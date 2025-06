Így terjed az ukrán propaganda Magyarországon: tanulságok és következtetések (6. rész)

Az ügynökképzés példájaként áll az Egyesült Államok által finanszírozott Edward R. Murrow Press Fellowship program, amely során beszervezik és ideológiailag is megfelelően kiképezik a kiválasztott „újságírókat”. Ezen a programon vett részt Vörös Szabolcs mellett többek között Gulyás Márton, a Partizán alapítója, Ficsor Ádám, Bajnai Gordon egykori titkosszolgálati minisztere, valamint Panyi Szabolcs (Direkt36) is. Hasonló módon működik az International Visitor Leadership Program (IVLP), amelyet több politikus és aktivista is elvégzett, például Szél Bernadett (korábban LMP), Hajnal Miklós (Momentum) és Németh Ákos (LMP).

Feltártuk, hogy ezek az ösztöndíjak és képzések mögött olyan amerikai szervezetek állnak, mint az Institute of International Education (IIE) és a Poynter Institute, melyeket jelentős összegekkel támogat Soros György Open Society Foundations nevű alapítványa. 2016 és 2021 között például az IIE több mint 6,2 millió dollárt kapott Soros alapítványától.

Részletesen bemutattuk továbbá, hogy a Válasz Online, melynek munkatársai rendkívül büszkék „függetlenségükre”, hogyan kaptak finanszírozást az Egyesült Államok nagykövetségétől fizetett cikkeken keresztül.

A 444.hu és a Magyar Hang munkatársai, köztük Ács Dániel, Dévényi István és Stumpf András pedig 2025 júniusában már aktivistaként jelentek meg a Puzsér Róbert által szervezett tüntetésen. Tették mindezt annak ellenére, hogy beszédükben hangsúlyozták, az újságíróknak nincs helyük politikai rendezvényeken.

Forrás: Youtube

Ezek a külföldi pénzből finanszírozott médiumok és aktivisták nem csak médiafelületeiken terjesztik a propagandát, hanem aktívan részt vesznek politikai nyomásgyakorló akciókban is. A Soros-hálózat és a globalista érdekcsoportok anyagi és szervezeti háttere világosan kirajzolódik.

Ne hagyjuk megtéveszteni magunkat!

Az eddig feltárt információk alapján egyértelművé vált: ezek a külföldi érdekek által pénzelt szervezetek és újságírók tudatosan dolgoznak Magyarország nemzeti önrendelkezésének gyengítésén, háttérbe szorítják a külhoni magyar közösségek érdekeit, és idegen politikai érdekeket képviselnek.

Ezért kiemelten fontos, hogy a hazai közvélemény továbbra is éberen figyeljen ezekre a befolyásolási kísérletekre. A nyilvánosság ereje, a tudatosítás és a nemzeti érdekek melletti határozott kiállás kulcsfontosságú ebben a küzdelemben.

Cikksorozatunk fő üzenete változatlan: Magyarország érdekei nem lehetnek alku tárgyai. Minden olyan külföldi beavatkozást, amely a magyar nemzeti érdekeket sérti, határozottan és következetesen vissza kell utasítani.

Nyitókép: képernyőmentés