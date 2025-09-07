Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
család benzin energia Kína forint India

Figyelmeztet a szakértő: Rezsisokk és ezer forintos benzin jöhet, ha elapad az orosz energia

2025. szeptember 07. 10:22

Ha az orosz energiahordozókat kitiltaná a Tisza Párt Magyarországról, akkor a lakossági rezsidíjak a jelenlegi 3,5-szeresükre emelkednének.

2025. szeptember 07. 10:22
null

 A rezsiköltségek és az üzemanyagárak jelentős emelkedésével járna, ha nem érkezne orosz gáz és kőolaj Magyarországra – mondta a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A szakértő emlékeztetett, hogy korábban az Európai Bizottság javasolta Magyarország és Szlovákia számára az orosz kőolajról és gázról való leválást, az utóbbi időben pedig Ukrajnában érik sorozatos támadások az előbbit szállító vezetéket, míg augusztus végén már az ellenzéki Tisza Párt is bejelentette, hogy leválasztaná Magyarországot az orosz energiahordozókról.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezeknek az intézkedéseknek viszont

katasztrofális gazdasági és társadalmi következményei lennének Magyarországra nézve"

– húzta alá Hortay Olivér kiemelve, hogy intézetük becsléseket is készített, mivel járna a leválás.

Ezt is ajánljuk a témában

Kifejtette: ha az orosz energiahordozókat kitiltaná a Tisza Párt Magyarországról, akkor a lakossági rezsidíjak a jelenlegi 3,5-szeresükre emelkednének, ami egy átlagos családnak évente több mint félmillió forint többletkiadást okozna. Orosz olaj híján az üzemanyagárak – egy rövid átmeneti időszakot követően, ahol nem zárható ki üzemanyaghiány és nagyon súlyos ellátási problémák – egy új egyensúlyi árba navigálnának, ami literenként 1000 forint fölötti benzin és dízelárakat jelentene – mutatott rá. 

A növekvő költségeknek pedig nagyon súlyos következményei lennének az inflációra, Magyarország versenyképességére nézve, de a Tisza Pártot láthatón „nem érdekli”, hogy a „belengetett intézkedésekkel satuba, szorítaná a magyar családokat” – emelte ki, hozzáfűzve, hogy a „Tisza-adóval” még csökkentené is az ellenzék a családok rendelkezésre álló jövedelmét. A Tisza Párt ilyen módon Zelenszkij és Brüsszel terveit valósítaná meg Magyarországon – vélekedett.

Hortay Olivér azt mondta, Magyarország – tengerpart híján – kényszerűségből, földrajzi, történelmi adottságok miatt vásárol orosz energiahordozókat, ezt pedig még az amerikai adminisztráció is elfogadja. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja jelezte ugyanis, hogy az elnöknek nem azokkal az országokkal van problémája, amelyek ellátásbiztonsági okokból vásárolnak orosz olajat – mutatott rá. Szerinte Amerikának inkább Indiával van baja, amely viszont jelentős mennyiségben vásárol orosz kőolajat, s azt lefinomítva, üzemanyagként értékesíti Európában. 

Ezt is ajánljuk a témában

Hortay Olivér aláhúzta, hogy bár Brüsszel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is mielőbb leválasztaná a közép-európai országokat az orosz energiahordozókról, ehhez sem az Európai Uniónak, sem Ukrajnának nincs köze. Szuverenitási kérdés, tagállami hatáskör, minden egyes uniós országnak joga van eldönteni, hogyan alakítsa ki a beszerzési mixét – húzta alá a szakértő. 

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az elmúlt években egyre jobban, egyre gyakrabban megsértik ezt a jogot, ami energiapolitikai szempontból egy nonszensz és ez ellen fel kell lépni. Hortay Olivér szerint az Európai Bizottságnak az uniós tagállamok érdekeit kellene képviselnie, azaz például a Barátság-kőolajvezeték elleni támadások után nem Ukrajna, hanem Magyarország és Szlovákia pártján kellett volna állnia.

Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodás világosan rögzíti, hogy az Európai Bizottság képviseli az uniós tagállamokat, de amikor Magyarország és Szlovákia levelet írt a bizottságnak, akkor az azzal felelt, hogy vizsgálja a helyzetet és nincs veszélyben az ellátás – mutatott rá. 

Szerinte ez a helyzet nincs rendben, különösen, ha tudjuk: Ukrajna a gázimportjának több mint felét, a villamosenergia importjának több mint 40 százalékát Magyarországon keresztül szerzi be, és nagy mennyiségű üzemanyagot is vásárol – hívta fel a figyelmet. Hortay Olivér annak kapcsán, hogy új kőolajvezeték épülhet Kína irányába Oroszországból azt mondta: energiapolitikai szempontból egy új nagyhatalmi tengely épül, hiszen

Kína és India szívesen lehajolnak azért az olcsó orosz energiáért, amiről a Nyugat és elsősorban az Európai Unió lemondott

– fogalmazott.

Ez az Európai Unió versenyképességére nézve két problémát is okoz majd szerinte. Míg az ipari energiaárak jelentős mértékű megemelkedése következtében növekvő költségek súlyos versenyképességi problémát okoznak az EU-nak, közben a versenytársak egyre olcsóbban és biztonságosabban jutnak energiahordozókhoz, azaz az ő versenyképességük nő – mutatott rá a szakértő.

(MTI)

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. szeptember 07. 11:31
Akkor viszont egyemberként áll a nemzet Ukrajna EU tagsága mögé. Minden bizonnyal, hiszen ki nem vágyik egy ilyen szövetségesre.
Válasz erre
0
0
mamika2
2025. szeptember 07. 11:04
Sziasztok..nézzétek Pétert is ..iszonyat jó.... áradás van ..éljen Tisza ..
Válasz erre
0
0
kovsa2
•••
2025. szeptember 07. 10:58 Szerkesztve
x.com/AllesFritz/status/1964605486529204538 Nos, ahogy korábban írtam, akkor döntenék egy nagyobb akkus autó vásárlása mellett, ha a munkahelyen napközben tölthetném az autót, otthon pedig azt használhatnám mint áramforrást a házam táplálására. Úgy látom nem vagyok ezzel az ötlettel egyedül. Már csak lépéseket kellene tenni ennek megvalósítása felé. Mivel egy év múlva nyugdíjba megyek, ezt már nem fogom tudni használni. De talán a lányaim, és mások gyerekei, élvezni tudják ennek az előnyét.
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 07. 10:57
Kamu A benzin kiskereskedelmi ara az osszes szomszed orszagban ugyanilyem, fuggetlenul attol hogy hol veszik a koolajat
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!