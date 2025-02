Itt a bizonyíték: végig igazuk volt a konzervatívoknak, Soros és a USAID valóban egymás tenyeréből mazsoláztak

Magyarországra is Sorostól jöhetett a pénz

Ahogy az ismert, a Soros György hálózata állhatott az Action for Democracy-tól Magyarországra érkezett pénzek mögött is. A szervezet pénzügyi beszámolójából ugyanis kiderült, hogy 2022-es választások előtt a magyar baloldalhoz becsatornázott közel kétmilliárdos adomány 90 százaléka. A 2022 december 31-ével lezárult pénzügyi időszakban az Action for Democracy több, mint 11 millió dolláros, azaz közel 4 milliárd forintos költségvetését kitevő adományok mintegy 90 százaléka mindössze egy kiemelt adományozótól származott. Ez egyértelműen cáfolja a baloldal korábbi állításait, amelyek szerint „mikroadományokból” gyűlt volna össze az a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak juttatott közel kétmilliárd forint, amivel egy eltitkolt kilétű, titokzatos adományozói kör kormányváltást szeretett volna előidézni hazánkban a legutóbbi országgyűlési választásokon.