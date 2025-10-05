Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Krím

Elkotyogták a britek: Zelenszkijéknek „meg kell törniük Putyin egóját”, „életképtelenné” kell tenniük a Krím-félszigetet

2025. október 05. 13:11

Ben Wallace volt brit védelmi miniszter interjút adott a Fabrika Novostey YouTube-csatornának.

2025. október 05. 13:11
null

Ben Wallace volt brit védelmi miniszter nemrég azt javasolta, hogy a Krímet — amelyet az orosz erők elfoglaltak — „életképtelenné” kell tenni, hogy megtörjék Vlagyimir Putyin egóját  – írja az Index.

Roman Szvitan katonai szakértő szerint a félsziget elleni célzott csapások hozzájárulhatnak a felszabadításhoz.

„Az optimális megoldás az, ha a terület felszabadítását nagy hatótávolságú fegyverek alkalmazásával kezdjük, anélkül, hogy szárazföldi műveleteket indítanánk. (...) Bármely katonatiszt, aki látja a harctérképet és az erők telepítését, egyértelműen megmutatja, hogyan kell eljárni: nagy hatótávolságú fegyverekkel” – fogalmazott Szvitan a Fabrika Novostey YouTube-csatornának adott interjúban.

Szvitan szerint Ukrajna ezt saját eszközeivel is végrehajthatná, ám ehhez elegendő számú rakéta gyártása (és ennek finanszírozása) szükséges.

Nyitókép: AFP/Efrem Lukackij

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Kybon
2025. október 05. 14:22
Érdekes lesz, amikor a muszlim horda ráébred, kik is üldögélnek a londoni CITYben...
Válasz erre
2
0
Hohokam
2025. október 05. 14:17
.... a más f@szával a csalánt....
Válasz erre
3
0
szantofer
2025. október 05. 14:13
Putyin egója már megvan törve. Kizárt dolog hogy ennyi időre, ember áldozatra, meg anyagi veszteségre tervezte ezt a háborút.
Válasz erre
0
2
csapláros
•••
2025. október 05. 14:07
Egy hülye álmodozásai. Az ukrán-orosz háborúnak SEMMI KÖZE Putyin egójához. Ahogy a világháborúban a nácik ellen, most Putyin a LIBERÁLNÁCIK mérhetetlen hatalomvágya, az Oroszországot felosztani kívánók ellen vette föl a kesztyűt, amelyben a valamikor semleges svédek és finnek elliberálnácításáért csekély ellensúly és kárpótlás a hagyományos orosz támaszpont a Krím és az ahhoz vezető folyosó elfoglalása. Ez az oszd meg és uralkodj kiegyenlítősdinek is megfelel, amiről a britnek a jelek szerint már fingja sincs. Mert liberálnáci. Ő esne a legjobban pofára, ha Putyin a valamikori szovjet, most orosz Riviéra életképtelenné tétele ellenében a new-yorki kazárok által is felkapott francia Riviérára hirdetné ugyanezt célul meg.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!