„Polgári erőszak”, hát ez elég lehetetlenül hangzik, nem igaz? – Pedig épp most van születőben

Kiszabadult a balos „művészet” a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén (VIDEÓ)
Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.
Egy zajos kisebbség felszabadulásként éli meg, hogy végre nyíltan kívánhatja a vele egyet nem értők pusztulását.
Fico, Trump, Babiš. Egy pisztoly, egy öntöltő puska és – a sorból némiképp kilógva – egy mankó, ugyebár
kinek mit intézett az indulata, a képességei.
Talán nem is az eszköz a lényeg, és nem is az, hogy az elkövető hidegvérrel készült-e arra, hogy lepuffantsa a neki nem tetsző esélyes konzervatív politikust, mint Donald Trump amerikai elnök esetében Thomas Matthew Crooks vagy a szlovák Robert Ficóéban az őrült költő, Juraj Cintula; esetleg és feltehetőleg hirtelen felindulásból támadt, mint Andrej Babiš kampánygyűlésén a cseh Elégedetlen Polgárok Akciója elnökét ütlegelő férfi.
Hanem az indulat maga és az, ahogyan egyre sűrűbben szakad át a gát,
amely az indulatot az anyázós kommentek és a skandálós tüntetések medrében tartotta, és nem engedte az erőszak folyójaként áradni.
Indulat, sőt aktívan megélt, vélt és valós sérelmekkel, törzsi mantrákkal erősített gyűlölet – nem ismeretlen ez mifelénk sem, és még csak nem is új keletű. Ami inkább annak tűnik, az jócskán meghaladja a neotribalista – képzelt törzsi – populizmus eddig ismert szintjét. Mert az a mindennapi politizálás része, hogy a Jürgen Habermas német filozófus, szociológus által idealizált kávéházi nyilvánosság racionális vitái helyett
a csörte lett a közéleti műfaj – megszoktuk.
Az is, ha az egyik feltörekvő pártnak például így-úgy kiszivárognak bizonyos, a szélesebb nyilvánosság elől eltitkolt adótervei, amelyek alaposan megrángatnák az átlagember pénztárcáját – ám érdemi cáfolat helyett túlkiabálással próbálják elterelni a figyelmet a kényes témáról jóformán bármi másra. Láttunk már ilyet – Ernesto Laclau argentin teoretikus egyik értelmezése szerint a populizmus lényege, hogy a politikus a legkülönfélébb elégedetlen csoportok legkülönfélébb elégedetlenségeit egy platformra hozva kijelöli az ellenséget, azt az egy felelőst, akit ha sikerül „leszedni”, beköszönt a bőség kora.
Amiben tényleg más ma a helyzet, hogy ehhez a „leszedéshez” egyre szélsőségesebb eszközökhöz nyúlnak, amit egyre leplezetlenebbül vállalnak, sőt egyre büszkébben hirdetnek.
Az erőszak elutasítása, az emberi élethez és méltósághoz mint fundamentális értékekhez való ragaszkodás s a mindezt jól-rosszul biztosító szabályok példamutató betartása, betartatása – demokratának, nyugatosnak lenni valami ilyesmit jelentett az emberek fejében, és az ekként pózoló szereplők is, legalább látszólag, igyekeztek közelíteni ehhez az ideához.
Ennek ma már nyoma sincs.
S persze ebben nagy része van a szomszédban zajló háborúnak, amely során a posztszovjet barbárság immár szövetségesi köntösben követelte ki a neki járó erkölcsi fedezetet a még nagyobb posztszovjet barbársággal szemben. Ekkor tanult meg a Nyugat és feltétlen hívei félrenézni, avagy igazolni az erőszakot, elfogadni, hogy az igenis megoldás, sőt kívánatos is, ha az elszenvedője éppen a közösnek hitt ellenség. Így született meg az új erkölcs a neofeudális bandériumok és a modern Banderák egymásra találásából.
Azért van ebben valami furcsa. Mármint abban, hogy Azahriah és a többi „elnyomott” stílusa, megnyilvánulása durvább, erősebb, már-már fenyegetőbb, mint a „diktatúráé”. Ungváry Zsolt írása.
A morális gátak végső ledöntésében pedig oroszlánrésze volt az azt legitimáló véleményformáló értelmiségnek – amelynek
egy zajos kisebbsége tényleg felszabadulásként éli meg, hogy végre nyíltan kívánhatja a vele egyet nem értők pusztulását,
azokét, akik akadályozzák a szép új világ megteremtését. Eközben falják a rajongók tapsait, akiknek vita meg előadás meg hasonló címmel szórakoztatóipari elemekkel tűzdelt álintellektuális eseményeken árulják az erőszak legitimációját jelszavak és kegytárgyak formájában. Ráadásul ezt a leginkább a törzsi sámánokéhoz hasonlítható tevékenységet
nem átallják olykor pirulás nélkül nyugatinak meg polgárinak nevezni.
A polgári engedetlenség, a polgári ellenállás, sőt a polgári radikalizmus is létező fogalom. Olyan oximoronról, mint a polgári erőszak, azonban még nem hallottunk – most van születőben.
***
Ha ezt bármelyik mai magyar zenekar adta volna elő a színpadon, nem érdekelne. De, kedves, András, te mostanáig egyike voltál a kétségbeejtően kevés nemzeti minimumnak. Győrffy Ákos írása.
Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?
***
***
A gyarlóság mégoly impozáns tárházát felmutató NER az emberi térfogat határain belül működik. Ami szemben áll vele, annak viszont nincsenek tulajdonságai. Nem valamilyen, hanem semmilyen. Nem leírható. Üres. Győrffy Ákos írása.
