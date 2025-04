Saját magukat leplezik le a Magyarország ellen áskálódó liberális hálózatok – az Alapjogokért Központ főigazgatója a Mandinernek

A látogatással kapcsolatban megkerestük az Alapjogokért Központot. A központ főigazgatója, Szánthó Miklós elmondta, mi áll valójában az uniós küldöttség érkezése mögött, kik akarják Magyarországot megbüntetni, valamint arról is beszélt, hogyan tudja hazánk megvédeni érdekeit a brüsszeli fősodorral szemben.

Látjuk, hogy már közel hét éve folyik az eljárás Magyarország ellen. Van-e egyáltalán konkrét célja ennek az eljárásnak, vagy csupán Magyarország folyamatos zaklatására szolgál?

Politikai büntetőderbiről van szó, melyet jogi maskarába csomagoltak és liberális virágnyelven adnak elő. A szerződések alapján ebben az EP által kezdeményezett, az uniós bürokráciához „méltóan” hosszú és bonyolult eljárásban legfeljebb megróhatják Magyarországot és szórakoztathatják magukat –

közvetetten azonban hatalmas károkat tud okozni.

Hiszen magának az alaptalan és ideológiavezérelt eljárásnak a híre roncsolja az ország megítélését, folyamatosan hivatkozási alap a nemzetközi balliberális hálózat számára, de negatívan hathat a külföldi befektetőkre is – és nem utolsósorban áttételesen kapcsolódik a kondicionalitási eljáráshoz, amely miatt felfüggesztették a hazánknak egyébként járó uniós forrásokat. Igen, ez az, aminek Magyar Péterék ennyire örülnek és amelyből politikai hasznot remélnek. Hajlamos vagyok tartózkodónak lenni az összeesküvés-elméletekkel szemben, de a kapcsolódó gyakorlat itt bomlik ki a szemünk előtt.

Miért tartja az EU ismét időszerűnek Magyarország „értékelését”? Milyen fejlemények történtek Magyarországon, amelyek miatt az Unió szükségesnek látja egy ilyen látogatás megszervezését? Tekinthető-e a küldöttség látogatása szimbolikus nyomásgyakorlásnak?

Ha a USAID, Open Society vagy brüsszeli „civil” forrásokból működő emberi jogi fundamentalista szervezetet kérdeznének, bizonyosan rávágnák, hogy mert Magyarország nem fogadja be az agysebész bangladesi migránsokat, sérti az interszexuális kisebbség jogait, nem szavazza meg az uniós tagságra minden szempontból felkészült Ukrajna csatlakozását, ráadásul nincs állami támogatás a mindenmentes, svéd sárgaborsótejes lattén. De a viccet félretéve:

a politikai arénában az új konfliktus globalisták és szuverenisták között húzódik – ez ma a korábbi felosztásokat felülíró szupertrend.

Ennek része a külföldről finanszírozott NGO-k és média magyarországi aknamunkája, a nemzetközi bírósági fórumok aktivizmusa – és a brüsszeli mélyállam és Magyarország ellentéte is. A nemzetközi hajtépés még a 2010-es kormányváltást követően a multicégekre kivetett extraadók és a stratégiai szektorok nemzeti kézbe vétele miatt indult, a jelenlegi EP-s eljárás előképének, a ’13-as Tavares-jelentés számára pedig a valódi „aggályt” az alkotmányos identitást és szuverenitást előtérbe helyező új Alaptörvény jelentette. Ezt később csak „tetézte” Magyarország migrációs politikája, család- és gyermekvédelmi intézkedései, a konyakosmeggy a habostorta csúcsán pedig az ukrajnai háború brüsszeli eszkalálásának elutasítása volt.

Az összes kapcsolódó eljárásnak, politikai és kommunikációs akciónak az a gyújtópontja, hogy a korábbi magyarországi mintákat és cselédmentalitást félretéve a magyar jobboldal a magyar érdeket teszi meg a döntéshozatal origójaként – nem azt, amit külföldi világítótornyok idejeleznek.

A globalista toronyőröknél van amúgy egy még rosszabb: magyarországi bérmunkásaik – akiknél valóban nehezen definiálható a hazaárulás kategóriája, hiszen semmi sem utal arra, hogy Magyarország lenne a hazájuk.

Magyarországnak akar kárt okozni az európai baloldal, és ebben számíthat a Néppártra is. Forrás: Alapjogokért Központ

Mely tagállamok és politikai erők állnak a magyarországi eljárás mögött?

A helyzet szomorú, de nem reménytelen. Szomorú, mert

lényegében a teljes globalista elit és az általuk működtetett párhuzamos politikai gépezet le akarja törni Magyarország szabadságharcát. A Patriótáktól balra, ideértve a Néppártot és itteni partnerét, a Tiszát is, ezen dolgoznak.

Populista lózungnak lehet ezt csúfolni, de valóban szabadságharcról van szó: arról, hogy az uniós szerződésekkel összhangban a saját hatásköreiket illetően a tagállamoknak megmaradjon a szabadsága a szuverén döntéshozatalra. A magyar történelem során mindig kétfrontos harcot vívtunk, és ez tükröződik ma is: egyfelől meg kell védenünk Európát a külső hódítóktól – lásd tömeges migráció -, másfelől olykor meg kell védenünk Magyarországot is Európától – most a brüsszeli mélyállamtól. A politikai és jogi konfliktus lényege demokrácia-kérdéseket is felvet: ha van rá lehetősége, dönthet-e másképpen egy tagállami állampolgár, mint ahogy az uniós „se istene, se hazája” bürokrácia elvárja? A reményre nyilván az ad okot, hogy a boszorkányüldözést szervező szentségtelen inkvizíció amerikai tagja kicsekkolt a testületből, sőt, egy olyasvalakiről van szó, akit nemrég még meg akartak égetni a liberálisok: Donald Trump.

Az amerikai ideológiai-politikai támogatás híján sem becsülném le a brüsszeli inkvizítorok elszántságát, de a globális hatásmechanizmust jelentősen csökkentheti, hogy ugyanazok, akik most Magyarországra jönnek, tavaly novemberben külön vitát rendeztek az EP-ben, hogy elítéljék Trump győzelmét.

Mennyire objektívek a küldöttség tagjai, figyelembe véve, hogy az EP korábbi, Magyarországról szóló jelentései erősen átpolitizáltak és ellenséges hangvételűek voltak? Ráadásul a küldöttségben az EPP is képviselteti magát; mit várhatunk a „konzervatív” Néppárttól?

Ez a jelző erősen véleményes a Néppárt esetében, a legtöbb lényegi kérdésben már rég besorolt a balliberális oldalra, legyen szó multikultiról, uniós centralizációról vagy épp ún. LMBTAQPI2+ ügyekről. Ennek mintapéldánya

Michal Wawrykiewicz lengyel EP-képviselő, aki tagja a jelenlegi delegációnak: Magyarország egyik legádázabb ellenfele, az „új Daniel Freund”.

A küldöttség vezetője ráadásul az a Tineke Strik ráadásul, aki ugyanannak a holland pártnak a képviselője, mint az objektivitást hírből sem ismerő Judith Sargentini: kívül zöld, belül vörös. Ha hozzáteszem, hogy ez a Strik nem csak nagy pártolója a migrációnak, a genderérzékenyítésnek vagy Ukrajna EU-tagságának, de – a tiszás Kollár Kingához hasonlóan – kifejezetten célra vezető és jó dolognak tartja a Magyarországnak járó uniós források befagyasztását, akkor az elvileg most készülő jelentés kapcsán nem véletlenül jut eszünkbe, hogy „de Virág elvtárs, ez az ítélet!”