Hazudott a Tisza a Telexnek: hiába tagadta Ruszin-Szendi fegyverviselését, végül Magyar Péter vallotta be

A színjátéknak vége: már Magyar Péter is bevallotta, hogy lőfegyverrel ment a lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)
Pedig a 444 már éppen elkezdte mentegetni a volt vezérkari főnököt.
A Telex megkeresésére a Tisza Párt nemcsak tagadott, de hazugsággal is megvádolta a „propagandát”. Csak az a bökkenő, hogy már maga Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter is beismerte, hogy a volt vezérkari főnök fegyvert viselt a párt egyik rendezvényén.
„A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is” – válaszolta a Telex megkeresésére a Tisza Párt. A portál arra volt kíváncsi, Ruszin-Szendi Romulusz valóban fegyvert viselt-e a párt szeghalmi fórumán. A lap ezután megismételte a kérdéseit, de – mint írják – arra már nem kaptak választ.
Csakhogy a párt hazudott a balliberális portál megkeresésére, legalábbis az alapján, amit saját elnökük mondott.
Ruszin-Szendi Romulusz után ugyanis Magyar Péter is beismerte már, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök.
Valóban volt nála egy fegyver”
– ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt.
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A napvilágra került felvétel kapcsán kérdésekkel fordultunk a Honvédelmi Minisztérium sajtó osztályához.
A tárca kommunikációs munkatársaitól megtudtuk, hogy Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra.
Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen.
Fegyvernek tűnő tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Magyar Péter szakértője.
A hatályos jogszabályok alapján Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett – ismertette a tárca a vonatkozó jogszabályokat.
Azt is kiemelték, hogy a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 444 szerkesztőségének pechjére a két beismerés pont akkor történt, amikor a balos portál még éppen nagyban mentegetni próbálta az ügyet.
„Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen” – bizonygatta Szily László.
Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi”
– írta Szily László a 444-en. A baloldali újságíró szerint „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.”
De Szily ennél is tovább ment a szerecsen mosdatásban, szerinte ugyanis „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik,
csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”.
Mint írja: „Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.”
Engedély nélküli fegyvertartás esetén akár kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.