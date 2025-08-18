Az EU-s országok koalíciója szerint több katona telepítésével lehetne tartóssá tenni a békét

Ilyet nem gyakran látunk: a szomszédban egymásnak feszült a kormány- és az államfő Ukrajna miatt
A horvát államfő az asztalra csapott: nem hagyja a háborúpárti kormányfőnek, hogy katonákat küldjön Ukrajnába.
A Tettre készek koalíciója csapatokat küldene Ukrajnába tűzszünet esetén.
Az „tettre készek koalíciója” nevű európai országokból álló csoport (amelynek része többek között az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Kanada, Hollandia, Olaszország,) bejelentette, hogy tűzszünet esetén hajlandó lenne katonákat küldeni Ukrajnába – számol be a Strana.today ukrán lap.
A telepítés a Kijev által ellenőrzött ukrán területekre vonatkozna, a harcok beszüntetését követően. A katonai kontingens delegálását az USA által szorgalmazott „biztonsági garanciák” program részeként tenné a koalíció. Ennek bejelentéséről először a brit kormány honlapján olvashattunk.
A koalíció tagjai ismételten hangsúlyozták, hogy a készenlétüket biztonsági erők telepítésére a harci cselekmények beszüntetése után kerülne sor, valamint segítséget nyújtanának Ukrajna lég- és tengeri terének biztosításában és a fegyveres erők helyreállításában”
– áll a közleményben.
A brit védelmi miniszter nyilatkozott.
Nyitókép: Kin Cheung / POOL / AFP
