Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna kényszersorozás Kárpátalja

Felháborító: nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva hurcoltak el egy újabb magyar férfit az ukrán kényszersorozók

2025. szeptember 03. 11:31

A kárpátaljai férfinak írásos felmentése is volt a katonai szolgálat alól.

2025. szeptember 03. 11:31
null

Egy újabb kárpátaljai magyar férfit hurcoltak el ukrán kényszersorozók, ezúttal Makkosjánosiból, egy Beregszászhoz közeli kis faluból – számolt be róla a Bors. A férfi rokonai a közösségi médiában kértek segítséget, miután az utcán, nyilvános helyen vitték el őt a rendőrök. A férfi hivatalos gyámként ápolta magatehetetlen, ágyhoz kötött édesanyját, akinek nyugdíjából éltek. 

Írásos felmentése is volt a katonai szolgálat alól, ennek ellenére elhurcolták.

A falu lakói levélben számoltak be a megdöbbentő eseményekről. Egy szemtanú így idézte fel a történteket: „Arra lettem figyelmes, hogy valaki oroszul segítséget kér. Kimentem a házból és megláttam, hogy két fiatal rendőr erőszakkal belökdös valakit a szolgálati autóba. Amikor odaértem, mit tudok segíteni, akkor vettem csak észre, hogy kit fogtak el.” 

A férfi nem tudta azonnal bemutatni a felmentését igazoló dokumentumot, amit a rendőrök azonnali letartóztatással toroltak meg. Még azt sem engedték meg neki, hogy hazamenjen a papírokért. A helyiek próbálták megakadályozni az elhurcolást, elmondták, hogy a férfi beteg édesanyját ápolja, ő a gyámja, és hivatalos felmentése van. A rendőrök azonban nem hallgattak senkire. 

Szemtanúk szerint 

a nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva tuszkolták be az autóba.”

A falu lakói szóváltásba keveredtek a rendőrökkel, számon kérve, hogy miért nem ők mennek inkább katonának, és miért olyan embert hurcolnak el, akinek jogszerű mentessége van. Felháborodásukban azt is a szemükre hányták, hogy „azért a 70-80 ezer forintnak megfelelő hrivnyáért teszik ezt, amit állítólag minden egyes levadászott kényszersorozottért kapnak.”

A férfit előbb Lembergbe, majd Hmelnyickijbe szállították, ahol már megkezdődött a katonai kiképzése. Egy alkalommal telefonon beszélhetett egyik rokonával, de a néhány perces, nyilvánvalóan ellenőrzött hívás során csak annyit ismételgetett: 

senki ne kérjen segítséget, ne próbálják meg kihozni. Mert nem akar 10 év börtönt kapni.”

Arra a kérdésre, hogy bántalmazták-e, nem válaszolt, csak annyit mondott: „nagyon nehéz dolgokon ment keresztül.”

Július 9-én számoltunk be róla, hogy ukrán toborzók megvertek egy magyar férfit, aki később meghalt. A beregszászi Sebestyén Józsefet állítólag vasdoronggal ütötték az ukrán egyenruhások. Orbán Viktor közölte, a kormány kezdeményezte Brüsszelben, hogy az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára azonnali hatállyal vegyék fel azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József haláláért.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2025. szeptember 03. 14:27
A külügy nem tud fellépni az érdekében? Ha kiviszik a frontra, vége lesz neki is és az édesanyjának is. Ez az egész tragédia! Rohadt békediktátum! Még meddig szívják a vérünket??????????
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2025. szeptember 03. 14:13
Ez a liberálnáci Brüsszel által agyondicsért AZOV-náci demokratikus reformok országa. A liberalizmus mindig, amikor válságba hozza magát, akkor előveszi a hiszteropánik bevetését - ez maga az alkotmány felfüggesztése, a rendkívüli állapot bevezetése - amit beburkolnak a WOKE, LMBTQ, BLM, dekonstrukció, stb. hazudozásaival, és a rendőrség-ügyészség gastapósításával, vagy NKVD-re veszik. De ami még rosszabb: mára a teljes Nyugatot - az USA Trump jóvoltából éledezik - egy hatalmas (közvetett diktatúra, elveszíted a munkádat, a fizetésedet, ha ellenszegülsz; mindez egy fogyasztói társadalomban egyenlő a halállal!) soft GULAG-gá züllesztették.
Válasz erre
1
0
Hohokam
2025. szeptember 03. 13:28
1945 áprilisban a berlini német katonákra két veszély leselkedett - a Vörös Hadsereg és a saját elszámoltató bandák, akik random akasztottak fel katonákat és civileket. Itt tart most ez a mocsok "állam".
Válasz erre
2
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 03. 13:26
Miért nem küldjük innen haza a picsába az összes ukrán vendégmunkást meg menekültet, akinek nincs magyar állampolgársága vagy nem beszél normálisan magyarul hazatoloncolni a picsába innen pipogya szarfaszú kormányunk van
Válasz erre
4
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!