09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Háború Ukrajnában dezinformáció drónfal Magyarország Ukrajna drón EU Deák Dániel Szlovákia

Futótűzként terjedt el ez az ukrán álhír a magyar médiában: a Telex indította el a lavinát

2025. szeptember 27. 09:51

Bemutatták, hogy terjed Magyarországon az ukrán dezinformáció.

2025. szeptember 27. 09:51
null

Deák Dániel a Facebook-oldalán mutatta be, hogy terjed egy álhír a baloldali sajtóban.

„Szeptember 23-án a Telex egy ukrán hírportálra hivatkozva kezdte el terjeszteni, hogy Magyarországot és Szlovákiát sem hívták meg az EU keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos biztonságpolitikai megbeszélésre.

Ez az álhír végül átfutott a teljes hazai nyilvánosságon.

Pénteken kiderült, hogy erről szó sincs, Magyarország és Szlovákia képviselője is jelen volt, és az érintett államok védelmi miniszterei megegyeztek abban, hogy a drónokkal kapcsolatos beruházásaikat összehangolják” – mutatott rá a politológus.

„Az álhírt terjesztő balliberális portálok az erről szóló tudósításaikban »elegánsan« csak ezt írják: »Korábban voltak olyan hírek, hogy sem Magyarország, sem Szlovákia nem kapott meghívót erre az egyeztetésre.«

Írják mindezt úgy, hogy ezeket a »korábbi híreket« ők maguk terjesztették, az ukrán álhírt tartalmazó cikkeik pedig változtatás nélkül elérhetőek még most is.

Ez a példa is jól bemutatja, miként terjed az ukrán dezinformáció: megjelenik egy »hír« az egyik ukrán portálon, ezt átveszi valamelyik hazai balliberális portál, és mindenféle hivatalos tájékoztatás nélkül tényként kezelik. Az erről szóló cáfolatba pedig bele sem írják, hogy egyébként korábban egy álhírt terjesztettek, a korábbi cikket pedig változtatás nélkül hagyják” – fogalmazott Deák Dániel.

elfújta az ellenszél
2025. szeptember 27. 12:08
Lefordítják az ukrán propagandaanyagot, vagy inkább arról van szó, hogy megkapják ugyanazt amit az ukránok, aztán mindenkinek a saját nyelvén kell leadni? Ennyi a kérdés, a többi nyilvánvaló.
billysparks
2025. szeptember 27. 11:59
Libsi rutin eljárás.
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. szeptember 27. 11:46 Szerkesztve
»massivement5 2025. szeptember 27. 10:35 Ezeknek kellene elhinni bármit is? Akkor is hazudnak, amikor kérdeznek.« Dehoogy! Nekik semmit! Mindenki másnak mindent! » soha nem érdekli sem az igazság, sem a valóság, pláne a morál, csak az üldözési mánia és a gyönyörű mítoszok« Gyönyorű mítoszok: - Orbán lop - Orbán elcsalja a választásokat - Meg kell nyerni a választásokat, utána bármit lehet Igazság, valóság, morál: - tudta nélkül készítettem a felvételt a feleségemről - nem veszem fel a mandátumot - alibiállás - nincs szükségem mentelmi jogra
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 27. 11:40
»massivement5 2025. szeptember 27. 10:35 Göbbelsztóni nernyik hazudozói százával vesztették el már a sajtópereket« Erről van valahol egy, pl. 300 felsorolást tartalmazó, lista? Vagy továbbra is csak városi legenda a “százával”?
