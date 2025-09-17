Ft
09. 17.
szerda
charlie kirk Tisza Párt Móna Márk Magyar Péter

Új szint: Magyar Péter vagdalkozik, vádaskodik, fenyeget – a táborból egyesek már akasztanának is

2025. szeptember 17. 14:56

A közélet itthon is egyre feszültebb, durvább, még ha a tengerentúli véres megoldások, hála Istennek, nálunk ismeretlenek is. Maradjon is így!

2025. szeptember 17. 14:56
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Charlie Kirköt lehetett nem szeretni, ám a markáns, konzervatív világnézetével egyet nem értők ezt a szemébe is mondhatták. Az influenszer-­kommentátor ugyanis vállalta a személyes vitákat, sorra járta az egyetemeket és a stúdiókat, ahol karakán, határozott módon érvelt elvei és hite mellett.

Kirk példa­mutató volt – egy agymosott woke merénylő puskagolyójával szemben azonban védtelennek bizonyult. 

A merénylet megrázta a világot, tízmilliók mellett az amerikai elnök is kifejezte együttérzését az árván maradt gyermekeknek és édesanyjuknak. Donald Trump tavaly megúszott egy hasonló merényletet, ahogy Robert Fico szlovák kormányfő is. Kirk nem élte túl a progresszív-liberális gondolkodásmód halálos „érvelését”. Isten nyugosztalja! 

A tragédia erős figyelmeztetés arra vonatkozóan, mennyire elfajultak az ideológiai és politikai viták,

a legdurvább eszközökkel élők pedig manapság a globalista túlkapásokkal szemben fellépők ellenlábasai közül kerülnek ki. Úgy tűnik, a konzervatív tábor viszi tovább a szólásszabadság nemes ügyét, a másik tábor radikálisai a szájkosarat preferálják. Ide jutottunk. 

A közélet itthon is egyre feszültebb, durvább, még ha a tengerentúli véres megoldások, hála Istennek, nálunk ismeretlenek is. Maradjon is így! 

A verbális túlkapások mindkét oldalt jellemzik, de a Tisza Párt felbukkanása új szintet hozott ebben a műfajban.

A párt elnökével kapcsolatban (párt egyáltalán a Tisza?) Pityinger László „Dopeman” úgy fogalmazott, hogy monopolizálta az erőszakot. Tegyük hozzá, hogy a Tisza honvédelmi szakértője, a zsírleszívási botrányba keveredett Ruszin-Szendi Romulusz agresszívan meglöki az őt kérdésekkel „provokáló” Móna Márk kollégámat, a pártelnök Magyar Péter mosolygós ölelkezést említ, továbbá szeretetországról és egyéb csodákról beszél. 

A valóság már nem számít, csakis az indulat.

Magyar Péter láthatóan ideges: a Fidesz-tábor lépésről lépésre erőre kap,

a miniszterelnök aktívan pörgeti az élő kampányt, élesednek a jóléti intézkedések, közben a Tisza az adóemeléssel kapcsolatos mondatai miatt magyarázkodik és terel. A pártelnök mindent megígér, próbálja menteni a menthetőt, ám helyettesének, Tarr Zoltánnak az inkriminált mondatai („választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”) szinte minden védekezést zárójelbe tesznek. Schiffer András a Reakció podcast minapi adásában úgy vélekedett, hogy amit a Tisza ígér, az megvalósíthatatlan, így lehetetlen megjósolni, milyen kormányzásra készül.

Magyar Péter pedig vagdalkozik, vádaskodik, fenyeget – a táborból egyesek már akasztanának is, amolyan „Krúbi-módra”. 

Itt lenne az ideje lecsillapodni, a választás csak jövő áprilisban lesz, meddig lehet még ezt fokozni addig? A harcosok klubja hétvégi edzőtábora, illetve a digitális polgári körök közelgő nagyszabású találkozója mindenesetre jelzi: a kormányoldal a közéleti aktivitás szintjén nem ijed meg a kihívástól. Ám a közéleti küzdelmeinket mindenképp civilizált mederben kell tartani.

***

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

***

