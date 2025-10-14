Az ukrán kormány törvényjavaslata szerint a jövőben a magyar nyelv továbbra is védett kisebbségi nyelv marad, míg az orosz és moldáv nyelv lekerül erről a listáról – írja a Die Tageszeitung.

Ostap Ukrajinec filológus támogatja ezt, mondván, az orosz nem szorul védelemre, Moszkva pedig politikai eszközként használja azt.

A veszélyekről

Anastasia Piliavsky politológus viszont élesen bírálja a lépést: szerinte ez sérti az ukrán alkotmányt és akadályozhatja Ukrajna EU-csatlakozását. Vjacseszlav Lichatschev szerint inkább szimbolikus változtatásról van szó, mivel más jogszabályok szabályozzák a nyelvhasználatot; ő csak átmenetileg tart elfogadhatónak ilyen korlátozásokat.

Az ukrán diplomácia értékelése