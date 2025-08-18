Ft
08. 18.
hétfő
Ukrajna Horvátország Zoran Milanovic

Ilyet nem gyakran látunk: a szomszédban egymásnak feszült a kormány- és az államfő Ukrajna miatt

2025. augusztus 18. 12:22

A horvát államfő az asztalra csapott: nem hagyja a háborúpárti kormányfőnek, hogy katonákat küldjön Ukrajnába.

2025. augusztus 18. 12:22
null

A horvát államfő, Zoran Milanovic hétfőn reagált arra, hogy Andrej Plenkovic kormányfő csatlakozott a Tettrekészek Koalíciója (Coalition of the Willing) országainak tárgyalásaihoz.

Mivel a Horvátország miniszterelnöke a közelmúltban csatlakozott az úgynevezett Tettrekészek Koalíciója országainak tárgyalásaihoz, amely olyan országokból áll, amelyek vezetői bejelentették: katonákat küldenek Ukrajnába, emlékeztetek arra, hogy Horvátország az Európai Unió (EU) és a NATO tagja, és csak ezekben a szövetségekben való tagságból eredő kötelezettségei vannak

– írta Milanovic közösségi oldalán.

Mint kifejtette, Horvátországnak „nincsenek politikai vagy katonai megállapodásokból eredő kötelezettségei az úgynevezett Tettrekészek Koalíciója országai vezetőivel, és a horvát kormányt senki sem hatalmazta fel arra, hogy Horvátországot olyan új koalíciókba taszítsa, amely magába foglalhatja horvát katonák részvételét az ukrajnai háborúban”.

Megbízást kaptam a horvát néptől, hogy képviseljem ezt az álláspontot, ezért ismét hangsúlyozom, hogy horvát katonák nem vesznek részt más népek háborúiban

– zárta rövidre a témát a horvát elnök.

Az ily módon helyretett Plenkovic vasárnap részt vett a Tettrekészek Koalíciója országainak videokonferenciáján, ahol kijelentette: Ukrajnának fenntartható békére van szüksége, amely tiszteletben tartja területi integritását és a nemzetközi jogot.

Nyitókép: DAMIR SENCAR / AFP

(MTI)

