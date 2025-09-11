Amerika már soha nem lesz ugyanaz a Charlie Kirk elleni merénylet után

Poltikai aktivizmusa ellenére Charlie Kirk mindig elmondta: ő elsősorban apa és férj. Feleségével Erikával 2021-ben házasodtak össze, egy kislányuk és kisfiuk született. Forrás: X

„Amerika nem lesz ugyanaz”

Közvetlenül a meggyilkolása előtt Charlie Kirk sok videóban és kommentárban foglalkozott a 23 éves ukrán menekült, Iryna Zarutska meggyilkolásával. A fiatal nő az orosz–ukrán háború borzalmai elől menekült az Egyesült Államokba, ám Észak-Karolinában halálra késelte egy sokszoros visszaeső bűnöző. Kirk az X-en azt írta: „Ha változást akarunk, akkor 100%-osan szükséges politizálni Iryna Zarutska értelmetlen meggyilkolását, mert a politika tette lehetővé, hogy egy 14 előzetes ítéletet kapott brutális szörnyeteg szabadon járkáljon az utcákon, és megölje őt.”

Az Iryna megkéselése után készült fotóhoz pedig azt írta: „Amerika soha nem lesz ugyanaz”. Kirk meggyilkolása után ezt a mondatot többen megosztották.

Kirk gyakran volt a liberális utálat céltáblája: két nappal a merénylet előtt a Jezebel feminista magazin egy szerzője arról írt, hogy boszorkányoknak fizetett, hogy átkozzák meg az aktivistát.