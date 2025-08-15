Elképesztő összeg: valakinek 800 millió forintos autója van Magyarországon

Az idei év első hét hónapjában több különleges szupersportautó is magyar rendszámot kapott. A sportautó-kategóriában olyan ritka és exkluzív modellek jelentek meg itthon, amelyekből világszerte is mindössze néhány példány készült – számolt be róla a vezess.hu.

A mezőnyből messze kiemelkedik egy Ferrari Daytona SP3, amelynek ára megközelíti a 800 millió forintot.

A forgalomba helyezett járművek között ugyan számos BMW, Audi és Mercedes-Benz is található, de az igazi figyelem a limitált szériás luxusmodellekre irányul. A Ferrari Daytona SP3 mellett például több Lamborghini Revuelto is magyar tulajdonoshoz került.

Az ilyen modellek megszerzéséhez nemcsak kiemelkedő anyagi háttér szükséges, hanem szoros kapcsolat a gyártóval is. A limitált példányszámú autók első darabjai jellemzően olyan vásárlókhoz kerülnek, akik már rendelkeznek a márka korábbi különlegességeivel, és megbízható, lojális ügyfélként régóta a gyártó köréhez tartoznak.