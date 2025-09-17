Ft
09. 17.
szerda
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter telex fegyverviselés

Hazudott a Tisza a Telexnek: hiába tagadta Ruszin-Szendi fegyverviselését, végül Magyar Péter vallotta be

2025. szeptember 17. 08:32

A Telex megkeresésére a Tisza Párt nemcsak tagadott, de hazugsággal is megvádolta a „propagandát”. Csak az a bökkenő, hogy már maga Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter is beismerte, hogy a volt vezérkari főnök fegyvert viselt a párt egyik rendezvényén.

2025. szeptember 17. 08:32
null

„A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is”válaszolta a Telex megkeresésére a Tisza Párt. A portál arra volt kíváncsi, Ruszin-Szendi Romulusz valóban fegyvert viselt-e a párt szeghalmi fórumán. A lap ezután megismételte a kérdéseit, de – mint írják – arra már nem kaptak választ.

Csakhogy a párt hazudott a balliberális portál megkeresésére, legalábbis az alapján, amit saját elnökük mondott.

Ruszin-Szendi Romulusz után ugyanis Magyar Péter is beismerte már, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Valóban volt nála egy fegyver”

– ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán.

Nincs jogalapja, hogy fegyvert viseljen

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt.

Ezt is ajánljuk a témában

A napvilágra került felvétel kapcsán kérdésekkel fordultunk a Honvédelmi Minisztérium sajtó osztályához.

A tárca kommunikációs munkatársaitól megtudtuk, hogy Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. 

Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen.

Ezt is ajánljuk a témában

A hatályos jogszabályok alapján Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett – ismertette a tárca a vonatkozó jogszabályokat.

Azt is kiemelték, hogy a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles.

A 444 a beismerésekkel párhuzamosan mentegette a tiszásokat

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 444 szerkesztőségének pechjére a két beismerés pont akkor történt, amikor a balos portál még éppen nagyban mentegetni próbálta az ügyet.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” 

– írta Szily László a 444-en. A baloldali újságíró szerint „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.

De Szily ennél is tovább ment a szerecsen mosdatásban, szerinte ugyanis „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik, 

csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”.

Mint írja: „Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.”

 

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP
 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Marhagulya
2025. szeptember 17. 10:34
Na jó higgadjunk le. Abban, hogy egy ex főtisztnek van fegyvere, azért azon nem kell meglepődni. Valószínűleg van engedélye is rá, ergo hordhatja. Az egy másik kérdés, hogy egy lakossági fórumra, mi a bánatos f.sznak viszi. Kitől kell megvédenie magát? A szektától, akik aléltan hallgatják, vagy csak így érzi magát férfinak, vagy mutatja, hogy neki ilyenje is van? Nem értem Ildikó, nem értem.
langyostiszasok
•••
2025. szeptember 17. 10:29 Szerkesztve
Majd jövőre, mikor ötödször is laposra verünk benneteket a választáson, már remélem végleg feloszlotok, mint az egy hetes vizihullák! "Készüljetek" Készülünk is... az ötödik FIDESZ 2/3-ra! Ha rajtunk múlna minden évben megtartanánk a választást, hogy még gyakrabban lássuk a szopó fejeteket !
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 17. 10:21
Chekke-Faint 2025. szeptember 17. 10:14 Itt is felteszem a krédést: mire való egy lőfegyver a lövésen kívül? Mert aki magával viszi az arra is fel van készülve, hogy lő. Vagy ha nem akar lőni akkor miért pont a lőfegyvert viszi? Nos Tisza elvtársak?..."" 🤣🤣👌👌 Mire való egy légvédelmi rendszer?😂😂🤣🤣 Minek magyarországnak?Kitől kell megvédeni magunkat? Egyébként okoska, a fegyver eleve visszatartó,"elrettentő" erő,mint ahogy egy térfigyelő kamera,Bár nem fogod érteni a párhuzamot elvtárs.😂😂🤣🤣
Welszibard
•••
2025. szeptember 17. 10:19 Szerkesztve
Zsír-Toka - szolgálat megtagadás miatt leváltott - tábornok űberelte a japán és a szlovák minisztereket, az USA elnököt is. Azok ugyanis fegyver nélkül mentek a nép közé, a védelmet a felfegyverzett gorillákra bízva. Zsír-Tokának nem volt elég a ki tudja milyen pénzből fizetett lökdösődő gorillák védelme, ezért éles lőfegyverrel ment a nép közé. Tán csak nem a Fidesztől félt? Ennek az ellenkezője tűnik igaznak: Ilaria Salis-féle kalapácsos Antifa garázda terroristákat mentelmi joggal védi az az EU, amely a köztörvényes bűncselekményt elkövető Peter Madyart is futtatni akarja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.