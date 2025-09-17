Charlie Kirk gyilkosa üzenetekben vallotta be tettét – halálbüntetéssel nézhet szembe

Az ügyészek szerint a Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt 22 éves férfi SMS-t küldött a vele élő partnerének: „Elegem van a gyűlöletéből. Van olyan gyűlölet, amit nem lehet tárgyalással megoldani” – számolt be a New York Times. Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy valóban ő Charlie Kirk gyilkosa, akkor halálbüntetéssel nézhet szembe, amely Utah államban sortűz általi halált jelent.

A ház, ahol Charlie Kirk gyilkosa élt transz partnerével. Fotó: Romain FONSEGRIVES / AFP

Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt 22 éves férfi szeretőjének küldött szöveges üzeneteiben azt írta, hogy „elege van a gyűlöletből” – állítják azok az ügyészek, akik kedden emberölés miatt vádat emeltek a gyanúsított ellen.

A vádiratban szereplő bírósági iratok szerint Robinson édesanyja elmondta a nyomozóknak, hogy fia az elmúlt egy évben egyre inkább politizálni kezdett, és politikai nézetei balra tolódtak.

Az édesanyja azt is elmondta a rendőrségnek, hogy fia „inkább a melegek és transzneműek jogait támogató” álláspontra helyezkedett. Robinson élettársa egy biológiai férfi volt, aki éppen transz átalakuláson ment keresztül és nőként azonosította magát– állította a vádhatóság.