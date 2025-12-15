Összeállt a kép: a spanyolok leírták, miért nem lehetett pápa Erdő Péterből

A történet, amelyben Erdő Péter esélyesből kulcsszereplő lett: így telt az új pápa első hónapja
Összegyűjtöttük XIV. Leó legemlékezetesebb megnyilvánulásait.
„A lobbik megpróbálták irányítani a konklávét” – olvasható az El Correo de España cikkében.
„Így manőverezett Ferenc, hogy Prevost kövesse őt a Szent Péter székében” – ezzel a címmel írt cikket az El Correo de España, amely a vatikáni pápaválasztás kulisszáit bemutató írásában megállapítja: Robert Prevost váratlan, de jól előkészített megválasztása mögött a „globalista” kúria állt.
„A lobbik megpróbálták irányítani a konklávét. Néhány diplomáciai képviseleten is komoly mozgások voltak. Csak három nappal a Sixtus-kápolnába való belépés előtt a tárgyalások és a szövetségek kialakítására szolgáló titkos találkozók továbbra is frenetikus ütemben folytak. Az volt az érzés, hogy a konzervatívok jobban szervezettek ahhoz, hogy bábjaikat irányítsák. Ortodox profilú jelöltet támogattak, aki »rendet teremt a Ferenc által okozott zűrzavarban«. A magyar Erdő Péter bíboros jelöltségét népszerűsítették” – olvasható a spanyol lap cikkében.
Emlékeztetnek: Steve Bannon, Donald Trump volt tanácsadója már korábban is Prevost esélyeit hangsúlyozta. Napokkal a „fehér füst” után a Corriere della Sera újságírójának arról beszélt: „Nagyon nehéz volt egy gyakorlatilag ismeretlen amerikai érseknek, aki életének nagy részét Peruban töltötte és alig két éve lett bíboros, bejutni a konklávéba és megnyerni a negyedik szavazást. Ez Bergoglio globalista kúriájának műve volt.”
A spanyol lap emlékeztet, a konzervatívok Erdő Péter bíboros mellett lobbiztak, aki az első szavazási körben a legtöbb támogatást kapta, de végül alulmaradt Prevosttal szemben. A választás során éles ellentét mutatkozott a reformokat folytatni kívánók és a hagyományos irányzatot támogató kardinálisok között – zárul a cikk.
