Felháborító: nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva hurcoltak el egy újabb magyar férfit az ukrán kényszersorozók

Egy újabb kárpátaljai magyar férfit hurcoltak el ukrán kényszersorozók, ezúttal Makkosjánosiból, egy Beregszászhoz közeli kis faluból – számolt be róla a Bors. A férfi rokonai a közösségi médiában kértek segítséget, miután az utcán, nyilvános helyen vitték el őt a rendőrök. A férfi hivatalos gyámként ápolta magatehetetlen, ágyhoz kötött édesanyját, akinek nyugdíjából éltek.

Írásos felmentése is volt a katonai szolgálat alól, ennek ellenére elhurcolták.

A falu lakói levélben számoltak be a megdöbbentő eseményekről. Egy szemtanú így idézte fel a történteket: „Arra lettem figyelmes, hogy valaki oroszul segítséget kér. Kimentem a házból és megláttam, hogy két fiatal rendőr erőszakkal belökdös valakit a szolgálati autóba. Amikor odaértem, mit tudok segíteni, akkor vettem csak észre, hogy kit fogtak el.”

A férfi nem tudta azonnal bemutatni a felmentését igazoló dokumentumot, amit a rendőrök azonnali letartóztatással toroltak meg. Még azt sem engedték meg neki, hogy hazamenjen a papírokért. A helyiek próbálták megakadályozni az elhurcolást, elmondták, hogy a férfi beteg édesanyját ápolja, ő a gyámja, és hivatalos felmentése van. A rendőrök azonban nem hallgattak senkire.

Szemtanúk szerint

a nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva tuszkolták be az autóba.”

A falu lakói szóváltásba keveredtek a rendőrökkel, számon kérve, hogy miért nem ők mennek inkább katonának, és miért olyan embert hurcolnak el, akinek jogszerű mentessége van. Felháborodásukban azt is a szemükre hányták, hogy „azért a 70-80 ezer forintnak megfelelő hrivnyáért teszik ezt, amit állítólag minden egyes levadászott kényszersorozottért kapnak.”

A férfit előbb Lembergbe, majd Hmelnyickijbe szállították, ahol már megkezdődött a katonai kiképzése. Egy alkalommal telefonon beszélhetett egyik rokonával, de a néhány perces, nyilvánvalóan ellenőrzött hívás során csak annyit ismételgetett:

senki ne kérjen segítséget, ne próbálják meg kihozni. Mert nem akar 10 év börtönt kapni.”

Arra a kérdésre, hogy bántalmazták-e, nem válaszolt, csak annyit mondott: „nagyon nehéz dolgokon ment keresztül.”