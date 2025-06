Riporterek Határok Nélkül, avagy „újságírás” a CIA zsoldjában

A Riporterek Határok Nélkül (Reporters sans frontières), önbevallása szerint egy, a független újságírást védő szervezet. A valóság ezzel szemben az, hogy a párizsi székhelyű NGO-t többek között a National Endowment for Democracy (NED – a CIA kifizetőszerve) és számos Soros szervezet támogatja. Legutóbb május elején hallhattunk róluk, amikor éves értékelésükben megállapították, hogy Magyarországon rosszabb a sajtószabadság állapota, mint Ukrajnában, ahol 2022 óta be van tiltva minden média, ami minimálisan is kritikus hangot üt meg Zelenszkijjel vagy a háborúval kapcsolatban.