Bedobták a csalit az ukránok: kiderült, mivel szeretnék lekenyerezni Magyarországot

Szijjártó Péter: Az ukrán diplomácia hülyének nézi a magyarokat
Az ukrán fél minden találkozón úgy tesz, mintha akkor hallaná először, hogy gond van a kisebbségi jogokkal az országukban.
Csak a magyar kisebbségek felé tennének egy „gesztust”.
Az ukrán kormány törvényjavaslata szerint a jövőben a magyar nyelv továbbra is védett kisebbségi nyelv marad, míg az orosz és moldáv nyelv lekerül erről a listáról – írja a Die Tageszeitung.
Ostap Ukrajinec filológus támogatja ezt, mondván, az orosz nem szorul védelemre, Moszkva pedig politikai eszközként használja azt.
Anastasia Piliavsky politológus viszont élesen bírálja a lépést: szerinte ez sérti az ukrán alkotmányt és akadályozhatja Ukrajna EU-csatlakozását. Vjacseszlav Lichatschev szerint inkább szimbolikus változtatásról van szó, mivel más jogszabályok szabályozzák a nyelvhasználatot; ő csak átmenetileg tart elfogadhatónak ilyen korlátozásokat.
Szijjártó Péter korábban kifejtette, az ukrán diplomácia rendre „hülyének nézi” a magyarokat.
A külügyminiszter felidézte, hogy több kétoldalú találkozón felvetette a kárpátaljai magyarok megnyirbált nyelvi jogainak kérdését, ám ukrán kollégája mindig úgy tett, mintha erről a problémáról akkor hallana először.
