demokrácia Ukrajnában Zelenszkij Valerij Zaluzsnij

Zelenszkij fogadkozik, hogy visszavonul, de már saját pártja sem hisz neki

2025. október 06. 11:47

A korrupcióellenes ügynökségek beszántása óta áll a bál, az elnök képtelen megzabolázni ellenfeleit és riválisait.

2025. október 06. 11:47


Ukrajnában hivatalosan még nem tűzték ki a választások időpontját, de a politikai küzdelem már teljes erővel zajlik, miközben az orosz bombák tovább hullanak – írja a Politico

Volodimir Zelenszkij nemrég azt mondta egy interjúban, „készen áll, hogy ne induljon újra”, mert számára „a háború befejezése a cél”

A kijelentés azonban sem az ellenzéket, sem a közvéleményt nem győzte meg – Kijevben kevesen hisznek abban, hogy az elnök valóban kész lenne távozni a hatalomból. 

Többen úgy vélik, ez inkább politikai manőver, amelynek célja, hogy csökkentse a külföldi bírálatokat az „autokratikus” vezetési stílus miatt.

Az elnök környezetében egyre élesebb a politikai feszültség – írja a liberális lap. Zelenszkij még a háború árnyékában sem tudta megfékezni a belső hatalmi harcokat, sőt sokak szerint éppen ő szítja azokat. 

A nyáron komoly botrányt kavart, hogy megpróbálta korlátozni az ukrán korrupcióellenes intézmények – a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség – függetlenségét, épp akkor, amikor ezek a szervek az elnöki hivatal belső körei után kezdtek vizsgálódni. 

A nemzetközi és belpolitikai tiltakozás hatására a kormány visszakozott, ám a kritikusok szerint ezzel párhuzamosan titkos nyomásgyakorlás és megfélemlítési kampány indult, amelyben a titkosszolgálat, az SBU is aktív szerepet játszik.

Politikai ellenfelei szerint Zelenszkij és tanácsadói „jogi hadviselést”  folytatnak a riválisaik ellen. Aki kritikát fogalmaz meg, az ellen büntetőeljárást indítanak, vagy gazdasági szankciókat vetnek ki – állítják volt miniszterek. 

Ez a taktika nem új: 

már 2019-ben, röviddel megválasztása után több mint húsz eljárás indult Petro Porosenko volt elnök ellen, akit később Zelenszkij saját rendelettel szankcionált, vagyonát befagyasztva. 

Most viszont az ilyen módszerek minden korábbinál keményebbek, és egyre gyakrabban érik el a civil társadalom és a sajtó szereplőit is.

Mindeközben a háttérben egy új, potenciálisan veszélyes rivális is körvonalazódik: Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka, akit Zelenszkij idén menesztett. 

A közvélemény-kutatások szerint Zaluzsnij a választók negyedének támogatását élvezheti, és akár a második fordulóba is bejuthatna. A hatalmi központban ezért egyre idegesebbek: a biztonsági szolgálat most olyan tábornokok ellen indított eljárásokat, akik a háború első hónapjaiban hibákat követtek el – sokan ezt nyomásgyakorlásnak látják, hogy a népszerű katonai vezetőt sakkban tartsák. 

Bár hivatalosan minden a jogállamiság nevében zajlik, Ukrajnában egyre többen érzik úgy, hogy a háború közepette a demokrácia határai is veszélybe kerültek.

Nyitókép: Ida Marie Odgaard / AFP

elégia
2025. október 06. 12:01
A nyugat agyalágyult és kellően aljas vezetői kiokosították ezt a szánalmas képességű ukrán színészt. Ölelgették agyba-főbe /-te véded Európát!- harsogták a világba. Elhitte a majom./, pedig a mentális állapotát tekintve csak egy papírcsákó hiányzik a fejéről. Ám a dolog azért ennél komolyabb. Akárhogy is vesszük, Ukrajna hóhérával van dolgunk.
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2025. október 06. 11:57
Kudá? Brüsszel?
Válasz erre
1
0
soma100
2025. október 06. 11:52
Pedig Ukrajnában teljes a jogállamiság és példaértékű a demokrácia, hisz kapják az Uniótól az euró milliárdokat, Magyarországgal ellentétben, ahol autokrácia, diktatúra és fasizmus van..... A jó q anyjukat.
Válasz erre
6
0
