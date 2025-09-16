Hallgatnak a tiszások arról, hogy fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A Mandiner mind a volt vezérkari főnököt, mind a Tisza Párt sajtóosztályát kereste a hajdúnánási fórumról kiszivárgott felvétel ügyében, de egyelőre sehonnan nem kaptunk választ.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott.
A videón
egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.
Ezt az alábbi videóban is láthatja:
Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” .
Magyar Péter több botrányba belekeveredett szakértőjétől egyébként sem áll messze az erőszakos viselkedés. Mint ismert, nagy port kavart a magyar közéletben, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt kötcsei fórumán fellökte riporterünket, Móna Márkot, amikor az a Tisza Párt adóterveiről kérdezte volna.
Ezt is ajánljuk a témában
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A napvilágra került felvétel miatt hétfőn kerestük az egykori vezérkari főnököt, azonban cikkünk írásakor (szeptember 16. 10:43) nem érkezett még tőle válasz azon kérdéseinkre, hogy
Az ügyben szerda reggel a Tisza Párt sajtóosztályához is intéztünk kérdést. Azt szerettük volna megtudni, hogy elfogadhatónak tartják-e, hogy egy szakértőjük nem kizárt, hogy fegyverrel jelenik meg párteseményeken. Azonban egyelőre még tőlük sem érkezett válasz.
Amennyiben bármely megkeresetett fél válaszol, cikkünket frissítjük.
Nyitókép: Képernyőfotó