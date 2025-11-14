Pánik Ukrajnában: százezres nagyságrendben készülhetnek új orosz siklóbombák

Török Gábor szerint már nem változtat a választók döntésén Orbán Viktor washingtoni látogatása
Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország az idén mintegy százhúszezer siklóbombát és hetvenezer nagy hatótávolságú drónt gyárthat, ami még több ukrán települést és az energetikai infrastruktúrát teheti célponttá – írta meg a Portfolio.
Oroszország az ukrán hírszerzés értékelése szerint az év végéig akár százhúszezer olcsó, de nagy pusztító erejű siklóbombát állíthat elő, köztük ötszáz új, nagyobb hatótávolságú típust. Ezek a fegyverek még több ukrán települést érhetnek el, erről Vadim Szkibickij altábornagy, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főosztálya helyettes vezetője beszélt egy interjúban.
Ugyan le lehet lőni ezeket, de az Oroszországban gyártott ilyen légibombák mennyisége óriási
– mondta Szkibickij.
A hírszerzési vezető tájékoztatása szerint az orosz erők jelenleg naponta mintegy kétszáz kétszázötven siklóbombát vetnek be Ukrajna ellen. A múlt hónapban a védelmi minisztérium adatai alapján a napi átlag még körülbelül százhetven volt, ami azt jelzi, hogy az orosz hadsereg fokozta ezt a támadási formát.
Szkibickij elmondta, hogy Oroszország már megkezdte egy új típusú siklóbomba tömeges előállítását, amelynek hatótávolsága elérheti akár a kétszáz kilométert is, vagyis a célpontot a felette átrepülő géptől számítva ekkora távolságból is képes elérni. Az ukrán hírszerzés információi szerint ebből az új fegyverből az oroszok az év végéig körülbelül ötszáz darabot gyártanának.
Ukrajna úgy véli, hogy Moszkva további fejlesztéseken dolgozik annak érdekében, hogy a siklóbombák hatótávolsága akár négyszáz kilométerre is növekedjen. Ha ez megvalósul, Oroszország rakéták helyett ilyen bombákkal is képes lehet még több ukrán települést támadni, ami jelentősen bővítené a potenciális célpontok körét.
Az altábornagy szerint a fenyegetés nem korlátozódik a siklóbombákra. Szkibickij arról is beszélt, hogy ukrán becslések alapján Oroszország az idén mintegy hetvenezer nagy hatótávolságú drónt kíván gyártani, köztük harmincezer Sahíd típusú eszközt. Utóbbiak az ukrajnai orosz támadások alapvető eszközeivé váltak az elmúlt időszakban.
Mindenképpen meg akarnak törni bennünket. Ezek a támadások ugyanis destabilizálják a belső helyzetet
A hírszerzési vezető hozzátette, hogy az ukrán energetikai infrastruktúra ellen irányuló csapások várhatóan a téli hónapokban is folytatódnak. Szerinte ez az egyik olyan eszköz, amellyel Ukrajnát „engedékenyebb pozícióba próbálják kényszeríteni” az esetleges jövőbeni béketárgyalások során.
Szkibickij figyelmeztetett arra is, hogy a fronthelyzet tovább romolhat Kelet Ukrajnában. Úgy fogalmazott, ha az orosz csapatoknak sikerül elfoglalniuk a jelenleg ostrom alatt álló, Donyeck megyében található Pokrovszk városát, ahol már utcai harcok zajlanak, akkor várhatóan tovább nyomulnak előre a megye közigazgatási határai felé. Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország régi célja a teljes Donyeck megye megszállása.
