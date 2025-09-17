Ft
Charlie Kirk puska Utah merénylet

Charlie Kirk gyilkosa üzenetekben vallotta be tettét – halálbüntetéssel nézhet szembe

2025. szeptember 17. 09:23

A vádiratból kiderült: a feltételezett merénylő transz barátjának bevallotta a tettét. Az ügyészségnek DNS és írásbeli bizonyítékai is vannak arra, hogy Tyler Robinson lehetett Charlie Kirk gyilkosa.

2025. szeptember 17. 09:23
null

Az ügyészek szerint a Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt 22 éves férfi SMS-t küldött a vele élő partnerének: „Elegem van a gyűlöletéből. Van olyan gyűlölet, amit nem lehet tárgyalással megoldani” számolt be a New York Times. Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy valóban ő Charlie Kirk gyilkosa, akkor halálbüntetéssel nézhet szembe, amely Utah államban sortűz általi halált jelent. 

A ház, ahol Charlie Kirk gyilkosa élt transz partnerével. Fotó: Romain FONSEGRIVES / AFP
A ház, ahol Charlie Kirk gyilkosa élt transz partnerével. Fotó: Romain FONSEGRIVES / AFP

Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt 22 éves férfi szeretőjének küldött szöveges üzeneteiben azt írta, hogy „elege van a gyűlöletből” – állítják azok az ügyészek, akik kedden emberölés miatt vádat emeltek a gyanúsított ellen. 

A vádiratban szereplő bírósági iratok szerint Robinson édesanyja elmondta a nyomozóknak, hogy fia az elmúlt egy évben egyre inkább politizálni kezdett, és politikai nézetei balra tolódtak. 

Az édesanyja azt is elmondta a rendőrségnek, hogy fia „inkább a melegek és transzneműek jogait támogató” álláspontra helyezkedett. Robinson élettársa egy biológiai férfi volt, aki éppen transz átalakuláson ment keresztül és nőként azonosította magát– állította a vádhatóság.

Charlie Kirk gyilkosa üzenetben tett vallomást 

Robinson és partnere közötti SMS-váltást a vádiratban is szerepel. Ebből kiderült, hogy Robinson szerdán, a lövöldözés után nem sokkal SMS-t küldött partnerének egy billentyűzet alatt hagyott cetliről, amelyen ez állt: „Lehetőségem volt kiiktatni Charlie Kirköt, és ki is fogom használni.”

A partner erre megkérdezte, hogy viccel-e.

 „Nem te tetted, ugye???” – írta a partner. „De, én, sajnálom” – válaszolta Robinson. 

Amikor Robinson partnere megkérdezte, miért tette, Robinson így írt: „Elegem lett a gyűlöletéből. Van olyan gyűlölet, amit nem lehet tárgyalással megoldani.” Robinson ezután SMS-ben arról írt, hogy megpróbálja elvinni a puskáját onnan, ahol hagyta.

Robinson republikánus családban nőtt fel Utah délnyugati részén, egy konzervatív fellegvárban, de soha nem szavazott egyetlen választáson sem. A partnerének küldött SMS-ekben Robinson úr megemlítette, hogy apja „elég megrögzött MAGA-támogató” volt, mióta Trump elnököt újraválasztották. A család egyik tagja az FBI beszámolója szerint arról vallott, hogy a vádlott nem sokkal a merénylet előtt beszélt arról mennyire „gyűlölködőnek” tartja Kirk nézeteit. 

A vádhatóság szerint a puskával együtt talált töltényhüvelyekbe több mondatot is bevésett, többek között a „Hé, fasiszta! Kapd el!” szólamot. 

A feltételezett merénylő azt mondta a szeretőjének, hogy a gyilkosságot egy hete tervezte, és azt remélte, hogy azt idős koráig titokban fogja tudni tartani.

A vádak szerint Robinson felszólította a barátját, hogy ne jelentse fel, és a merénylőt végül a saját apja adta fel miután felismerte az FBI által nyilvánosságra hozott fotókon.  

Nyitókép: Tyler Robinson kedden/AFP/Pool

***

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
..--..
2025. szeptember 17. 10:37
-zsoltkom- "Robinson republikánus családban nőtt fel Utah délnyugati részén, egy konzervatív fellegvárban" Ha ez ennyire érdekes, talán megkérdezhették/ kinyomozhatták volna, keresztény vallású-e a feltételezett gyilkos. A végén még keresztény ölt keresztényt... a fehér keresztény ölt fehér keresztényt, a keresztény tette a keresztény családanyát özveggyé. Nahát, az meg, hogy gender-kapcsolat a republikánus konzervatív fellegvárban, az micsoda blamázs! Az ilyen Orbán-szerű oknyomozás, ahogy csak a felszínt kapirgálták, jó esélyt ad mentegetni helyzeteket vagy éppen támadni nemtelenül akárkit. Szegény republikánusnak vagy konzervatívnak a bélyege maga a kereszténység... ahogy természetes termékkacsolás, konzervatív tehát keresztény.
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. szeptember 17. 10:09
"biológiai férfi" Mi a fenének odaírni, hogy biológiai? Van férfi és van nő, ez persze hogy biológiai meghatározottság. Senkinek a pszichés betegsége nem ok arra, hogy tévképzeteket alternatív valóságként ismerjünk el. Vagy eljön majd az idő, amikor pszichésen beteg emberek miatt, akik kutyaként identifikálják magukat, a kutyákat "bilológiai kutyáknak" kell majd nevezni, hogy meg tudjuk őket különböztetni a transzkutyáktól?
Válasz erre
1
0
Karvaly
2025. szeptember 17. 10:01
"Elegem van a gyűlöletéből." És számukra már az is gyűlölet, hogy vannak emberek, akiknek más a véleményük, amellett még érvelnek is, ráadásul úgy, hogy nem tudnak észérveket hozni ellene. Ez gyűlölködés ugyanolyan vitákat lezáró címkézés, mint a nácizás. Érdemes beleolvasni egy tetszőleges balos csoport belső beszélgetésébe, mert ott sokszor csöpög a gyűlölet, szó szerint mások halálát kívánva, de ha felvetné valaki, hogy most hogy van ez a gyűlölködéssel, ők lennének a legjobban kiakadva - hiszen az a fogalom arra van fenntartva, hogy az ő álláspontjukat megerősítse, nem pedig arra, hogy rájuk is vonatkozzon.
Válasz erre
4
0
westend
2025. szeptember 17. 09:43
Valaki mesélje már el, ez a 'transz átalakulás' hogy történik a valóságban? Lepottyan a csávó fütyije mint a fürgegyík farka és hüvelyt növeszt magában? Közben meg qrva nagy gondok lehetnek nála, ott fenn a toronyban...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!