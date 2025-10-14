Ft
háború Háború Ukrajnában törvényjavaslat magyar kisebbség Magyarország Ukrajna magyar nyelv Európai Unió Kárpátalja

Bedobták a csalit az ukránok: kiderült, mivel szeretnék lekenyerezni Magyarországot

2025. október 14. 12:39

Csak a magyar kisebbségek felé tennének egy „gesztust”.

2025. október 14. 12:39
Orbán Viktor, Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán kormány törvényjavaslata szerint a jövőben a magyar nyelv továbbra is védett kisebbségi nyelv marad, míg az orosz és moldáv nyelv lekerül erről a listáról – írja a Die Tageszeitung.

Ostap Ukrajinec filológus támogatja ezt, mondván, az orosz nem szorul védelemre, Moszkva pedig politikai eszközként használja azt.

A veszélyekről

Anastasia Piliavsky politológus viszont élesen bírálja a lépést: szerinte ez sérti az ukrán alkotmányt és akadályozhatja Ukrajna EU-csatlakozását. Vjacseszlav Lichatschev szerint inkább szimbolikus változtatásról van szó, mivel más jogszabályok szabályozzák a nyelvhasználatot; ő csak átmenetileg tart elfogadhatónak ilyen korlátozásokat.

Az ukrán diplomácia értékelése

Szijjártó Péter korábban kifejtette, az ukrán diplomácia rendre „hülyének nézi” a magyarokat.

A külügyminiszter felidézte, hogy több kétoldalú találkozón felvetette a kárpátaljai magyarok megnyirbált nyelvi jogainak kérdését, ám ukrán kollégája mindig úgy tett, mintha erről a problémáról akkor hallana először.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Antifleto
2025. október 14. 14:12 Szerkesztve
Eljátszottátok a bizalmunkat náci csürhe. Majd Putyinnal megállapodunk ha veletek nem lehet.
Bodzay
2025. október 14. 14:09
Elnézve a térképet, magam azt tartanám frappáns megoldásnak, ha ezt a kis megyényi területet a három magyar várossal egyszerűen visszaadnák Magyarországnak. Nem hiszem, hogy további akadálya lenne az eus és NATO-csatlakozásnak.
Welszibard
2025. október 14. 13:47
Az egyedüli megoldás: kulturális és nyelvhasználati autonómia Kárpátalja őslakos magyarságának számára.
Gubbio
•••
2025. október 14. 13:40 Szerkesztve
"Timeo danaos et dona ferentes..."
