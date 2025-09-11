Amerika már soha nem lesz ugyanaz a Charlie Kirk elleni merénylet után

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk politikai influenszer, Donald Trump szövetségese
Egy mesterlövész gyilkolta meg a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
Charlie Kirk nemcsak az amerikai konzervatívok egyik legnépszerűbb aktivsitája volt, hanem egy olyan ember, aki azt hirdette: mindenkivel szóba kell állni, és mindenkivel érdemes politikai vitákat folytatni.
Charlie Kirk szerda délután az Utah Valley Egyetemen tartott egy eseményt, amin több mint ezer fiatal vett részt. Az utahi forróságban egy sátor körül álltak az egyetemisták, amelynél egy molión az állt: „Bizonyítsd be, hogy nincs igazam!”. Az esemény ugyanis abból állt, hogy az aktivistával szabadon lehetett vitatkozni és beszélgetni bármilyen témában. Éppen a transz terrorizmus és transz iskolai lövöldözők témájáról kérdezte valaki Kirk-öt, mikor lövés dördült. A videók tanúsága szerint a golyó a nyakán találta el a fiatal férfit, akit gyorsan kórházba vitték, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét. A cikk írásakor még nem fogták el a tettest. A halálhírt egyik elsők közt Donald Trump amerikai elnök közölte: „A nagyszerű, sőt legendás Charlie Kirk meghalt. Senki sem értette jobban az amerikai fiatalok szívét, mint Charlie. Mindenki szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs velünk. Melania és én őszinte részvétünket fejezzük ki gyönyörű feleségének, Erikának és családjának. Charlie, szeretünk téged!” A fiatal aktivista mindössze 31 esztendős volt, akinek meggyilkolása mélyen megrázta az amerikai politikai életet.
Charlie Kirk mindössze 19 éves volt, mikor egy barátjával megalapította a Turning Point USA nevű szervezetet, amely 850 egyetemen van jelen, és rengeteg rendezvény tartanak, hogy népszerűsítsék a konzervatív ügyeket a túlnyomóan liberális kampuszokon. Az évek során Kirk részt vett az egyetemeken a szólásszabadságért folytatott harcban, mivel az oktatási intézmények vezetői gyakran akadályokat helyezte a Turning Point eseményeinek az útjába. Bojkottok és tüntetések közepette tudták csak gyakran megtartani a vitákat vagy előadásokat.
Kirk már 2016-ban is támogatta Donald Trump kampányát, mint tanácsadó és aktív volt a republikánus körökben.
Hírnevét azzal szerezte, hogy vitákat vállalt olyan megosztó kérdésekben, mint az abortusz, a fegyertartás, vagy a melegházasság. Nyíltan vállalta evangéliumi keresztény hitét és az ahhoz tartozó értékrendet.
Charlie Kirk Cambridge-ben vitatkozik 2025-ben a liberális diákokkal.
A szervezetnek Kirk volt a legfontosabb és legismertebb arca, és egyetemi mozgósítása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Trump szokatlanul sok fiatal szavazót meg tudott nyerni a 2024-es választáson.
A taktika az volt, hogy Charlie és aktivista társai ellátogattak egy adott egyetemre, ahol aztán beszélgetéseket folytattak velük ellentétes és nem ellentétes nézeteket valló emberekkel. Ezekből kivágott videók hatalmas nézettséget produkáltak a TikTokon, és annyira a kultúra részévé váltak, hogy a népszerű South Park komikus sorozat is karaktert mintázott Charlie Kirkről.
Közvetlenül a meggyilkolása előtt Charlie Kirk sok videóban és kommentárban foglalkozott a 23 éves ukrán menekült, Iryna Zarutska meggyilkolásával. A fiatal nő az orosz–ukrán háború borzalmai elől menekült az Egyesült Államokba, ám Észak-Karolinában halálra késelte egy sokszoros visszaeső bűnöző. Kirk az X-en azt írta: „Ha változást akarunk, akkor 100%-osan szükséges politizálni Iryna Zarutska értelmetlen meggyilkolását, mert a politika tette lehetővé, hogy egy 14 előzetes ítéletet kapott brutális szörnyeteg szabadon járkáljon az utcákon, és megölje őt.”
Az Iryna megkéselése után készült fotóhoz pedig azt írta: „Amerika soha nem lesz ugyanaz”. Kirk meggyilkolása után ezt a mondatot többen megosztották.
Kirk gyakran volt a liberális utálat céltáblája: két nappal a merénylet előtt a Jezebel feminista magazin egy szerzője arról írt, hogy boszorkányoknak fizetett, hogy átkozzák meg az aktivistát.
A merénylet utáni első percekben – mikor a poltikai kommentátor életéért még küzdöttek az orvosok – már elindultak Amerikában azok a liberális kommentárok, amelyek a konzervatív influenszer „gyűlölködő retorikáját” hibáztatták. Magyarul azt állították, hogy Kirk magának okozta a bajt.
Sokan azonnal arra használták a merényletet, hogy Donald Trumpra mutogassanak: az MSNBC baloldali adón arról beszéltek, hogy „a Trump-adminisztráció ezt valamire való igazolásként fogja felhasználni.” Illinois demokratikus kormányzója, JB Pritzker pedig sietett Trumpot hibáztatni a politikai erőszak szításáért.
„A posztmorális baloldal számára a jobboldal soha nem lehet áldozat. Még akkor sem, ha a baloldal meggyilkolja őket, az is áldozat saját hibája. Még akkor sem, ha az áldozatot Amerikában lőtték le, miközben az amerikai baloldali erőszak elburjánzásáról beszélt”
– írta Melanie Phillips brit újságíró az X-en.
A demokraták tömegével ítélték el a történteket élen Joe Biden volt elnökkel, és Kamala Harris korábbi alelnökkel. Azonban a TikTokon és az X-en is örömünnepet tartottak a baloldali kommentelők.
Charlie Kirk elleni merénylet az 1960-as éveket idézi, ami sokakat joggal ijeszt meg. Spencer Cox Utah állam kormányzója elmondta: fontos, hogy mindenki tudatosítsa, hogy „politikai merénylet történt”.
Maggie Haberman a New York Times tudósítója a Fehér Házban volt, mikor a merénylet történt és arról írt, hogy megrendült hangulat uralkodik Trump kabinetjében. „Trump csapata soha nem feledkezik meg arról, hogy Trump 2024-ben két merényletet is túlélt – az egyiket Butlerben, Pennsylvania államban, ahol csak hajszál híján úsztak meg. Kirk meggyilkolása, aki a 2021-es elnöki távozása után is Trump elkötelezett támogatója volt, megrázó hatással volt rájuk” – írta Haberman.
Kirk maga is soka foglalkozott a konzervatívokkal szembeni egyre inkább eldurvuló retorikával, és áprilisban arról posztolt, hogy egy új felmérés szerint sokan indokoltnak tartják az Elon Musk és Donald Trump elleni esetleges merényleteket
„merényletek kultúrája terjed a baloldalon.
A liberálisok 48 százaléka szerint Elon Musk meggyilkolása legalábbis bizonyos mértékben indokolt lenne. Donald Trump esetében 55 százalék gondolta így. (...) A baloldal erőszakos őrjöngésbe kezdett. Bármilyen kudarc, legyen az választási vereség vagy bírósági per elvesztése, maximális erőszakos reakciót indokol. Ez a baloldali protestkultúra természetes következménye, amely évek óta tolerálja az erőszakot és a zűrzavart. A helyi ügyészek és iskolai tisztviselők gyávasága a baloldalt időzített bombává változtatta” – írta félévvel a merénylete előtt.
