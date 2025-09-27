Futótűzként terjedt el ez az ukrán álhír a magyar médiában: a Telex indította el a lavinát

Keménykedni akart Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: magyarul üzent mindenkinek Tseber Roland
Ennél sejtelmesebb nem is lehetett volna.
Bemutatták, hogy terjed Magyarországon az ukrán dezinformáció.
Deák Dániel a Facebook-oldalán mutatta be, hogy terjed egy álhír a baloldali sajtóban.
„Szeptember 23-án a Telex egy ukrán hírportálra hivatkozva kezdte el terjeszteni, hogy Magyarországot és Szlovákiát sem hívták meg az EU keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos biztonságpolitikai megbeszélésre.
Ez az álhír végül átfutott a teljes hazai nyilvánosságon.
Pénteken kiderült, hogy erről szó sincs, Magyarország és Szlovákia képviselője is jelen volt, és az érintett államok védelmi miniszterei megegyeztek abban, hogy a drónokkal kapcsolatos beruházásaikat összehangolják” – mutatott rá a politológus.
„Az álhírt terjesztő balliberális portálok az erről szóló tudósításaikban »elegánsan« csak ezt írják: »Korábban voltak olyan hírek, hogy sem Magyarország, sem Szlovákia nem kapott meghívót erre az egyeztetésre.«
Írják mindezt úgy, hogy ezeket a »korábbi híreket« ők maguk terjesztették, az ukrán álhírt tartalmazó cikkeik pedig változtatás nélkül elérhetőek még most is.
Ez a példa is jól bemutatja, miként terjed az ukrán dezinformáció: megjelenik egy »hír« az egyik ukrán portálon, ezt átveszi valamelyik hazai balliberális portál, és mindenféle hivatalos tájékoztatás nélkül tényként kezelik. Az erről szóló cáfolatba pedig bele sem írják, hogy egyébként korábban egy álhírt terjesztettek, a korábbi cikket pedig változtatás nélkül hagyják” – fogalmazott Deák Dániel.
