Hazudott a Tisza a Telexnek: hiába tagadta Ruszin-Szendi fegyverviselését, végül Magyar Péter vallotta be

„A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is” – válaszolta a Telex megkeresésére a Tisza Párt. A portál arra volt kíváncsi, Ruszin-Szendi Romulusz valóban fegyvert viselt-e a párt szeghalmi fórumán. A lap ezután megismételte a kérdéseit, de – mint írják – arra már nem kaptak választ.

Csakhogy a párt hazudott a balliberális portál megkeresésére, legalábbis az alapján, amit saját elnökük mondott.

Ruszin-Szendi Romulusz után ugyanis Magyar Péter is beismerte már, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök.