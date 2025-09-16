Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt pisztolytáska szakértő riporter fórum felvétel

Hallgatnak a tiszások arról, hogy fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 11:00

A Mandiner mind a volt vezérkari főnököt, mind a Tisza Párt sajtóosztályát kereste a hajdúnánási fórumról kiszivárgott felvétel ügyében, de egyelőre sehonnan nem kaptunk választ.

2025. szeptember 16. 11:00
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott. 

A videón 

egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.

Ezt az alábbi videóban is láthatja:

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” .

Magyar Péter több botrányba belekeveredett szakértőjétől egyébként sem áll messze az erőszakos viselkedés. Mint ismert, nagy port kavart a magyar közéletben, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt kötcsei fórumán fellökte riporterünket, Móna Márkot, amikor az a Tisza Párt adóterveiről kérdezte volna.

Ezt is ajánljuk a témában

Egyelőre hallgat a Tisza Párt

A napvilágra került felvétel miatt hétfőn kerestük az egykori vezérkari főnököt, azonban cikkünk írásakor (szeptember 16. 10:43) nem érkezett még tőle válasz azon kérdéseinkre, hogy 

  • valóban pisztolytáska volt-e az oldalán és ha igen, az milyen fegyvert tartalmazott? 
  • Esetleg éles lőfegyver volt-e nála?

Az ügyben szerda reggel a Tisza Párt sajtóosztályához is intéztünk kérdést. Azt szerettük volna megtudni, hogy elfogadhatónak tartják-e, hogy egy szakértőjük nem kizárt, hogy fegyverrel jelenik meg párteseményeken. Azonban egyelőre még tőlük sem érkezett válasz.

Amennyiben bármely megkeresetett fél válaszol, cikkünket frissítjük.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Marhagulya
2025. szeptember 16. 13:40
Mondjuk valszeg van rá engedélye, azt viszont nem értem, hogy egy ilyen dzsamborira minek viszi magával. Szeretetország lakója Ő is.
Válasz erre
1
0
bettike-6
2025. szeptember 16. 12:08
egyeseknek minden ráfér a pofájára, és majd jön peti és majd ő letagadja.
Válasz erre
1
0
salátás
2025. szeptember 16. 12:05
Bastyaelvtars 2025. szeptember 16. 11:53 A következő cikkben mar arról fog írni ez a hulladék mandiner hogy Romulusz fegyverrel fenyegeti a népet...:))) ---------- arra emlékszel mit műveltetek, te szarházi, amikor orbánon golyóálló mellény volt? a mandi fegyvernek látszó tárgyról ír egyébként, mi nem igaz?
Válasz erre
1
0
hakapeszim
2025. szeptember 16. 12:02
Azt kellene megérteni, hogy a tiszakárosultak protest - szavazók. Őket nem érdekli Pszichopeti vagy a Csöcstábornok személye, személyes kvalitásai. Sőt, a kritikák megerősítést jelentenek számukra: támadják őket, ergó igazuk van! Lám miket ki nem talál Tóni! A négy óriási bukás után rettenetesen frusztráltak, győzni akarnak, bármi áron! Látni Orbánt, ahogy bejelenti vasárnap éjjel a vereséget, és kénytelen - kelletlen gratulál a győztesnek. Aztán lesz, ami lesz! Legyen akár rosszabb is! Legyen akár több adó! Mert az elmúlt 16 év juttatta ide az országot, azért kell! Már írják is sokan! Nekik mindent megér a kormányváltás, majd gyártanak hozzá ideológiát! Peti már régen is mondta, bontotta, fúrta a rendszert, azért rúgták ki a Zsírtábornokot is!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!