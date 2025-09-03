Ft
Tarr Zoltán Vogel Evelin Tisza Párt feleség kampány elnök hamisítvány Magyar Péter hangfelvétel

Csak a régi lemez: ha valami a Tisza Pártnak kellemetlen, rögtön hamisítást és mesterséges intelligenciát kiált Magyar Péter

2025. szeptember 03. 11:26

Már a vak is látja, hogy komoly bajban van a Tisza Párt.

2025. szeptember 03. 11:26
Napok óta a Tisza-adó uralja a közbeszédet. Mint ismert, Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának „atyja” és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője 

egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, a többkulcsos adó bevezetésére készülnek,

 de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Magyar Péter napokkal az adóemelési botrányuk kirobbanása után jutott el oda, hogy országjárása egyik első állomásán kijelentette, hamisított felvételekkel támadják a pártját,  és azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy „a Tisza rosszat akar”.

A gond csak az, hogy ezt még Tarr Zoltán sem így gondolja”

 – így reagált Magyar Péter felvetésére Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Nem először kiáltott „farkast” feleslegesen Magyar Péter

Igazából már meg sem lepődünk azon, hogy mikor elfogynak a magyarázatok, Magyar Péter és stábja azzal áll elő, hogy a kompromitálló felvételek hamisítottak vagy mesterséges intelligencia által generáltak. 

Emlékezetes, hogy 2024 novemberének elején, mikor több, Magyar számára igencsak kellemetlen hangfelvétel is nyilvánosságra került, a Tisza-vezér bejelentette, hogy hamis, manipulált felvételekkel lejáratókampány indult ellene.

A politikus saját igazának védelméért egy hangfelvételt hozott nyilvánosságra, amiről később bebizonyosodott, összevágott, manipulált. 

Ezután szerkesztőségünk is megkapta azt a több mint egyórás hanganyagot, ami azt bizonyította, hogy Magyar Péter egy manipulált, vágott anyagot hozott nyilvánosságra. Kiderült, egy másfél órás beszélgetés hét különböző részletét gyúrták egybe, kontextusokból kiragadva a mondatokat, a számukra kellemetlen részek meg nyilván kimaradtak.

Az egyik hangfelvételen Magyar büdös szájú követőkről, és saját nyugdíjaskommandóról beszél. Sőt, a Tisza Párt elnöke azon is viccelődött, hogy meglepődnének idősebb követői, ha azt mondaná nekik, vegyenek maguknak új unokát a külföldre költözött szeretteik helyett. A felvételen Magyar Péter és korábbi barátnője, Vogel Evelin beszélgetése hallható.

Az elhangzottak alapján feltételezhető, hogy a beszélgetést a Tisza Párt június 8-i, a Hősök terén tartott rendezvényét követően rögzíthették.

Majd napokkal később újabb hangfelvételek landoltak a szerkesztőségünk postafiókjában. Ezeken Magyar saját párttársairól beszélgetett Vogel Evelinnel, vélhetően még az EP-választás előtt. A későbbi párt elnök olyan jelzőkkel illette későbbi EP-képviselőit, mint „agyhalottak” vagy „Soros-ügynökök”. De az is elhangzott, hogy 

egyik se szimpi. Olyan tehetségtelen mindegyik.”

Kompromittáló felvételektől is tartott

Vogel Evelinnel az Index interjút készített, melyben a fiatal nő beszélt a Magyar Péterrel való kapcsolatáról, és a férfi politikusi pályafutásának kezdetéről is. 

Az interjú megjelenése után  a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter még csak arról írt, hogy Vogel Evelin a vele és a Tisza Párt vezetőivel folytatott beszélgetéseiről és vitáiról hang- és képfelvételeket készített.

Aznap este az ATV-nek nyilatkozva azonban már súlyosabb dolgokról is szó esett.

Amikor a riporter megkérdezte, mennyiben különbözik az, amivel volt barátnőjét vádolja attól, amikor ő készített titokban hangfelvételt a feleségéről, Magyar Péter azt válaszolta: 

Én nem belső beszélgetéseket és az ágyban zajló eseményeket vettem mondjuk föl”.

Magyarnak ebből a látszólag véletlenül elejtett megjegyzéséből kiderül, hogy egy esetleges szexvideó megjelenéséétől is tarthat. Nem ez lenne ugyanis az első eset, hogy Magyar Péter „előre menekül”, így igyekezve elvenni az élét valami kellemetlen felvételnek, ami kikerülhet róla. 

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

Hegedűs Botond

Transzparens Újságírásért Alapítvány

Idézőjel

Pont az általa nyilvánosságra hozott felvételről bizonyosodik be, hogy manipulált

Kijelentéseinek tartalma annyira szenzitív, hogy jó eséllyel a szavazóinak egy része elfordul tőle.

 

Sün Balázs
2025. szeptember 03. 12:57
Remélem, hogy ez a sok hazugság maga alá fogja temetni az egész Tisza mozgalmat. Csak azt nem tudom, hogy ez a sok felhergelt, de a messiásban is nagyon csalódott ember mikor fog visszatérni a normális erkölcsű élethez, mert ez gerjesztett gyűlölet-cunami már elviselhetetlen. Talán már számukra is.
csulak
2025. szeptember 03. 12:54
SOHA TOBBE BALOLDALT ! Tisza = baloldal= libernyak
Agricola
2025. szeptember 03. 11:49
A politikus (Magyar Péter) saját igazának védelméért egy hangfelvételt ho-zott nyilvánosságra, amiről később bebizonyosodott, összevágott, manipulált. „Szerkesztőségünk is megkapta azt a több mint egyórás hanganyagot, ami azt bizonyította, hogy Magyar Péter egy manipulált, vágott anyagot hozott nyilvánosságra. Kiderült, egy másfél órás beszélgetés hét különböző részletét gyúrták egybe, kontextusokból kiragadva a mondatokat, a számukra kellemetlen részek meg nyilván kimaradtak.” Mintegy fél órát eltüntettek az eredeti hanganyagból!
UgyeletesFoApolo
2025. szeptember 03. 11:39
Már csak az a kérdésem, hogy mikor készíthetjük elő az ágyát az osztályunkon? Állapota alapján hosszú nyaralása lesz nálunk...
