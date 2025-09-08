Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj gáz Magyarország szankciók Trump Egyesült Államok

„Azonnal le kell állni az orosz olajjal és gázzal” – Trump minisztere kőkeményen figyelmeztette Magyarországot

2025. szeptember 08. 17:46

Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere szerint gazdasági szempontból az Európai Uniónak kedvezőbb lenne, ha amerikai nyersanyagokra támaszkodna.

2025. szeptember 08. 17:46
null

Az európai országoknak fel kell hagyniuk az orosz olaj és gáz importjával, ha azt szeretnék, hogy Washington szigorítsa a Moszkvával szembeni szankciókat – jelentette ki Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere. A tárcavezető a Financial Times-nak nyilatkozva hangsúlyozta: 

az ilyen jellegű kereskedelem finanszírozza Oroszország háborús törekvéseit.

Cserébe felajánlotta, hogy az európai országok amerikai cseppfolyósított földgázt, benzint és más fosszilis energiahordozókat vásárolhatnak, ami elősegíthetné az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámmegállapodás megszilárdítását.

Wright szerint Európának korábban egyértelműen jeleznie kellett volna, hogy a jövőben nem hajlandó orosz gázt és olajat vásárolni – ebben az esetben Washington sokkal keményebben lépett volna fel Moszkvával szemben. Hozzátette: gazdasági szempontból az uniónak kedvezőbb lenne, ha amerikai nyersanyagokra támaszkodna.

A lap emlékeztetett: Brüsszel tervei szerint 2028-ig fokozatosan kivezetné az orosz olaj- és gázimportot, ám Magyarország és Szlovákia aligha fogja ezt könnyen elfogadni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 08. 18:39
Jó, de mi nem szeretnénk egyiket se :-D Úgyhogy tessenek veszekedni a lengyelekkel, akik Uszty Lugából hozatják Kiribati zászló alatt a szenet meg az autógázt, meg a németekkel, akik indiai olajat vesznek.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. szeptember 08. 18:38
Kedves Mandiner !!!! mint már írtam vala, nem is egyszer !!!, Copyzom :_ -Mandiner ..ne legyetek már ekkora idióta hülyék !!!!!!! . Rémhír címekben ..... már a Poloskán is lassan túltesztek !!!!!!!
Válasz erre
0
0
harcimarci-9-9
2025. szeptember 08. 18:37
"Az európai országoknak fel kell hagyniuk az orosz olaj és gáz importjával, ha azt szeretnék, hogy Washington szigorítsa a Moszkvával szembeni szankciókat" Jó. Aki meg nem akarja a további szigorításokat Moszkva felé, az nem hagy fel az orosz gázzal és olajjal. Mi az utóbbira szavazunk. Mi, akik nem akarunk 3x ennyi rezsit fizetni, meg 3x - os benzinárat, stb. stb.
Válasz erre
2
0
kimirszen
2025. szeptember 08. 18:34
ekeke1 2025. szeptember 08. 17:57 amerikai cseppfolyósított földgázt, benzint és más fosszilis energiahordozókat vásárolhatnak, jaj d jó. Hogy négyszeres áron, hát Istenkém... Szeretem mikor a narancsbolsevik számokkal dobálódzik. De nézzük. Az USA max. világpiaci áron adhatja. De ha úgy gondolod hogy az a 4x ár az orosz olaj és gázhoz képest van akkor kérdezném hogy a MOL miért nem negyedáron árulja a kutaknál a benzint vagy a gázolajat?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!