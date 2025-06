A történet, amelyben Erdő Péter esélyesből kulcsszereplő lett: így telt az új pápa első hónapja

A béke legyen veletek – ezekkel a szavakkal, meghatottan lépett ki a hívek elé megválasztása után Robert Francis Prevost, aki XIV. Leó néven vonult be a pápák sorába. Az amerikai pápát meglehetősen hamar, már a konklávé második napján megválasztotta a bíborosi testület, amiben, mint kiderült, az egyik magyar bíborosnak, Erdő Péternek is volt szerepe. A La Stampa olasz lap arról számolt be ugyanis, hogy az Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke győzhette meg Pietro Parolint, hogy lépjen vissza, arra hivatkozva, hogy az olasz bíborosok nem szavaznának rá.