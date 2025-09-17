Trump célba veszi az erőszakot pártoló baloldali szervezeteket

Charlie Kirk gyilkosa üzenetekben vallotta be tettét – halálbüntetéssel nézhet szembe
A vádiratból kiderült: a feltételezett merénylő transz barátjának bevallotta a tettét.
Több civil szervezet támogatta olyan ügyészek kampányait, akik enyhe büntetést kérnek súlyos bűncselekményekre. Ők most Trump célkeresztjébe kerülhetnek.
Charlie Kirk elleni merénylet valamint Iryna Zarutska ukrán menekült meggyilkolását követően a Trump adminisztráció célba veheti azokat a szervezeteket, amelyeket felelősnek tart az erőszak növekedéséért – számolt be a Wall Street Journal.
A kormányzat tisztviselői azon dolgoznak, hogy azonosítsák azokat a csoportokat, amelyek konzervatívokat vagy konzervatívok által támogatott ügyeket vesznek célba.
Kirk meggyilkolása megrázta és felháborította Trump szövetségeseit, ami konzervatívok részéről cselekvésre szólító felhívásokat váltott ki. Kirk politikai csoportja, a Turning Point USA, 37 000 kérelem érkezett hozzájuk, hogy középiskolákban és főiskolákon is alapítsanak helyi szervezeteket.
A lövöldözés után néhány órával Trump a „radikális baloldalt” kezdte hibáztatni Kirk és más konzervatívok démonizálásáért, és szövetségesei is visszhangozták ezt az üzenetet a közösségi médiában és televíziós interjúkban.
„Minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk... az egész kormányzatban, hogy azonosítsuk, megzavarjuk, felszámoljuk és megsemmisítsük ezeket a hálózatokat”
– mondta Stephen Miller, a Fehér Ház helyettes személyzeti főnöke hétfőn Kirk műsorában.
Később Miller az újságíróknak elmondta, hogy Pam Bondi főügyész kivizsgálja, kik finanszírozzák azokat a csoportokat, amelyek tagjai erőszakos cselekményeket követnek el tüntetések és egyéb tevékenységek során. „Mostantól büntetőjogi felelősségre vonhatók” – mondta Miller.
Trump hétfőn kijelentette, hogy felléphet Soros György liberális filantróp ellen, valamint mások ellen is felléphet a RICO néven ismert, maffia-törvény segítségével.
Azt is kijelentette: fontolóra veszi, hogy az Antifa néven ismert szélsőbaloldali mozgalmat belföldi terrorista szervezetnek minősítse.
