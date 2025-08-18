Ft
Putyin béke elnök Volodimir Zelenszkij Trump

A jó politikusok pontosan tudják, mi a haza érdeke

2025. augusztus 18. 05:49

Fájdalom, de épp az uniós vezetők veszítették a legtöbbet Alaszkában, azzal, hogy tévén nézték az eseményeket.

2025. augusztus 18. 05:49
null
Sitkei Levente
Magyar Nemzet

„Az első, legfontosabb lépést megtette a béke és kiegyezés felé Trump és Putyin.

Az uniós vezetők sebeiket nyalogatva szögezték le, hogy milyen tévút ez a tárgyalás, hiszen ők tudják, mit akar az orosz elnök, s Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a kulcsszereplő. Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő is csóválta a fejét, szerinte Putyin nem akar békét. Fájdalom, de épp az uniós vezetők veszítették a legtöbbet Alaszkában, azzal, hogy tévén nézték az eseményeket.

A súlyát vesztett Európa harsoghatja a saját megoldási javaslatait, amelyek mindig arról szólnak, hogy az eddiginél is több fegyvert kell Ukrajnának küldeni, de ezekre a szólamokra kevesen figyelnek már fel. Az igazi nagyoknak semmi szükségük a nyüzsgő, ideológiailag teljesen eltévelyedett, saját érdekeivel sem tisztában levő percemberkékre, nélkülük sokkal könnyebb végigvinni a békefolyamatot.

Zelenszkij nem feltétlenül felelős vezetőként és döntéshozóként megy a Fehér Házba. Talán csak a követendő lépésekről tájékoztatja az amerikai elnök.

Egy percig se higgyük, hogy az út mostantól ki van kövezve és minden simán fog menni. A harcoló felek nem bíznak egymásban, sem a nagyok, sem az emberek a lövészárkokban. A stratégiai kiegyezést követő tűzszünet, békekötés, lassú újjáépítés évtizedekig is tarthat, és soha nem lesz olyan a viszony, mint a háború előtt. Az országok ugyanis nem felejtenek. A jó politikusok pedig pontosan tudják, mi a haza érdeke, és ennek fényében tevékenykednek a nemzetközi térben. Ha végül sikerül a kiegyezést kimunkálni, végül mégis Magyarország és az Apostoli Szentszék álláspontja diadalmaskodik, károgjon bár a világ összes karosszékes megmondóembere.”

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

