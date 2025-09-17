Brüsszel bevette Kijevet: az Európai Parlament képviseletet nyit az ukrán fővárosban

Trump minisztere szerint két hónapon belül véget érhet a háború, de Európa és Magyarország óriási árat fizethet
Washington újabb háborús nyomásgyakorlásra buzdítja Európát.
A lépés célja, hogy erősítsék az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködést.
Az Európai Parlament állandó képviseletet nyit az ukrán fővárosban – jelentette be Roberta Metsola, az EP elnöke a kijevi parlamentben, a Verhovna Radában elmondott beszédében. A lépés célja, hogy erősítse az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködést, valamint támogassa az ország uniós csatlakozási törekvéseit. Metsola kiemelte: az EP minden szakaszban Ukrajna mellett áll,
amíg az el nem foglalja helyét az európai családban”
– írja a karpathir.com. Az elnök hangsúlyozta, hogy a képviselet megnyitása az Unió korábbi vállalásának teljesítése. Egyúttal bejelentette, hogy hamarosan elfogadják a 19. szankciós csomagot Oroszország ellen, miközben folytatódik az orosz kőolajtól és földgáztól való leválás, valamint az úgynevezett „árnyékflotta” elleni fellépés.
Metsola beszédében a csatlakozási tárgyalások következő szakaszára is kitért. Mint mondta, a következő mérföldkő az „alapvető fejezetek” klaszterének megnyitása lesz. Hozzátette: Ukrajna uniós tagsága biztonsági garanciát jelentene az országnak, ezért alapfeltételként nevezte meg a korrupcióellenes intézmények hatáskörének teljes körű helyreállítását.
