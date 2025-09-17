Trump célba veszi az erőszakot pártoló baloldali szervezeteket

Charlie Kirk elleni merénylet valamint Iryna Zarutska ukrán menekült meggyilkolását követően a Trump adminisztráció célba veheti azokat a szervezeteket, amelyeket felelősnek tart az erőszak növekedéséért – számolt be a Wall Street Journal.

Charlie Kirk megemlékezés. Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A kormányzat tisztviselői azon dolgoznak, hogy azonosítsák azokat a csoportokat, amelyek konzervatívokat vagy konzervatívok által támogatott ügyeket vesznek célba.

Kirk meggyilkolása megrázta és felháborította Trump szövetségeseit, ami konzervatívok részéről cselekvésre szólító felhívásokat váltott ki. Kirk politikai csoportja, a Turning Point USA, 37 000 kérelem érkezett hozzájuk, hogy középiskolákban és főiskolákon is alapítsanak helyi szervezeteket.

A lövöldözés után néhány órával Trump a „radikális baloldalt” kezdte hibáztatni Kirk és más konzervatívok démonizálásáért, és szövetségesei is visszhangozták ezt az üzenetet a közösségi médiában és televíziós interjúkban.