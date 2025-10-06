A Nyugat fizet, mint a katonatiszt, Ukrajnában meg hihetetlen nagyüzemben nyúlják le a milliárdokat

Az egyik legnagyobb botrány a „halott lelkek” ügye volt. Kiderült, hogy a védelmi minisztérium papíron olyan katonák után is fizetett, akik sosem léteztek, vagy már rég elesettek voltak a fronton. A fiktív állomány után felvett illetmények a hadsereg kasszáját apasztották, miközben a valóságban egyetlen katonának sem jutott belőlük. A történet nemcsak a közvéleményt rázta meg, hanem azt is megmutatta: a rendszer képes a legegyszerűbb módon meglopni saját hadseregét.

A csernyihivi és a zsitomiri katonai egységeknél szintén lepleztek le fiktív szolgálatokat és jogosulatlan kifizetéseket. Csernyihivben egy parancsnok és három beosztottja papíron egy hátsó ellátó pont működését szervezte meg, ahol a katonák állítólag teljesítettek szolgálatot, valójában azonban a parancsnok magáncélú munkáit végezték, miközben a költségvetésből több mint kétmillió hrivnyát vontak el. Zsitomirban egy tiszt hasonló módszerrel szervezett meg hamis kifizetéseket: katonái a papírok szerint harci feladatokat teljesítettek, valójában azonban soha nem jártak a fronton.

A közbeszerzési botrányok közül a legtöbb figyelmet az élelmiszer-beszerzések ügye váltotta ki. Az úgynevezett „aranytojás-botrányban” a hadsereg számára háromszoros áron vásároltak tojást és burgonyát, miközben a piacokon ennek a töredékéért lehetett volna hozzájutni. A botrány nyomán ugyan több védelmi minisztériumi tisztviselőnek távoznia kellett, de az eset jól rávilágított arra, hogy a háborús helyzet sem gátolta meg a hivatalnokokat abban, hogy a közpénzt saját hasznukra fordítsák.