Végleg behódolt Von der Leyennek Zelenszkij: gyorsan meg is veregették a vállát

Brüsszel a jelek szerint minden eddiginél gyorsabb pályát kínál Ukrajnának: az Európai Bizottság és több tagállami vezető is nyitott arra, hogy Kijev már 2030 előtt teljes jogú taggá váljon. A gyorsított eljárás során a csatlakozási feltételek jelentős részét rugalmasan kezelnék, miközben a háborús ország gazdasági, társadalmi és jogállamisági mutatói továbbra is súlyos kérdéseket vetnek fel. A bővítési menetrend felgyorsítása alapjaiban rendezné át az unió belső erőviszonyait, és több tagállamban – köztük Magyarországon – is komoly aggodalmakat kelt.