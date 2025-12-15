Összeállt a kép: a spanyolok leírták, miért nem lehetett pápa Erdő Péterből

„Így manőverezett Ferenc, hogy Prevost kövesse őt a Szent Péter székében” – ezzel a címmel írt cikket az El Correo de España, amely a vatikáni pápaválasztás kulisszáit bemutató írásában megállapítja: Robert Prevost váratlan, de jól előkészített megválasztása mögött a „globalista” kúria állt.

„A lobbik megpróbálták irányítani a konklávét. Néhány diplomáciai képviseleten is komoly mozgások voltak. Csak három nappal a Sixtus-kápolnába való belépés előtt a tárgyalások és a szövetségek kialakítására szolgáló titkos találkozók továbbra is frenetikus ütemben folytak. Az volt az érzés, hogy a konzervatívok jobban szervezettek ahhoz, hogy bábjaikat irányítsák. Ortodox profilú jelöltet támogattak, aki »rendet teremt a Ferenc által okozott zűrzavarban«. A magyar Erdő Péter bíboros jelöltségét népszerűsítették” – olvasható a spanyol lap cikkében.