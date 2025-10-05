Elkotyogták a britek: Zelenszkijéknek „meg kell törniük Putyin egóját”, „életképtelenné” kell tenniük a Krím-félszigetet

Ben Wallace volt brit védelmi miniszter nemrég azt javasolta, hogy a Krímet — amelyet az orosz erők elfoglaltak — „életképtelenné” kell tenni, hogy megtörjék Vlagyimir Putyin egóját – írja az Index.

Roman Szvitan katonai szakértő szerint a félsziget elleni célzott csapások hozzájárulhatnak a felszabadításhoz.

„Az optimális megoldás az, ha a terület felszabadítását nagy hatótávolságú fegyverek alkalmazásával kezdjük, anélkül, hogy szárazföldi műveleteket indítanánk. (...) Bármely katonatiszt, aki látja a harctérképet és az erők telepítését, egyértelműen megmutatja, hogyan kell eljárni: nagy hatótávolságú fegyverekkel” – fogalmazott Szvitan a Fabrika Novostey YouTube-csatornának adott interjúban.

Szvitan szerint Ukrajna ezt saját eszközeivel is végrehajthatná, ám ehhez elegendő számú rakéta gyártása (és ennek finanszírozása) szükséges.

