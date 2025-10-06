Zelenszkij megint Orbán miatt tombol — az ukrán elnök példátlan agresszívitással támadja hazánkat (VIDEÓ)

Zelenszkij fogadkozik, hogy visszavonul, de már saját pártja sem hisz neki
A korrupcióellenes ügynökségek beszántása óta áll a bál, az elnök képtelen megzabolázni ellenfeleit és riválisait.
„Ma egy olyan személy akadályoz minket, aki azt hiszi, hogy van ráhatása a folyamatokra” — fogalmazott videójában Zelenszkij.
„Ukrajna Orbánnal vagy Orbán nélkül is az Európai Unió tagja lesz” — fogalmazott Volodimir Zelenszkij legújabb X-re feltöltött videójában. Az ukrán elnök szerint ez az ukrán nép döntése, és biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja őt.
A magyar miniszterelnök az egyetlen, aki ma lassítja ezt a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan”
– mondta, majd így folytatta: „Ma egy olyan személy akadályoz minket, aki azt hiszi, hogy van ráhatása a folyamatokra. De csak az időnek van hatása, és csak a történelem fog emlékezni arra, hogy Magyarország, – nevezetesen egyetlen miniszterelnök – volt, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását. Ezért vagy változtassák meg az eljárást, és akkor biztosan Hollandiához fordulunk. Vagy követjük, hogy minden ország gyakoroljon nyomást a magyar miniszterelnökre.”
