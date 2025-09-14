Kitálalt Ruszin-Szendi volt helyettese: a tiszás politikus folyamatosan csalt, baleseteket hallgatott el, embereket fizetett le

Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát (VIDEÓ)
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
Pintér Ferenc ezredes úgy látja, a volt vezérkari főnök demoralizálta a honvédséget, még orvosi vizsgálatra is mást küldött maga helyett.
A Ripost arról ír, hogy újabb elképesztő részletek kerültek nyilvánosságra abból a hosszú beszélgetésből, amelyben a Tisza Párthoz csapódott, lökdösődő Ruszin-Szendi Romulusz tábornok egykori helyettese, Pintér Ferenc ezredes mondta el a véleményét a leváltott vezérkari főnökről a Klikk TV-ben.
Pintér szerint Ruszin-Szendi egy egész országot akar átverni azokkal a hazugságokkal amelyeket előad:
„Előbb az ország egyik felét verte át, most megpróbálja a másikat.”
A volt vezérkari főnököt az ezredes a tolvaj kommunista hadügyminiszterhez, Czinege Lajoshoz hasonlította, aki hozzá hasonlóan egy villát is összeharácsolt magának.
Pintér Ferenc eleve a korábbi felettese miatt szerelt le, mert véleménye szerint Ruszin-Szendi gátlástalansága elkezdte lerombolni a tisztikart, „a rendeltetésellenes joggyakorlás jellemezte”.
Az volt a mottója, hogy „mindenki megvehető”,
állítja az ezredes.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
A korábbi helyettes elmondta, hogy Ruszin-Szendi „nepotista, vagyis megvesztegethető,
kizárólag a csókosait futtató erkölcstelen ember, akinek szemlesütve kéne hazaballagnia,
mert nincs morális alapja arra, hogy közéleti szerepet vállaljon.”
Pintér hangsúlyozta: Ruszin-Szendi
„folyamatosan csalt, baleseteket hallgatott el, mást küldött be maga helyett orvosi vizsgálatokra, például az ejtőernyős vizsgán(!).
Még véletlenül sem a katonai becsületet, a minőséget képviselte. Szó szerint demoralizálta a honvédséget.”
A legkomolyabb állítás szerint
Ruszin-Szendi „mindenkit megpróbál lefizetni”,
mert szerinte „mindenkinek megvan a maga ára”.
Aki ellent mond neki vagy kritikus véleményt fogalmaz meg, „azt kicsinálja”,
hangzott el.
A luxusvilláért kizárólag ő a felelős állította Pintér ezredes. Ruszin-Szendi volt helyettese szerint:
„Ezt ő találta ki magának, hogy ilyen helyen akar lakni. Ezt ő magának intézte, megtévesztve a politikusokat”
– tudjuk meg.
Pintér Ferenc állításaival kapcsolatban levélben fordultunk a Tisza Párthoz, hogy megtudjuk, mi a szervezet, illetve Ruszin-Szendi Romulusz hivatalos álláspontja az elhangzottakkal kapcsolatban.
Amint választ kapunk a kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.
Ezt is ajánljuk a témában
Hűtlen kezelés miatt vizsgálódik a hatóság.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP