Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna nyelv védelem alkotmány törvénytervezet

Ukrajna nem vár tovább, történelmi döntést hoz: két nyelv nem lesz többé védett

2025. október 15. 11:05

Bár az ukrán alkotmánnyal ellentétes az új törvénytervezet, egyre valószínűbb, hogy két nyelv is kikerül a védett listáról. Az egyik az orosz.

2025. október 15. 11:05
null

Ukrajnában törölnék a védett nyelvek listájáról az oroszt és a moldovait, viszont bekerülne a cseh, amely eddig nem szerepelt rajta – erről Tarasz Melnicsuk, a miniszterek kabinetjének képviselője számolt be a Verhovna Radában.

Az ukrán Today cikke szerint

a vonatkozó törvényjavaslatot már kidolgozták és be is nyújtották, hamarosan pedig elfogadhatják.

Az ukrán Alkotmány 10. cikkelye viszont megkérdőjelezi mindennek a szabályosságát, hiszen az garantálja „az orosz nyelv, valamint az ukrajnai nemzeti kisebbségek egyéb nyelveinek szabad fejlődését, használatát és védelmét.”

Ha mégis átmegy a tervezet, akkor Ukrajnában ezek a nyelvek élveznek majd védelmet: belorusz, bolgár, gagauz, krími tatár, újgörög, német, lengyel, román, szlovák, magyar, cseh és héber.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Sergei Supinsky

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. október 15. 12:05
nyilván ha a dnyeperig oroszországhoz csatolnak mindent, akkor ez természetesen okafogyott is lesz
Válasz erre
0
0
johnykid-2
2025. október 15. 11:44
A védettség csak addig tart, amíg meg nem szavazzuk a további oroszok elleni szankciókat, az EU tagságukat, pénzeiket, stb. Aztán vissza az egész.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2025. október 15. 11:43
Én azt kívánom, hogy egyszer még az ukrán legyen a "védett" nyelv!!!
Válasz erre
6
0
faramuci
2025. október 15. 11:37
Nehogy a nagy ügybuzgalmukbaN betiltsák az uki nyelvet is.....Mi lenne ezentúl szerhiiiiiiiij,meg Kiííííííííííív helyett???? 😁
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!