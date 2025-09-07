Figyelmeztet a szakértő: Rezsisokk és ezer forintos benzin jöhet, ha elapad az orosz energia

Hortay Olivér aláhúzta, hogy bár Brüsszel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is mielőbb leválasztaná a közép-európai országokat az orosz energiahordozókról, ehhez sem az Európai Uniónak, sem Ukrajnának nincs köze. Szuverenitási kérdés, tagállami hatáskör, minden egyes uniós országnak joga van eldönteni, hogyan alakítsa ki a beszerzési mixét – húzta alá a szakértő.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az elmúlt években egyre jobban, egyre gyakrabban megsértik ezt a jogot, ami energiapolitikai szempontból egy nonszensz és ez ellen fel kell lépni. Hortay Olivér szerint az Európai Bizottságnak az uniós tagállamok érdekeit kellene képviselnie, azaz például a Barátság-kőolajvezeték elleni támadások után nem Ukrajna, hanem Magyarország és Szlovákia pártján kellett volna állnia.

Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodás világosan rögzíti, hogy az Európai Bizottság képviseli az uniós tagállamokat, de amikor Magyarország és Szlovákia levelet írt a bizottságnak, akkor az azzal felelt, hogy vizsgálja a helyzetet és nincs veszélyben az ellátás – mutatott rá.

Szerinte ez a helyzet nincs rendben, különösen, ha tudjuk: Ukrajna a gázimportjának több mint felét, a villamosenergia importjának több mint 40 százalékát Magyarországon keresztül szerzi be, és nagy mennyiségű üzemanyagot is vásárol – hívta fel a figyelmet. Hortay Olivér annak kapcsán, hogy új kőolajvezeték épülhet Kína irányába Oroszországból azt mondta: energiapolitikai szempontból egy új nagyhatalmi tengely épül, hiszen

Kína és India szívesen lehajolnak azért az olcsó orosz energiáért, amiről a Nyugat és elsősorban az Európai Unió lemondott

– fogalmazott.

Ez az Európai Unió versenyképességére nézve két problémát is okoz majd szerinte. Míg az ipari energiaárak jelentős mértékű megemelkedése következtében növekvő költségek súlyos versenyképességi problémát okoznak az EU-nak, közben a versenytársak egyre olcsóbban és biztonságosabban jutnak energiahordozókhoz, azaz az ő versenyképességük nő – mutatott rá a szakértő.

