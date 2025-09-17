Ft
Ukrajna Roberta Metsola Európai Parlament

Brüsszel bevette Kijevet: az Európai Parlament képviseletet nyit az ukrán fővárosban

2025. szeptember 17. 15:06

A lépés célja, hogy erősítsék az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködést.

2025. szeptember 17. 15:06
null

Az Európai Parlament állandó képviseletet nyit az ukrán fővárosban – jelentette be Roberta Metsola, az EP elnöke a kijevi parlamentben, a Verhovna Radában elmondott beszédében. A lépés célja, hogy erősítse az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködést, valamint támogassa az ország uniós csatlakozási törekvéseit. Metsola kiemelte: az EP minden szakaszban Ukrajna mellett áll, 

amíg az el nem foglalja helyét az európai családban”

– írja a karpathir.com. Az elnök hangsúlyozta, hogy a képviselet megnyitása az Unió korábbi vállalásának teljesítése. Egyúttal bejelentette, hogy hamarosan elfogadják a 19. szankciós csomagot Oroszország ellen, miközben folytatódik az orosz kőolajtól és földgáztól való leválás, valamint az úgynevezett „árnyékflotta” elleni fellépés.

Metsola beszédében a csatlakozási tárgyalások következő szakaszára is kitért. Mint mondta, a következő mérföldkő az „alapvető fejezetek” klaszterének megnyitása lesz. Hozzátette: Ukrajna uniós tagsága biztonsági garanciát jelentene az országnak, ezért alapfeltételként nevezte meg a korrupcióellenes intézmények hatáskörének teljes körű helyreállítását.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

tapir32
2025. szeptember 17. 16:21
A magyar nép már szavazott. Ukrajna nem való az EU-ba. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak, mert nem engedjük be az EU-ba a fasiszta ukrán diktatúrát.
Válasz erre
0
0
H3NY3_B-Oroszlan
2025. szeptember 17. 16:14
Ez biztosan segít átlendülni azon a holtponton, ami azért alakult ki, mert az ukránok NEM AKARJÁK LEFOLYTATNI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOKAT, ANÉLKÜL AKARNAK BENT LENNI AZ UNIÓBAN, LEHETŐLEG MÉG 2030 ELŐTT. Amúgy ezt a máltai komcsi nőt sosem fogják elővenni azért, mert náluk odahaza újságírókat lőnek le a lyogálamiság a demokraszi meg a sajtszabadság nagyobb dicsőségére?
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. szeptember 17. 16:09
" támogassa az ország uniós csatlakozási törekvéseit. Metsola kiemelte: az EP minden szakaszban Ukrajna mellett áll, amíg az el nem foglalja helyét az európai családban”" Te is foglald el a helyedet az ördög faszának a hegyén. Az ukránok nem családtag. Csak ne foglaljanak itt semmit.
Válasz erre
2
0
titi77
2025. szeptember 17. 15:55
csak úgy hipotetikusan. ha ru. elfoglalja fél ukrajnát az eu meg nem ismeri el de jure oroszország részeként, akkor de facto a Medvegyev is eu tag lesz?😂
Válasz erre
5
0
