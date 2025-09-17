Brüsszel bevette Kijevet: az Európai Parlament képviseletet nyit az ukrán fővárosban

Az Európai Parlament állandó képviseletet nyit az ukrán fővárosban – jelentette be Roberta Metsola, az EP elnöke a kijevi parlamentben, a Verhovna Radában elmondott beszédében. A lépés célja, hogy erősítse az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködést, valamint támogassa az ország uniós csatlakozási törekvéseit. Metsola kiemelte: az EP minden szakaszban Ukrajna mellett áll,

amíg az el nem foglalja helyét az európai családban”

– írja a karpathir.com. Az elnök hangsúlyozta, hogy a képviselet megnyitása az Unió korábbi vállalásának teljesítése. Egyúttal bejelentette, hogy hamarosan elfogadják a 19. szankciós csomagot Oroszország ellen, miközben folytatódik az orosz kőolajtól és földgáztól való leválás, valamint az úgynevezett „árnyékflotta” elleni fellépés.