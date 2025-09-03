Csak a régi lemez: ha valami a Tisza Pártnak kellemetlen, rögtön hamisítást és mesterséges intelligenciát kiált Magyar Péter

Az egyik hangfelvételen Magyar büdös szájú követőkről, és saját nyugdíjaskommandóról beszél. Sőt, a Tisza Párt elnöke azon is viccelődött, hogy meglepődnének idősebb követői, ha azt mondaná nekik, vegyenek maguknak új unokát a külföldre költözött szeretteik helyett. A felvételen Magyar Péter és korábbi barátnője, Vogel Evelin beszélgetése hallható.

Az elhangzottak alapján feltételezhető, hogy a beszélgetést a Tisza Párt június 8-i, a Hősök terén tartott rendezvényét követően rögzíthették.

Majd napokkal később újabb hangfelvételek landoltak a szerkesztőségünk postafiókjában. Ezeken Magyar saját párttársairól beszélgetett Vogel Evelinnel, vélhetően még az EP-választás előtt. A későbbi párt elnök olyan jelzőkkel illette későbbi EP-képviselőit, mint „agyhalottak” vagy „Soros-ügynökök”. De az is elhangzott, hogy

egyik se szimpi. Olyan tehetségtelen mindegyik.”

Kompromittáló felvételektől is tartott

Vogel Evelinnel az Index interjút készített, melyben a fiatal nő beszélt a Magyar Péterrel való kapcsolatáról, és a férfi politikusi pályafutásának kezdetéről is.

Az interjú megjelenése után a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter még csak arról írt, hogy Vogel Evelin a vele és a Tisza Párt vezetőivel folytatott beszélgetéseiről és vitáiról hang- és képfelvételeket készített.

Aznap este az ATV-nek nyilatkozva azonban már súlyosabb dolgokról is szó esett.

Amikor a riporter megkérdezte, mennyiben különbözik az, amivel volt barátnőjét vádolja attól, amikor ő készített titokban hangfelvételt a feleségéről, Magyar Péter azt válaszolta:

Én nem belső beszélgetéseket és az ágyban zajló eseményeket vettem mondjuk föl”.

Magyarnak ebből a látszólag véletlenül elejtett megjegyzéséből kiderül, hogy egy esetleges szexvideó megjelenéséétől is tarthat. Nem ez lenne ugyanis az első eset, hogy Magyar Péter „előre menekül”, így igyekezve elvenni az élét valami kellemetlen felvételnek, ami kikerülhet róla.

