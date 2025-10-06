Zelenszkij fogadkozik, hogy visszavonul, de már saját pártja sem hisz neki

már 2019-ben, röviddel megválasztása után több mint húsz eljárás indult Petro Porosenko volt elnök ellen, akit később Zelenszkij saját rendelettel szankcionált, vagyonát befagyasztva.
Most viszont az ilyen módszerek minden korábbinál keményebbek, és egyre gyakrabban érik el a civil társadalom és a sajtó szereplőit is.
Mindeközben a háttérben egy új, potenciálisan veszélyes rivális is körvonalazódik: Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka, akit Zelenszkij idén menesztett.
A közvélemény-kutatások szerint Zaluzsnij a választók negyedének támogatását élvezheti, és akár a második fordulóba is bejuthatna. A hatalmi központban ezért egyre idegesebbek: a biztonsági szolgálat most olyan tábornokok ellen indított eljárásokat, akik a háború első hónapjaiban hibákat követtek el – sokan ezt nyomásgyakorlásnak látják, hogy a népszerű katonai vezetőt sakkban tartsák.
Bár hivatalosan minden a jogállamiság nevében zajlik, Ukrajnában egyre többen érzik úgy, hogy a háború közepette a demokrácia határai is veszélybe kerültek.