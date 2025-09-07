Megszólalt a miniszterelnök politikai igazgatója: soha nem látott munka vár a jobboldalra! (VIDEÓ)

A Mandiner élő hírfolyammal jelentkezett az idei kötcsei piknikről, melynek minden évben Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a csúcspontja. Az évadnyitó eseményen elhangzottak jelölik ki a következő időszak sarokpontjait.

Ezúttal sem volt ez másképp. A kormányfő elvázolta, hogyan menthető meg az Európai Unió a széteséstől, illetve bejelentette, hogy nemzeti konzultáció jön a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről.

Elsők között Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója értékelte az elhangzottakat. Mint fogalmazott, nem érzett jelentős különbséget a korábbi évek és a mostani beszéd között.

Nyílt kártyák, nyílt lapok

„A hangulata, íve, mélysége, hosszúsága nagyon hasonló volt. (...) Most ilyen a politika, – amire miniszterelnök úr a beszéde elején is utal – hogy egy olyan ellenféllel állunk szembe, aki titkolja a valódi szándékait” – jelentette ki Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója Lentulai Krisztián műsorvezetőnek azt is megjegyezte, hogy az a misztikus, ami korábban kialakult Kötcse körül, az nem jött jól. „De ezt a hátrányt az előnyünkre kell fordítani. Ezért is örülök az egész napos közvetítéseknek” – húzta alá.

Orbán Balázs arra is rámutatott, hogy fantasztikus művészek és közéleti szereplők vannak jelen az eseményen. Példaként Kapu Tibort, Magyarország második kutatóűrhajósát hozta, aki Orbán Viktor előtt beszélt. E vendégek kapcsán pedig kiemelte, hogy nekik mind van mondanivalójuk Magyarországról, hogy mit szeretnének itt látni évtizedek múlva.

A kormánypárti politikus szerint programalkotó beszéd hangzott el. „Nyílt kártyák, nyílt lapok, amit ígértünk az elmúlt években, azt megcsináltuk” – szögezte le.

Orbán Balázs előre tekintve azt is kiemelte, hogy a következő időszakban minden korábbinál több munkát bele kell tennie a közéleti munkába a jobboldali közösség tagjainak.

A fent idézett részeket alább tekintheti meg: