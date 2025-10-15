Ukrajna nem vár tovább, történelmi döntést hoz: két nyelv nem lesz többé védett

Ukrajna döntött: azonnal megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat – az is kiderült, miért
A külügyminiszter szerint ez a lépés megmutatta, hogy Kijev továbbra is keményen fellép, ha szükséges.
Bár az ukrán alkotmánnyal ellentétes az új törvénytervezet, egyre valószínűbb, hogy két nyelv is kikerül a védett listáról. Az egyik az orosz.
Ukrajnában törölnék a védett nyelvek listájáról az oroszt és a moldovait, viszont bekerülne a cseh, amely eddig nem szerepelt rajta – erről Tarasz Melnicsuk, a miniszterek kabinetjének képviselője számolt be a Verhovna Radában.
Az ukrán Today cikke szerint
a vonatkozó törvényjavaslatot már kidolgozták és be is nyújtották, hamarosan pedig elfogadhatják.
Az ukrán Alkotmány 10. cikkelye viszont megkérdőjelezi mindennek a szabályosságát, hiszen az garantálja „az orosz nyelv, valamint az ukrajnai nemzeti kisebbségek egyéb nyelveinek szabad fejlődését, használatát és védelmét.”
Ha mégis átmegy a tervezet, akkor Ukrajnában ezek a nyelvek élveznek majd védelmet: belorusz, bolgár, gagauz, krími tatár, újgörög, német, lengyel, román, szlovák, magyar, cseh és héber.
Ezt is ajánljuk a témában
A külügyminiszter szerint ez a lépés megmutatta, hogy Kijev továbbra is keményen fellép, ha szükséges.
Nyitókép: AFP/Sergei Supinsky