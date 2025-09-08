„Azonnal le kell állni az orosz olajjal és gázzal” – Trump minisztere kőkeményen figyelmeztette Magyarországot

Az európai országoknak fel kell hagyniuk az orosz olaj és gáz importjával, ha azt szeretnék, hogy Washington szigorítsa a Moszkvával szembeni szankciókat – jelentette ki Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere. A tárcavezető a Financial Times-nak nyilatkozva hangsúlyozta:

az ilyen jellegű kereskedelem finanszírozza Oroszország háborús törekvéseit.

Cserébe felajánlotta, hogy az európai országok amerikai cseppfolyósított földgázt, benzint és más fosszilis energiahordozókat vásárolhatnak, ami elősegíthetné az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámmegállapodás megszilárdítását.

Wright szerint Európának korábban egyértelműen jeleznie kellett volna, hogy a jövőben nem hajlandó orosz gázt és olajat vásárolni – ebben az esetben Washington sokkal keményebben lépett volna fel Moszkvával szemben. Hozzátette: gazdasági szempontból az uniónak kedvezőbb lenne, ha amerikai nyersanyagokra támaszkodna.

A lap emlékeztetett: Brüsszel tervei szerint 2028-ig fokozatosan kivezetné az orosz olaj- és gázimportot, ám Magyarország és Szlovákia aligha fogja ezt könnyen elfogadni.