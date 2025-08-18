Az EU-s országok koalíciója szerint több katona telepítésével lehetne tartóssá tenni a békét

Az „tettre készek koalíciója” nevű európai országokból álló csoport (amelynek része többek között az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Kanada, Hollandia, Olaszország,) bejelentette, hogy tűzszünet esetén hajlandó lenne katonákat küldeni Ukrajnába – számol be a Strana.today ukrán lap.

A telepítés a Kijev által ellenőrzött ukrán területekre vonatkozna, a harcok beszüntetését követően. A katonai kontingens delegálását az USA által szorgalmazott „biztonsági garanciák” program részeként tenné a koalíció. Ennek bejelentéséről először a brit kormány honlapján olvashattunk.