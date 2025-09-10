„Polgári erőszak”, hát ez elég lehetetlenül hangzik, nem igaz? – Pedig épp most van születőben

Fico, Trump, Babiš. Egy pisztoly, egy öntöltő puska és – a sorból némiképp kilógva – egy mankó, ugyebár

kinek mit intézett az indulata, a képességei.

Talán nem is az eszköz a lényeg, és nem is az, hogy az elkövető hidegvérrel készült-e arra, hogy lepuffantsa a neki nem tetsző esélyes konzervatív politikust, mint Donald Trump amerikai elnök esetében Thomas Matthew Crooks vagy a szlovák Robert Ficóéban az őrült költő, Juraj Cintula; esetleg és feltehetőleg hirtelen felindulásból támadt, mint Andrej Babiš kampánygyűlésén a cseh Elégedetlen Polgárok Akciója elnökét ütlegelő férfi.

Hanem az indulat maga és az, ahogyan egyre sűrűbben szakad át a gát,

amely az indulatot az anyázós kommentek és a skandálós tüntetések medrében tartotta, és nem engedte az erőszak folyójaként áradni.