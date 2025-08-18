Ft
08. 18.
hétfő
Ukrajna béke tűzszünet koalíció katona

Az EU-s országok koalíciója szerint több katona telepítésével lehetne tartóssá tenni a békét

A Tettre készek koalíciója csapatokat küldene Ukrajnába tűzszünet esetén.

Az „tettre készek koalíciója” nevű európai országokból álló csoport (amelynek része többek között az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Kanada, Hollandia, Olaszország,) bejelentette, hogy tűzszünet esetén hajlandó lenne katonákat küldeni Ukrajnába – számol be a Strana.today ukrán lap.

A telepítés a Kijev által ellenőrzött ukrán területekre vonatkozna, a harcok beszüntetését követően. A katonai kontingens delegálását az USA által szorgalmazott „biztonsági garanciák” program részeként tenné a koalíció. Ennek bejelentéséről először a brit kormány honlapján olvashattunk.

A koalíció tagjai ismételten hangsúlyozták, hogy a készenlétüket biztonsági erők telepítésére a harci cselekmények beszüntetése után kerülne sor, valamint segítséget nyújtanának Ukrajna lég- és tengeri terének biztosításában és a fegyveres erők helyreállításában”

 – áll a közleményben.

Nyitókép: Kin Cheung / POOL / AFP

canadian-deplorable
2025. augusztus 18. 13:49
Az ilyen "béke" tartós szokott lenni. Ja nem.
egonsamu-2
2025. augusztus 18. 13:48
Valamikori gyarmatosítók álmodnak Oroszország gyarmatosításáról. Miközben a volt gyarmataikról beözönlött népek már elfoglalták a gyarmatosítók országait: Franciaországot. Hollandiát. Nagybritanniát. Spanyolországot. Belgiumot.
balbako_
2025. augusztus 18. 13:45
Pontosan ez az akadálya a tűzszünetnek.
Gubbio
•••
2025. augusztus 18. 13:37 Szerkesztve
Ezért nem akar Putyin tűzszünetet. És nem is lesz! Még mindig ott tart a Háborút Koldulók Koalíciója, amin Trump már régen túllalpozott.
