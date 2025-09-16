Megjött a minisztérium válasza a Mandinernek: Ruszin-Szendi Romulusz durva törvényszegést követett el (VIDEÓ)

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
Fegyvernek tűnő tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Magyar Péter szakértője. A Honvédelmi Minisztérium válaszában rámutatott, hogy a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, azaz egy rendezvény biztonságát is veszélyezteti.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott.
A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.
Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.
A napvilágra került felvétel kapcsán kérdésekkel fordultunk a Honvédelmi Minisztérium sajtó osztályához.
Többek között azt szerettük volna megtudni
A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:
A tárca kommunikációs munkatársaitól megtudtuk, hogy Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra.
Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen.
A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt – tették hozzá.
A civil fegyverviselésre a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet az irányadó. Ezek alapján
Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett
– ismertette a tárca a vonatkozó jogszabályokat.
Végül azt is kiemelték, hogy a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles.
Az ügy kapcsán kérdéseket küldtünk a volt vezérkari főnöknek és a Tisza Párt sajtóosztályának is, de cikkünk írásáig (szeptember 16. 11:54) még nem kaptunk tőlük választ.
A Mandiner mind a volt vezérkari főnököt, mind a Tisza Pártot megkereste a kiszivárgott felvétel ügyében, de egyelőre sehonnan nem kaptunk választ.
