Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Iryna Zarutska erőszak Donald Trump

Trump célba veszi az erőszakot pártoló baloldali szervezeteket

2025. szeptember 17. 15:21

Több civil szervezet támogatta olyan ügyészek kampányait, akik enyhe büntetést kérnek súlyos bűncselekményekre. Ők most Trump célkeresztjébe kerülhetnek.

2025. szeptember 17. 15:21
null

Charlie Kirk elleni merénylet valamint Iryna Zarutska ukrán menekült meggyilkolását követően a Trump adminisztráció célba veheti azokat a szervezeteket, amelyeket felelősnek tart az erőszak növekedéséért – számolt be a Wall Street Journal. 

Charlie Kirk megemlékezés. Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A kormányzat tisztviselői azon dolgoznak, hogy azonosítsák azokat a csoportokat, amelyek konzervatívokat vagy konzervatívok által támogatott ügyeket vesznek célba.

Kirk meggyilkolása megrázta és felháborította Trump szövetségeseit, ami konzervatívok részéről cselekvésre szólító felhívásokat váltott ki. Kirk politikai csoportja, a Turning Point USA, 37 000 kérelem érkezett hozzájuk, hogy középiskolákban és főiskolákon is alapítsanak helyi szervezeteket. 

A lövöldözés után néhány órával Trump a „radikális baloldalt” kezdte hibáztatni Kirk és más konzervatívok démonizálásáért, és szövetségesei is visszhangozták ezt az üzenetet a közösségi médiában és televíziós interjúkban.

 „Minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk... az egész kormányzatban, hogy azonosítsuk, megzavarjuk, felszámoljuk és megsemmisítsük ezeket a hálózatokat” 

– mondta Stephen Miller, a Fehér Ház helyettes személyzeti főnöke hétfőn Kirk műsorában.

Később Miller az újságíróknak elmondta, hogy Pam Bondi főügyész kivizsgálja, kik finanszírozzák azokat a csoportokat, amelyek tagjai erőszakos cselekményeket követnek el tüntetések és egyéb tevékenységek során. „Mostantól büntetőjogi felelősségre vonhatók” – mondta Miller.

Trump hétfőn kijelentette, hogy felléphet Soros György liberális filantróp ellen, valamint mások ellen is felléphet a RICO néven ismert, maffia-törvény segítségével. 

Azt is kijelentette: fontolóra veszi, hogy az Antifa néven ismert szélsőbaloldali mozgalmat belföldi terrorista szervezetnek minősítse. 

Nyitókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

***

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Barnabás.N
2025. szeptember 17. 15:40
Javaslom a tényleg érdeklődőknek elolvasni ezt az elemzést: freebeacon.com/democrats/liberal-foundations-spent-millions-to-shape-the-soft-on-crime-policies-now-blamed-for-freeing-career-criminal-who-brutally-murdered-ukrainian-refugee/ Bemutatja, hogy a balos "MacArthur Foundation" és "Arnold Ventures" hogyan alakították át a bíráskodást úgy, Iryna Zarutska gyilkosa szabadon mászkálhatott súlyos, ismert korábbi bűncselekményei ellenére is.
Válasz erre
0
0
mr-nem-semmi
2025. szeptember 17. 15:38
Mindenekelőtt George Sorost kell börtönbe zárni, hogy ne akadályozza a nyomozást, ne tüntessen el nyomokat, ne korrumpáljon, és ne zsaroljon tovább senkit - amíg a nyomozás és az utána következő tömeges letartóztatások, kiutasítások, vagyon elkobzások be nem fejeződnek. Ez így jogállami.
Válasz erre
0
0
Kerezs
2025. szeptember 17. 15:31
" fontolóra veszi, hogy az Antifa néven ismert szélsőbaloldali mozgalmat belföldi terrorista szervezetnek minősítse." Nem fontolgatni, már egy éve is késő lett volna.
Válasz erre
0
0
salátás
2025. szeptember 17. 15:24
mocsárlecsapolás
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!