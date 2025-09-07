Ft
09. 07.
vasárnap
Orbán Balázs Magyarország esemény Orbán Viktor hírfolyam Kötcse beszéd

Megszólalt a miniszterelnök politikai igazgatója: soha nem látott munka vár a jobboldalra! (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 18:10

Orbán Balázs nem érzékelt különbséget a korábbi évek beszédeinek és a mostaninak a hangulata és az íve között, ugyanakkor örül annak, hogy az élő közvetítésekkel eloszlott a misztikus köd Kötcse körül.

2025. szeptember 07. 18:10
null

A Mandiner élő hírfolyammal jelentkezett az idei kötcsei piknikről, melynek minden évben Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a csúcspontja. Az évadnyitó eseményen elhangzottak jelölik ki a következő időszak sarokpontjait. 

Ezúttal sem volt ez másképp. A kormányfő elvázolta, hogyan menthető meg az Európai Unió a széteséstől, illetve bejelentette, hogy nemzeti konzultáció jön a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről.

Elsők között Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója értékelte az elhangzottakat. Mint fogalmazott, nem érzett jelentős különbséget a korábbi évek és a mostani beszéd között.

Nyílt kártyák, nyílt lapok

„A hangulata, íve, mélysége, hosszúsága nagyon hasonló volt. (...) Most ilyen a politika, – amire miniszterelnök úr a beszéde elején is utal – hogy egy olyan ellenféllel állunk szembe, aki titkolja a valódi szándékait” – jelentette ki Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója Lentulai Krisztián műsorvezetőnek azt is megjegyezte, hogy az a misztikus, ami korábban kialakult Kötcse körül, az nem jött jól. „De ezt a hátrányt az előnyünkre kell fordítani. Ezért is örülök az egész napos közvetítéseknek” – húzta alá.

Orbán Balázs arra is rámutatott, hogy fantasztikus művészek és közéleti szereplők vannak jelen az eseményen. Példaként Kapu Tibort, Magyarország második kutatóűrhajósát hozta, aki Orbán Viktor előtt beszélt. E vendégek kapcsán pedig kiemelte, hogy nekik mind van mondanivalójuk Magyarországról, hogy mit szeretnének itt látni évtizedek múlva.

A kormánypárti politikus szerint programalkotó beszéd hangzott el. „Nyílt kártyák, nyílt lapok, amit ígértünk az elmúlt években, azt megcsináltuk” – szögezte le.

Orbán Balázs előre tekintve azt is kiemelte, hogy a következő időszakban minden korábbinál több munkát bele kell tennie a közéleti munkába a jobboldali közösség tagjainak.

A fent idézett részeket alább tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

60pusztai-cirmos-lo
2025. szeptember 07. 19:15
most, hogy elmentek repülővel yachtozni, és közben rajzoltak egy nemzeti színű oroszlánt-minden más lesz.
templar62
2025. szeptember 07. 18:47
Az Orbánbeszéd lényege : nem az Euró közeli bevezetésére .
fortissima
2025. szeptember 07. 18:36
Ízisz 2025. szeptember 07. 18:31 Z. "fortissima 2025. szeptember 07. 18:22 Soha nem látott munka, soha nem látott tét, sokat látott/hallott blabla. Magyarországon parlamenti választás lesz, egy parlamenti demokráciában természetes dolog (sokat látott) a kormányváltás!" Ízisz fortissima 2025. szeptember 07. 18:30 Z. A pszichopata hazaáruló poloska rendszert akarna váltani!!! 💯❗ Meg az egész kurva apját/anyját!!! Azt váltogasson!!!💯❗ Talán majd a következő életében!!! 💯❗😆😝 --- Kedves ZiZi! Szerezz egy olyan oroszlánt ami az apu kezében van, és próbáld meg pont olyanra, olyan ügyesen kiszínezni, mint apu. Vigyázz, maradj a vonalak között! Ügyesen!
fortissima
2025. szeptember 07. 18:32
Egyébként ez a 4-6 éves gyerekeknek való kifestőből kivágott oroszlán mire utal, mit szimbolizál? Meghaladjuk a Pannon pumát?
