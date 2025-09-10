Ft
„Polgári erőszak”, hát ez elég lehetetlenül hangzik, nem igaz? – Pedig épp most van születőben

2025. szeptember 10. 19:20

Egy zajos kisebbség felszabadulásként éli meg, hogy végre nyíltan kívánhatja a vele egyet nem értők pusztulását.

2025. szeptember 10. 19:20
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Fico, Trump, Babiš. Egy pisztoly, egy öntöltő puska és – a sorból némiképp kilógva – egy mankó, ugyebár

kinek mit intézett az indulata, a képességei.

Talán nem is az eszköz a lényeg, és nem is az, hogy az elkövető hidegvérrel készült-e arra, hogy lepuffantsa a neki nem tetsző esélyes konzervatív politikust, mint Donald Trump amerikai elnök esetében Thomas Matthew Crooks vagy a szlovák Robert Ficóéban az őrült költő, Juraj Cintula; esetleg és feltehetőleg hirtelen felindulásból támadt, mint Andrej Babiš kampánygyűlésén a cseh Elégedetlen Polgárok Akciója elnökét ütlegelő férfi.

Hanem az indulat maga és az, ahogyan egyre sűrűbben szakad át a gát,

amely az indulatot az anyázós kommentek és a skandálós tüntetések medrében tartotta, és nem engedte az erőszak folyójaként áradni.

Indulat, sőt aktívan megélt, vélt és valós sérelmekkel, törzsi mantrákkal erősített gyűlölet – nem ismeretlen ez mifelénk sem, és még csak nem is új keletű. Ami inkább annak tűnik, az jócskán meghaladja a neotribalista – képzelt törzsi – populizmus eddig ismert szintjét. Mert az a mindennapi politizálás része, hogy a Jürgen Habermas német filozófus, szociológus által idealizált kávéházi nyilvánosság racionális vitái helyett

a csörte lett a közéleti műfaj – megszoktuk.

Az is, ha az egyik feltörekvő pártnak például így-úgy kiszivárognak bizonyos, a szélesebb nyilvánosság elől eltitkolt adótervei, amelyek alaposan megrángatnák az átlagember pénztárcáját – ám érdemi cáfolat helyett túlkiabálással próbálják elterelni a figyelmet a kényes témáról jóformán bármi másra. Láttunk már ilyet – Ernesto Laclau argentin teoretikus egyik értelmezése szerint a populizmus lényege, hogy a politikus a legkülönfélébb elégedetlen csoportok legkülönfélébb elégedetlenségeit egy platformra hozva kijelöli az ellenséget, azt az egy felelőst, akit ha sikerül „leszedni”, beköszönt a bőség kora.

Amiben tényleg más ma a helyzet, hogy ehhez a „leszedéshez” egyre szélsőségesebb eszközökhöz nyúlnak, amit egyre leplezetlenebbül vállalnak, sőt egyre büszkébben hirdetnek. 

 

Az erőszak elutasítása, az emberi élethez és méltósághoz mint fundamentális értékekhez való ragaszkodás s a mindezt jól-rosszul biztosító szabályok példamutató betartása, betartatása – demokratának, nyugatosnak lenni valami ilyesmit jelentett az emberek fejében, és az ekként pózoló szereplők is, legalább látszólag, igyekeztek közelíteni ehhez az ideához.

Ennek ma már nyoma sincs.

S persze ebben nagy része van a szomszédban zajló háborúnak, amely során a posztszovjet barbárság immár szövetségesi köntösben követelte ki a neki járó erkölcsi fedezetet a még nagyobb posztszovjet barbársággal szemben. Ekkor tanult meg a Nyugat és feltétlen hívei félrenézni, avagy igazolni az erőszakot, elfogadni, hogy az igenis megoldás, sőt kívánatos is, ha az elszenvedője éppen a közösnek hitt ellenség. Így született meg az új erkölcs a neofeudális bandériumok és a modern Banderák egymásra találásából. 

A morális gátak végső ledöntésében pedig oroszlánrésze volt az azt legitimáló véleményformáló értelmiségnek – amelynek 

egy zajos kisebbsége tényleg felszabadulásként éli meg, hogy végre nyíltan kívánhatja a vele egyet nem értők pusztulását, 

azokét, akik akadályozzák a szép új világ megteremtését. Eközben falják a rajongók tapsait, akiknek vita meg előadás meg hasonló címmel szórakoztatóipari elemekkel tűzdelt álintellektuális eseményeken árulják az erőszak legitimációját jelszavak és kegytárgyak formájában. Ráadásul ezt a leginkább a törzsi sámánokéhoz hasonlítható tevékenységet

nem átallják olykor pirulás nélkül nyugatinak meg polgárinak nevezni. 

A polgári engedetlenség, a polgári ellenállás, sőt a polgári radikalizmus is létező fogalom. Olyan oximoronról, mint a polgári erőszak, azonban még nem hallottunk – most van születőben.

***

***

***

(Nyitókép: Népszava/Youtube)

2025. szeptember 10. 20:15
Viktor! Mikor váltod le a primitív mandinert egy igaz médiára..igazold le Rónai Egont...egy profira
Szerintem
2025. szeptember 10. 20:13
Kibaszott tiszafostos, nyilván, hogy kommunista típusú diktatúrát akar. A nem vele egyetértők betiltásával, bebörtönzésével és már azt is nyíltan hangoztatják, hogy fel is akasztani. Rendszerváltást akar, amit folyton hangoztat is. Leváltani a többpárti demokráciát, a diktatúrájára.
gyzoltan-2
2025. szeptember 10. 20:12
"A morális gátak végső ledöntésében pedig oroszlánrésze volt az azt legitimáló véleményformáló értelmiségnek –" Ez kétségtelen! -de milyen jó nekünk, hogy a magyarságot ez nem érinti, nem érintheti! Nincs magyar értelmiség, mint kategória, mint közösség! Az a gondos tevékenység, mellyel a magyar értelmiséget az 1945-öt követő években felszámolták, likvidálták, megsemmisítették, máig terjedően kifejti áldásos hatását..! Így Magyarországon van minden, csak magyar kérdés nem létezik... -de ne panaszkodjunk, látni kell, megtanították, hogy lehetne rosszabb is, sokkal rosszabb is... -éppen most bontakozik a rosszabb, a magyarságot megvezető, kiárusító Vona Gábor útját járó Magyar Péter merényletkísérlete a magyarság megosztására, szembe-fordítására! Kérlek benneteket, ne dőljünk be se neki, se az őt támogató magyarellenes médiának!
Csakcsöndben
2025. szeptember 10. 20:03
"harcosok klubja" megvan Zolika?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!