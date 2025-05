Sajtószabadság: újabb lejárató lista a Riporterek Határok Nélkül szervezetétől

Donald Trump amerikai elnök különösen nehéz helyzetbe hozta az ukrán médiumokat azzal, hogy bezáratta az USAID-et.

Az RSF egyébként emiatt Trumpnak is nekiment az idei jelentésében, az Egyesült Államokat az 57. helyre sorolták vissza, mert Donald Trump visszatérése aggasztó folyamatokat indított el.

Azzal például, hogy radikálisan csökkentette a külföldre irányuló „segélyek” összegét.

Ezenkívül érdekes az is, hogy amióta a balliberális Tusk-kormány van hatalmon, azóta óriásit ugrott előre a listán Lengyelország is, amely jelenleg a 31. helyet foglalja el. Annak ellenére, hogy az elmúlt években mi is számtalanszor beszámoltunk róla, milyen módszerekkel építi le Tusk – a sajtószabadságot is beleértve – a lengyel jogállamot.