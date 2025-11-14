Ft
11. 14.
péntek
rendszer marhaság barmok Nemzet Hangja Ceglédi Zoltán konzultáció

Fölteszem a kérdést, hogy ha tényleg komolyan gondoljuk ezt a konzultáció...

2025. november 14. 19:54

Gondoljunk már bele.

2025. november 14. 19:54
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
„Fölteszem a kérdést, hogy ha tényleg komolyan gondoljuk ezt a konzultációt: mi lett volna hogy ha kiderül, hogy elmebeteg, perverz barmok megszállták volna a »Nemzet Hangja 2 klikkeldéjét« és azt nyomják be, hogy »nem«. Akkor tényleg? Most komolyan.

Tényleg kiállt volna Magyar Péter és azt mondja, hogy »emberek, leszavazták, úgy döntöttek a tiszások, a mi csodálatos közösségünk, hogy ne vizsgáljuk meg a gyermekbántalmazást, ne erősítsük meg a gyermekvédelmi rendszert. Úgy hogy nem fogjuk«.
Tényleg ez lett volna?

Iszonyú marhaság! Gondoljunk már bele.”

Emporio Ármányi
2025. november 14. 21:07
Érti valaki, miről vekeng ez a kappanhagú Momentum-tanácsadó? Tudnom kéne dekódolni ezt a f@sz metanyelvet?
Búvár Kund
2025. november 14. 20:22
Belegondoltam....
gullwing
2025. november 14. 20:04
Gondoljunk már bele.” Mi megtettük. De a tiszás agyhalottak erre nem képesek...
