„Fölteszem a kérdést, hogy ha tényleg komolyan gondoljuk ezt a konzultációt: mi lett volna hogy ha kiderül, hogy elmebeteg, perverz barmok megszállták volna a »Nemzet Hangja 2 klikkeldéjét« és azt nyomják be, hogy »nem«. Akkor tényleg? Most komolyan.

Tényleg kiállt volna Magyar Péter és azt mondja, hogy »emberek, leszavazták, úgy döntöttek a tiszások, a mi csodálatos közösségünk, hogy ne vizsgáljuk meg a gyermekbántalmazást, ne erősítsük meg a gyermekvédelmi rendszert. Úgy hogy nem fogjuk«.

Tényleg ez lett volna?

Iszonyú marhaság! Gondoljunk már bele.”

