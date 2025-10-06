Ft
Zelenszkij megint Orbán miatt tombol — az ukrán elnök példátlan agresszívitással támadja hazánkat (VIDEÓ)

2025. október 06. 18:19

„Ma egy olyan személy akadályoz minket, aki azt hiszi, hogy van ráhatása a folyamatokra” — fogalmazott videójában Zelenszkij.

2025. október 06. 18:19
null

Ukrajna Orbánnal vagy Orbán nélkül is az Európai Unió tagja lesz” — fogalmazott Volodimir Zelenszkij legújabb X-re feltöltött videójában. Az ukrán elnök szerint ez az ukrán nép döntése, és biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja őt. 

A magyar miniszterelnök az egyetlen, aki ma lassítja ezt a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan”

– mondta, majd így folytatta: „Ma egy olyan személy akadályoz minket, aki azt hiszi, hogy van ráhatása a folyamatokra. De csak az időnek van hatása, és csak a történelem fog emlékezni arra, hogy Magyarország, – nevezetesen egyetlen miniszterelnök – volt, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását. Ezért vagy változtassák meg az eljárást, és akkor biztosan Hollandiához fordulunk. Vagy követjük, hogy minden ország gyakoroljon nyomást a magyar miniszterelnökre.”

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Összesen 40 komment

Menő manó
2025. október 06. 20:24
Csak úgy mellékesen szeretném megkérdezni, ha ezt a szabályt se tartják be Ukrajna csatlakozása miatt, akkor a többit be fogják tartani? Vagy azokat is feloldják? Milyen szabály marad így meg? Az erősebb kutya...b....! Tényleg?! Ez, illetve erről szól az Európai UNIÓ?! Jó hogy ennyi év után ennyi szívatás után megtudtuk. És még egy kérdés Zelenszkihez, tudja-e hogy Törökország mióta vár a csatlakozásra és hogy létszámában és gazdaságában 2 akkora, mint Ukrajna valaha volt?!
Válasz erre
0
0
dejavu
2025. október 06. 20:24
és ebben mi a tombolás?
Válasz erre
0
0
SzG_mandi
2025. október 06. 20:21
Ukrajna vagy lesz, vagy nem lesz. Egy kis ideig Zelenszkijjel, aztán nélküle. Előbb utóbb Zelenszkij sem lesz.
Válasz erre
0
0
tgely
2025. október 06. 20:15
Aranyosi-féle attitűdöt véltem felfedezni a deréktájékon hullámot vető kabátban szónokló erőszaktevőn.
Válasz erre
3
0
