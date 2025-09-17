Charlie Kirk gyilkosa üzenetekben vallotta be tettét – halálbüntetéssel nézhet szembe

Ezt nem teszik ki az ablakba a Charlie Kirk halálán gúnyolódó liberálisok: kiderült, hogy transznemű partnerrel élt együtt a feltételezett merénylő
A nyomozók szerint ez a körülmény a lehetséges indítékra is utalhat.
A vádiratból kiderült: a feltételezett merénylő transz barátjának bevallotta a tettét. Az ügyészségnek DNS és írásbeli bizonyítékai is vannak arra, hogy Tyler Robinson lehetett Charlie Kirk gyilkosa.
Az ügyészek szerint a Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt 22 éves férfi SMS-t küldött a vele élő partnerének: „Elegem van a gyűlöletéből. Van olyan gyűlölet, amit nem lehet tárgyalással megoldani” – számolt be a New York Times. Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy valóban ő Charlie Kirk gyilkosa, akkor halálbüntetéssel nézhet szembe, amely Utah államban sortűz általi halált jelent.
Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt 22 éves férfi szeretőjének küldött szöveges üzeneteiben azt írta, hogy „elege van a gyűlöletből” – állítják azok az ügyészek, akik kedden emberölés miatt vádat emeltek a gyanúsított ellen.
A vádiratban szereplő bírósági iratok szerint Robinson édesanyja elmondta a nyomozóknak, hogy fia az elmúlt egy évben egyre inkább politizálni kezdett, és politikai nézetei balra tolódtak.
Az édesanyja azt is elmondta a rendőrségnek, hogy fia „inkább a melegek és transzneműek jogait támogató” álláspontra helyezkedett. Robinson élettársa egy biológiai férfi volt, aki éppen transz átalakuláson ment keresztül és nőként azonosította magát– állította a vádhatóság.
Robinson és partnere közötti SMS-váltást a vádiratban is szerepel. Ebből kiderült, hogy Robinson szerdán, a lövöldözés után nem sokkal SMS-t küldött partnerének egy billentyűzet alatt hagyott cetliről, amelyen ez állt: „Lehetőségem volt kiiktatni Charlie Kirköt, és ki is fogom használni.”
A partner erre megkérdezte, hogy viccel-e.
„Nem te tetted, ugye???” – írta a partner. „De, én, sajnálom” – válaszolta Robinson.
Amikor Robinson partnere megkérdezte, miért tette, Robinson így írt: „Elegem lett a gyűlöletéből. Van olyan gyűlölet, amit nem lehet tárgyalással megoldani.” Robinson ezután SMS-ben arról írt, hogy megpróbálja elvinni a puskáját onnan, ahol hagyta.
Robinson republikánus családban nőtt fel Utah délnyugati részén, egy konzervatív fellegvárban, de soha nem szavazott egyetlen választáson sem. A partnerének küldött SMS-ekben Robinson úr megemlítette, hogy apja „elég megrögzött MAGA-támogató” volt, mióta Trump elnököt újraválasztották. A család egyik tagja az FBI beszámolója szerint arról vallott, hogy a vádlott nem sokkal a merénylet előtt beszélt arról mennyire „gyűlölködőnek” tartja Kirk nézeteit.
A vádhatóság szerint a puskával együtt talált töltényhüvelyekbe több mondatot is bevésett, többek között a „Hé, fasiszta! Kapd el!” szólamot.
A feltételezett merénylő azt mondta a szeretőjének, hogy a gyilkosságot egy hete tervezte, és azt remélte, hogy azt idős koráig titokban fogja tudni tartani.
A vádak szerint Robinson felszólította a barátját, hogy ne jelentse fel, és a merénylőt végül a saját apja adta fel miután felismerte az FBI által nyilvánosságra hozott fotókon.
Nyitókép: Tyler Robinson kedden/AFP/Pool
Charlie Kirk nemcsak az amerikai konzervatívok egyik legnépszerűbb aktivsitája volt, hanem egy olyan ember, aki azt hirdette: mindenkivel szóba kell állni, és mindenkivel érdemes politikai vitákat folytatni.
