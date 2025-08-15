Ft
Ferrari Daytona SP3 Magyarország sportautó

Elképesztő összeg: valakinek 800 millió forintos autója van Magyarországon

2025. augusztus 15. 07:39

Világszerte is mindössze néhány példány készült a modellből.

2025. augusztus 15. 07:39
null

Az idei év első hét hónapjában több különleges szupersportautó is magyar rendszámot kapott. A sportautó-kategóriában olyan ritka és exkluzív modellek jelentek meg itthon, amelyekből világszerte is mindössze néhány példány készült – számolt be róla a vezess.hu

A mezőnyből messze kiemelkedik egy Ferrari Daytona SP3, amelynek ára megközelíti a 800 millió forintot. 

A forgalomba helyezett járművek között ugyan számos BMW, Audi és Mercedes-Benz is található, de az igazi figyelem a limitált szériás luxusmodellekre irányul. A Ferrari Daytona SP3 mellett például több Lamborghini Revuelto is magyar tulajdonoshoz került.

Az ilyen modellek megszerzéséhez nemcsak kiemelkedő anyagi háttér szükséges, hanem szoros kapcsolat a gyártóval is. A limitált példányszámú autók első darabjai jellemzően olyan vásárlókhoz kerülnek, akik már rendelkeznek a márka korábbi különlegességeivel, és megbízható, lojális ügyfélként régóta a gyártó köréhez tartoznak.

A nyitókép illusztráció (ferrari.com) 

 

hajratisza
2025. augusztus 15. 08:18
Vajon hány Fideszes vett ilyet a ruszki zsoldból?
bori1980
2025. augusztus 15. 08:15
Jó pár vállalkozót ismerek, akiknek semmi közük a NERhez és mindegyiknek 2-3 Ferrari áll a garázsban. Ha a 95-s évek óta vagy vállalkozó ( nem számlaíró) , akkor ez már simán belefér. Nézz körbe a céges mérlegekben és csak 20évnél idősebb cégekre keress rá adóbevallásokban és simán találsz 500 olyan céget, akinek évente sem kottyanna meg venni egy Ferrarit. Arra jó, hogy klikkelj, elborzadj és irigykedj vagy utáld a vállalkozót. Amúgy szánalmas a cikk
turulminator2
2025. augusztus 15. 08:06
Kadafiet is szethordtak, ez is meg lesz talalva
rugbista
2025. augusztus 15. 08:05
Én inkább egy Buick Electrát vennék. 1959-es kiadásban.
