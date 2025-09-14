Kitálalt Ruszin-Szendi volt helyettese: a tiszás politikus folyamatosan csalt, baleseteket hallgatott el, embereket fizetett le

A Ripost arról ír, hogy újabb elképesztő részletek kerültek nyilvánosságra abból a hosszú beszélgetésből, amelyben a Tisza Párthoz csapódott, lökdösődő Ruszin-Szendi Romulusz tábornok egykori helyettese, Pintér Ferenc ezredes mondta el a véleményét a leváltott vezérkari főnökről a Klikk TV-ben.

Pintér szerint Ruszin-Szendi egy egész országot akar átverni azokkal a hazugságokkal amelyeket előad:

„Előbb az ország egyik felét verte át, most megpróbálja a másikat.”

A volt vezérkari főnököt az ezredes a tolvaj kommunista hadügyminiszterhez, Czinege Lajoshoz hasonlította, aki hozzá hasonlóan egy villát is összeharácsolt magának.

Pintér Ferenc eleve a korábbi felettese miatt szerelt le, mert véleménye szerint Ruszin-Szendi gátlástalansága elkezdte lerombolni a tisztikart, „a rendeltetésellenes joggyakorlás jellemezte”.