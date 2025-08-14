Trump szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről

Az amerikai elnök – amint mondta – nem biztos abban, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Putyin megállapodást akar. Az eredménytelen találkozó esélyének nem ad többet huszonöt százaléknál – tette hozzá. Kérdésre válaszolva kijelentette: kudarc esetén biztos, hogy Oroszországnak következményekkel, egyebek között újabb szankciókkal kellene számolnia. Beszélt arról is, hogy amennyiben a pénteki találkozó jól sikerül, akkor beszélni fog róla az európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a pénteki anchorage-i találkozót

elsősorban egy második találkozó előkészítésének tartja, amelyen már valószínűleg területi kérdésekről is szó lesz.

„A második találkozó lesz nagyon-nagyon fontos, mert azon lesz megállapodás. Nem akarom használni az osztozkodás szót, másfelől ez nem is olyan rossz ide, ugye? Lesz cserebere a határok és a területek körül. Olyan ez mint egy sakkjátszma” – fogalmazott.

Trump beszélt arról is, hogy három helyszínt tart szem előtt egy következő találkozóra Putyinnal és Zelenszkijjel, bár a második találkozó nem garantált szerinte. Az volna a legegyszerűbb, ha maradnának Alaszkában, és oda utazna az ukrán elnök is egy háromoldalú csúcstalálkozóra – tette hozzá.

Hangsúlyozta hogy mindenképpen Putyin és Zelenszkij dolga lesz megállapodni. „Én nem folyok bele ebbe, hagyom, hogy ők tárgyaljanak” – mondta.