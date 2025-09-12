Jönnek a mélybolsevikok megint, jönnek a szarból – aki nem hiszi, nézze meg ezt

Francis Fukuyama amerikai-japán filozófus, afféle Lengyel László-i váteszként, 1992-ben a történelem beteljesülését látta a liberális demokráciák győzelmében.

Gyorsan kiderült – amit azért lehetett sejteni –, hogy egyetlen rendszer sem minősítheti magát a történelem végének, céljának. A kommunisták megpróbálták, igyekeztek ezt a fejünkbe is verni (olykor szó szerint), de ettől még ez az eszme is zsákutcának bizonyult. Fontos eleme az önhitt kiválasztottság-tudatnak, hogy aki nem azonosul vele, nem fogadja el a kizárólagosságát, azt megtámadják. Szóval, cselekedettel. Gondolattal csak módjával.

Ez így megy a távoli Amerikában egy ideje: egész mozgalmak fűződnek fel rá (mert ezek a típusok nagyon szeretik a mozgalmakat) a BLM-től a woke-ig.

Aki ezt az irracionális agresszív nyomulást nehezen tudja elképzelni, annak számos hazai illusztráció is a rendelkezésére áll.