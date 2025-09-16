Megjött a minisztérium válasza a Mandinernek: Ruszin-Szendi Romulusz durva törvényszegést követett el (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott.

A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.

Kiderült: nincs jogalapja annak, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljen

A napvilágra került felvétel kapcsán kérdésekkel fordultunk a Honvédelmi Minisztérium sajtó osztályához.