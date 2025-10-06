Zelenszkij fogadkozik, hogy visszavonul, de már saját pártja sem hisz neki

Ukrajnában hivatalosan még nem tűzték ki a választások időpontját, de a politikai küzdelem már teljes erővel zajlik, miközben az orosz bombák tovább hullanak – írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij nemrég azt mondta egy interjúban, „készen áll, hogy ne induljon újra”, mert számára „a háború befejezése a cél”.

A kijelentés azonban sem az ellenzéket, sem a közvéleményt nem győzte meg – Kijevben kevesen hisznek abban, hogy az elnök valóban kész lenne távozni a hatalomból.

Többen úgy vélik, ez inkább politikai manőver, amelynek célja, hogy csökkentse a külföldi bírálatokat az „autokratikus” vezetési stílus miatt.

Az elnök környezetében egyre élesebb a politikai feszültség – írja a liberális lap. Zelenszkij még a háború árnyékában sem tudta megfékezni a belső hatalmi harcokat, sőt sokak szerint éppen ő szítja azokat.