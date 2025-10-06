Zelenszkij megint Orbán miatt tombol — az ukrán elnök példátlan agresszívitással támadja hazánkat (VIDEÓ)
A külügyminisztérium szerint ez a határozott diplomáciai lépés azt mutatja, hogy Ukrajna továbbra is a lehető legkeményebben fog fellépni függetlensége, biztonsága és határai sérthetetlensége védelmében.
Ukrajna megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Nicaraguával – jelentette be a külügyminisztérium az Unian cikke alapján. Andrij Szibiha, a tárca vezetője hangsúlyozta: Kijev a lehető legkeményebben fog fellépni minden olyan kísérletre, amely veszélyezteti szuverenitását és területi integritását.
A külügy elítélte Nicaragua döntését, amely
elismerte az oroszok által megszállt Krímet, valamint Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon területeket Oroszország területeként.
„Ezt a döntést Managua részéről Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának aláásására tett kísérletnek, az ENSZ Alapokmánya, valamint a nemzetközi jog alapvető normáinak és elveinek súlyos megsértésének tekintjük. Az orosz megszálló adminisztráció elismerését a nicaraguai rezsim által semmisnek tekintjük, ez nem jár jogi következményekkel és nem változtatja meg Ukrajna nemzetközileg elismert határait” – hangsúlyozta a közlemény.
A minisztérium hozzátette, hogy Oroszország fegyveres agressziójának támogatása és Ukrajna egy részének erőszakos elfoglalásának legitimálására tett kísérlet Nicaragua politikai azonosulását jelenti Moszkvával, ez késztette Ukrajnát arra, hogy megszakítsa a diplomáciai kapcsolatokat a köztársasággal.
„Ez a határozott diplomáciai lépés azt mutatja, hogy Ukrajna továbbra is a lehető legkeményebben fog fellépni minden hasonló kísérletre. Nem engedünk semmiféle támadást az államiságunk ellen, és minden szükséges intézkedést megteszünk függetlenségünk, biztonságunk és határaink sérthetetlensége védelmében” – jelentette ki Andrij Szibiha.
