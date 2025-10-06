Ukrajna döntött: azonnal megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat – az is kiderült, miért

Ukrajna megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Nicaraguával – jelentette be a külügyminisztérium az Unian cikke alapján. Andrij Szibiha, a tárca vezetője hangsúlyozta: Kijev a lehető legkeményebben fog fellépni minden olyan kísérletre, amely veszélyezteti szuverenitását és területi integritását.

A külügy elítélte Nicaragua döntését, amely

elismerte az oroszok által megszállt Krímet, valamint Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon területeket Oroszország területeként.

„Ezt a döntést Managua részéről Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának aláásására tett kísérletnek, az ENSZ Alapokmánya, valamint a nemzetközi jog alapvető normáinak és elveinek súlyos megsértésének tekintjük. Az orosz megszálló adminisztráció elismerését a nicaraguai rezsim által semmisnek tekintjük, ez nem jár jogi következményekkel és nem változtatja meg Ukrajna nemzetközileg elismert határait” – hangsúlyozta a közlemény.

A minisztérium hozzátette, hogy Oroszország fegyveres agressziójának támogatása és Ukrajna egy részének erőszakos elfoglalásának legitimálására tett kísérlet Nicaragua politikai azonosulását jelenti Moszkvával, ez késztette Ukrajnát arra, hogy megszakítsa a diplomáciai kapcsolatokat a köztársasággal.