzének az ellensége...kb
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. szeptember 03. 22:37
A HVG ezzel kapcsolatba azt írta: ...rögtön visszavonta a nyilvánosságból Tarr Zoltánt, még lehetőséget sem adott számára, hogy ő maga magyarázza meg a szavait”. A "hallgatni arany" latinul így hangzik: "Silentium est aurum", és azt jelenti, hogy gyakran okosabb hallgatni, mint beszélni, mert a csend sokszor többet ér, mint a szavak. A „Si tacuisses, philosophus mansisses” egy latin szállóigévé vált mondat, amelynek magyar fordítása„ Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna”.
Válasz erre
0
0
dzsini75
2025. szeptember 03. 22:06
A HVG az Index által közölt “emlékeztetőre” rárakta a “pecsétet”….. Az itt irogató Tisza Fanok ezt hiányolták…… Erre a FOS hitelesítette……. 😂🤫😂
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!