Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország Andrij Szibiha Nicaragua

Ukrajna döntött: azonnal megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat – az is kiderült, miért

2025. október 06. 18:47

A külügyminisztérium szerint ez a határozott diplomáciai lépés azt mutatja, hogy Ukrajna továbbra is a lehető legkeményebben fog fellépni függetlensége, biztonsága és határai sérthetetlensége védelmében.

2025. október 06. 18:47
null

Ukrajna megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Nicaraguával – jelentette be a külügyminisztérium az Unian cikke alapján. Andrij Szibiha, a tárca vezetője hangsúlyozta: Kijev a lehető legkeményebben fog fellépni minden olyan kísérletre, amely veszélyezteti szuverenitását és területi integritását.

A külügy elítélte Nicaragua döntését, amely

elismerte az oroszok által megszállt Krímet, valamint Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon területeket Oroszország területeként. 

„Ezt a döntést Managua részéről Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának aláásására tett kísérletnek, az ENSZ Alapokmánya, valamint a nemzetközi jog alapvető normáinak és elveinek súlyos megsértésének tekintjük. Az orosz megszálló adminisztráció elismerését a nicaraguai rezsim által semmisnek tekintjük, ez nem jár jogi következményekkel és nem változtatja meg Ukrajna nemzetközileg elismert határait” – hangsúlyozta a közlemény.

A minisztérium hozzátette, hogy Oroszország fegyveres agressziójának támogatása és Ukrajna egy részének erőszakos elfoglalásának legitimálására tett kísérlet Nicaragua politikai azonosulását jelenti Moszkvával, ez késztette Ukrajnát arra, hogy megszakítsa a diplomáciai kapcsolatokat a köztársasággal.

„Ez a határozott diplomáciai lépés azt mutatja, hogy Ukrajna továbbra is a lehető legkeményebben fog fellépni minden hasonló kísérletre. Nem engedünk semmiféle támadást az államiságunk ellen, és minden szükséges intézkedést megteszünk függetlenségünk, biztonságunk és határaink sérthetetlensége védelmében” – jelentette ki Andrij Szibiha.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FeketeFehér
2025. október 06. 20:15
Egy érdektelen ország ukrajnával szembeni ellenséges diplomáciai lépésére az ukránok válaszoltak. Ez mondjuk egy olvasásra érdemes médiában nagyjából a kishírek mellékletben a futottak még kategória.
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
•••
2025. október 06. 20:13 Szerkesztve
:D:D:D Hadat üzent már Nicaraguának, vagy előbb elkéri (követeli) a pénzt, paripát, fegyvert?
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
2025. október 06. 20:07
Nikaraguaiak milliói rohhannak most a boltokba papízsepiért. Reggelre pedig az összes párna elázik, mert telesírják! 😁
Válasz erre
2
0
Dunhill67
2025. október 06. 20:04
ezek a nyomorultak rettegnek már a legkisebb bantu közösségektől is:)...putyin davaj,davaj...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!