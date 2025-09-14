Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Pintér Ferenc Czinege Lajos hazugság csalás nepotizmus

Kitálalt Ruszin-Szendi volt helyettese: a tiszás politikus folyamatosan csalt, baleseteket hallgatott el, embereket fizetett le

2025. szeptember 14. 13:02

Pintér Ferenc ezredes úgy látja, a volt vezérkari főnök demoralizálta a honvédséget, még orvosi vizsgálatra is mást küldött maga helyett.

2025. szeptember 14. 13:02
null

A Ripost arról ír, hogy újabb elképesztő részletek kerültek nyilvánosságra abból a hosszú beszélgetésből, amelyben a Tisza Párthoz csapódott, lökdösődő Ruszin-Szendi Romulusz tábornok egykori helyettese, Pintér Ferenc ezredes mondta el a véleményét a leváltott vezérkari főnökről a Klikk TV-ben.

Pintér szerint Ruszin-Szendi egy egész országot akar átverni azokkal a hazugságokkal amelyeket előad:

 „Előbb az ország egyik felét verte át, most megpróbálja a másikat.” 

A volt vezérkari főnököt az ezredes a tolvaj kommunista hadügyminiszterhez, Czinege Lajoshoz hasonlította, aki hozzá hasonlóan egy villát is összeharácsolt magának.

Pintér Ferenc eleve a korábbi felettese miatt szerelt le, mert véleménye szerint Ruszin-Szendi gátlástalansága elkezdte lerombolni a tisztikart, „a rendeltetésellenes joggyakorlás jellemezte”. 

Az volt a mottója, hogy „mindenki megvehető”, 

állítja az ezredes.

Ezt is ajánljuk a témában

A korábbi helyettes elmondta,  hogy Ruszin-Szendi „nepotista, vagyis megvesztegethető,  

kizárólag a csókosait futtató erkölcstelen ember, akinek szemlesütve kéne hazaballagnia, 

mert nincs morális alapja arra, hogy közéleti szerepet vállaljon.”

Pintér hangsúlyozta: Ruszin-Szendi 

„folyamatosan csalt, baleseteket hallgatott el, mást küldött be maga helyett orvosi vizsgálatokra, például az ejtőernyős vizsgán(!). 

Még véletlenül sem a katonai becsületet, a minőséget képviselte. Szó szerint demoralizálta a honvédséget.”

A legkomolyabb állítás szerint

 Ruszin-Szendi „mindenkit megpróbál lefizetni”,

 mert szerinte „mindenkinek megvan a maga ára”

Aki ellent mond neki vagy kritikus véleményt fogalmaz meg, „azt kicsinálja”, 

hangzott el.

A luxusvilláért kizárólag ő a felelős állította Pintér ezredes. Ruszin-Szendi volt helyettese szerint:

„Ezt ő találta ki magának, hogy ilyen helyen akar lakni. Ezt ő magának intézte, megtévesztve a politikusokat” 

– tudjuk meg.

Frissítés:

Pintér Ferenc állításaival kapcsolatban levélben fordultunk a Tisza Párthoz, hogy megtudjuk, mi a szervezet, illetve Ruszin-Szendi Romulusz hivatalos álláspontja az elhangzottakkal kapcsolatban.

Amint választ kapunk a kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szomszéd
2025. szeptember 14. 14:05
Eleve azt nem értem, hogy ez a bunkó paraszt hogyan kerülhetett ilyen magas pozícióba.
Válasz erre
0
0
formaegy-2
2025. szeptember 14. 13:58
T. Pintér Ferenc! Mondja már meg, hogy ez melyik évben, években történt? Gondolom nem amióta Pszichopata Tisza tag. Pszichopata Magyar Péter is zsiros állásokban "fuldokolt"....ugye? Itt csak egy kérdés. Hány ilyen parazita gennyláda élősködik még? T. Pintér Ferenc! Önhöz is egy kérdés. Ha tudomása volt róla, miért nem lépett, miért nem jelentette??? Nagy bajok vannak a berkekben, ha nem jelentik, vagy még nagyobb baj, ha nem merik jelenteni! Igen, kitálalt. Csakhogy ez nem a Pszichopata Tisza sara, bármennyire is szeretném. Ugye?
Válasz erre
2
0
Héja
2025. szeptember 14. 13:57
Romulusz a Fidesz-kormány eddigi legnagyobb bakija.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 14. 13:48
Az ezredes úr megvilágosodott... 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!