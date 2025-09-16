Ft
09. 16.
kedd
háború Európa olaj Kína Scott Bessent

Trump minisztere szerint két hónapon belül véget érhet a háború, de Európa és Magyarország óriási árat fizethet

2025. szeptember 16. 19:03

Washington újabb háborús nyomásgyakorlásra buzdítja Európát.

2025. szeptember 16. 19:03
null

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az ukrajnai háború akár 60–90 napon belül véget érhetne, ha Európa drasztikus vámokat vetne ki a Kínára és Indiára, amelyek jelentős mennyiségben vásárolnak orosz olajat. Bessent egy Reutersnek adott interjúban kijelentette: szerinte 50–100 százalékos vámokkal kellene ellehetetleníteni Moszkva legfontosabb bevételi forrását, 

amely jelenleg az orosz szövetségi költségvetés több mint háromnegyedét adja.

Az amerikai pénzügyminiszter élesen bírálta az európai országokat is, amiért közvetlenül vásárolnak orosz olajat, vagy pedig Indiából szerzik be az ott orosz nyersolajból finomított termékeket. Bessent hozzátette: Washington nem kíván további intézkedéseket hozni Kínával szemben, 

amíg az európai országok nem vállalják saját részük a háborús nyomásgyakorlásból.

A nyilatkozat egyértelművé teszi: az Egyesült Államok Európára akarja hárítani az ukrajnai háború költségeit, miközben a kontinens országai már így is súlyos gazdasági károkat szenvedtek a szankciós politika miatt. 

templar62
2025. szeptember 16. 21:14
Álszent = hipokrita
Málaga21
2025. szeptember 16. 21:09
Szép nagy slamasztikába manőverezte magát a nyugat ezzel a háborúval.
Csigorin
2025. szeptember 16. 21:01
Eszak Koreat, vagy Kubat szanaszet szankcioztak mar, es elertek vele barmit? Valtozott a rendszer, Amerika-barat vezetes lett? Vagy mondjuk Iran? Es Oroszorszag a Fold egyhatodan ul minden asvanykinccsel, nem egy sulycsoport.
Gubbio
2025. szeptember 16. 20:43
Trump: "Vegyétek az OROSZ olajat tőlünk - ötszörös áron!"
