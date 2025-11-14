Pánik Ukrajnában: százezres nagyságrendben készülhetnek új orosz siklóbombák

A hírszerzési vezető tájékoztatása szerint az orosz erők jelenleg naponta mintegy kétszáz kétszázötven siklóbombát vetnek be Ukrajna ellen. A múlt hónapban a védelmi minisztérium adatai alapján a napi átlag még körülbelül százhetven volt, ami azt jelzi, hogy az orosz hadsereg fokozta ezt a támadási formát.

Szkibickij elmondta, hogy Oroszország már megkezdte egy új típusú siklóbomba tömeges előállítását, amelynek hatótávolsága elérheti akár a kétszáz kilométert is, vagyis a célpontot a felette átrepülő géptől számítva ekkora távolságból is képes elérni. Az ukrán hírszerzés információi szerint ebből az új fegyverből az oroszok az év végéig körülbelül ötszáz darabot gyártanának.

Ukrajna úgy véli, hogy Moszkva további fejlesztéseken dolgozik annak érdekében, hogy a siklóbombák hatótávolsága akár négyszáz kilométerre is növekedjen. Ha ez megvalósul, Oroszország rakéták helyett ilyen bombákkal is képes lehet még több ukrán települést támadni, ami jelentősen bővítené a potenciális célpontok körét.

Az altábornagy szerint a fenyegetés nem korlátozódik a siklóbombákra. Szkibickij arról is beszélt, hogy ukrán becslések alapján Oroszország az idén mintegy hetvenezer nagy hatótávolságú drónt kíván gyártani, köztük harmincezer Sahíd típusú eszközt. Utóbbiak az ukrajnai orosz támadások alapvető eszközeivé váltak az elmúlt időszakban.