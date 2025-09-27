Futótűzként terjedt el ez az ukrán álhír a magyar médiában: a Telex indította el a lavinát

Deák Dániel a Facebook-oldalán mutatta be, hogy terjed egy álhír a baloldali sajtóban.

„Szeptember 23-án a Telex egy ukrán hírportálra hivatkozva kezdte el terjeszteni, hogy Magyarországot és Szlovákiát sem hívták meg az EU keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos biztonságpolitikai megbeszélésre.

Ez az álhír végül átfutott a teljes hazai nyilvánosságon.

Pénteken kiderült, hogy erről szó sincs, Magyarország és Szlovákia képviselője is jelen volt, és az érintett államok védelmi miniszterei megegyeztek abban, hogy a drónokkal kapcsolatos beruházásaikat összehangolják” – mutatott rá a politológus.