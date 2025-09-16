Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt rendőrség engedély rendezvény fegyver Honvédelmi Minisztérium jogalap felvétel

Megjött a minisztérium válasza a Mandinernek: Ruszin-Szendi Romulusz durva törvényszegést követett el (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 12:07

Fegyvernek tűnő tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Magyar Péter szakértője. A Honvédelmi Minisztérium válaszában rámutatott, hogy a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, azaz egy rendezvény biztonságát is veszélyezteti.

2025. szeptember 16. 12:07
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott.

A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.

Kiderült: nincs jogalapja annak, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljen

A napvilágra került felvétel kapcsán kérdésekkel fordultunk a Honvédelmi Minisztérium sajtó osztályához. 

Többek között azt szerettük volna megtudni

  • Hogy a volt vezérkari főnöknek milyen jogosítványai vannak a fegyverviselésre leszerelése után, milyen szabályok vonatkoznak rá?
  • Tarthat-e magánál akár éles lőfegyvert?
  • Van-e engedélye volt katonaként fegyverviselésre?

A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:

A tárca kommunikációs munkatársaitól megtudtuk, hogy Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. 

Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen. 

A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt – tették hozzá.

A civil fegyverviselésre a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet az irányadó. Ezek alapján 

Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett

– ismertette a tárca a vonatkozó jogszabályokat.

Végül azt is kiemelték, hogy a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles. 

Az ügy kapcsán kérdéseket küldtünk a volt vezérkari főnöknek és a Tisza Párt sajtóosztályának is, de cikkünk írásáig (szeptember 16. 11:54) még nem kaptunk tőlük választ.

Nyitókép: Képernyőfotó

grrrgo
2025. szeptember 16. 14:38
Kedves Mandiner szerkesztők! Mivel nem tudom, hol lehet Önökkel felvenni a kapcsolatot ezért ide írok, hátha elolvassák! Az előbb futottam bele a következő hírbe: LINK: metropol_hu/aktualis/2025/09/mogyorokremet-hiv-vissza-a-fogyasztovedelm Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy a Törökországból származó MOGYORÓKRÉMBEN nem feltüntetett allergéneket – köztük mogyorót, pisztáciát és mandulát – mutattak ki. A termék egy német importőrön keresztül került be Magyarországra. MÉG EGSZER: SZÓVAL a MOGYORÓKRÉM terméken nem tüntették fel hogy mogyorót, pisztáciát és mandulát tartalmaz(hat). Ízlelgessük kissé a mondatot. EU_I_LOVE_U
Válasz erre
0
0
Pandaka pygmaea
2025. szeptember 16. 14:37
A biztonság kedvéért a Tényi már fel is jelentette. :)
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 16. 14:30
253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet 38. § (1) A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy b) * lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön önvédelemre engedélyezett rövid lőfegyverét, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett lőfegyverét, viselési engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, – a személy- és vagyonvédelemre engedélyezett lőfegyver kivételével – rejtve viselheti Az olvasni nem tudo fideszesek kedveert utananeztem (2 perc), nona hogy megint hazudik a Mandi (M1 hirekben is verik a habot az ostoba fidkanyok xdd)
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. szeptember 16. 14:29
Na, a tiszás banda válaszára aztán várhatnak...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!